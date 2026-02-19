Entretenimiento

Primer tráiler de "Toy Story 5″: Woody y Buzz se reúnen para enfrentar una amenaza tecnológica

La quinta entrega de la saga más querida de Pixar llegará el 18 de junio

Los tiempos pueden cambiar, pero los amigos son para siempre. #ToyStory5, estreno 18 de junio, solo en cines.

Siete años después del cierre de Toy Story 4, Toy Story 5 vuelve a reunir a Woody, Buzz Lightyear y al resto de los juguetes en una nueva aventura. Este jueves, Pixar lanzó el primer tráiler oficial de la quinta entrega de su franquicia más longeva, un adelanto que advierte a qué enemigo se enfrentan los personajes: la omnipresencia de la tecnología en la vida de los niños.

El tráiler plantea desde sus primeras imágenes una inquietud reconocible para padres, educadores y creadores: ¿cuál es el lugar de los juguetes cuando la niñez está cada vez más dominada por las pantallas? En esta nueva historia, Woody y Buzz se reencuentran para ayudar a Bonnie, ahora completamente absorbida por una tableta inteligente llamada Lilypad, un dispositivo con apariencia amigable que promete diversión ilimitada en un solo lugar.

En la película, los juguetes
En la película, los juguetes se enfrentan a Lilypad, una tableta inteligente que empieza a concentrar toda la atención de Bonnie.(Pixar)

Las imágenes muestran también el paso del tiempo en Woody, quien lleva una aparente “calvicie” bajo su sombrero. Buzz, por su parte, retoma su rol de líder junto al resto de la pandilla mientras intentan rescatar a la niña de una relación cada vez más exclusiva con su pantalla.

Los juguetes están tan aterrados frente a Lilypad por cómo empieza a alterar su cotidianeidad: la tableta no solo desplaza a los juguetes, sino que también aisla a Bonnie de su entorno familiar y social. El tráiler muestra a Jessie tomando un rol más activo frente a esta sutil amenaza, mientras el grupo necesita nuevamente la ayuda de su compañero vaquero, luego de su decisión de independizarse al final de Toy Story 4.

No obstante, el director y guionista de la película, Andrew Stanton, explicó en declaraciones a Variety que Toy Story 5 no se construye como un enfrentamiento clásico entre el bien y el mal. “Es en realidad la toma de conciencia de un problema existencial: que ya casi nadie está jugando con juguetes”, afirmó el cineasta, ganador del Oscar por Buscando a Nemo y Wall-E. “La tecnología ha cambiado la vida de todos, pero nos preguntamos qué significa eso para nosotros y para nuestros hijos”.

La quinta entrega de la
La quinta entrega de la saga llega siete años después de Toy Story 4 y retoma la historia tras la separación de Woody del resto de los juguetes. (Pixar)

Elenco de voces: regresos y nuevas incorporaciones

El reparto de voces en inglés reúne nuevamente a los pilares de la franquicia. Tom Hanks vuelve como Woody y Tim Allen retoma a Buzz Lightyear. También regresan Joan Cusack como Jessie, Blake Clark como Slinky y Tony Hale como Forky.

Entre las novedades, destaca la incorporación de Greta Lee, quien presta su voz a Lilypad, la tableta inteligente que encarna el dilema central del filme. Conan O’Brien se suma como Smarty Pants, un juguete de entrenamiento para ir al baño descrito como “alegre y desordenado”, mientras que Ernie Hudson asume el papel de Combat Carl, reemplazando al fallecido Carl Weathers. El elenco se completa con nuevas voces como Anna Faris y Craig Robinson, en personajes originales.

El director describió la historia
El director describió la historia como una reflexión existencial sobre la obsolescencia de los juguetes en la era digital. (Pixar)

En una entrevista previa con Empire, el creador de Toy Story defendió la continuidad de la saga frente a quienes consideran que la historia se ha extendido demasiado.

“La ‘3’ fue el final de los años de Andy”, explicó el cineasta. “A nadie se le está quitando esa trilogía. Pueden quedarse con eso y no ver nada más si no quieren. Pero siempre me ha gustado cómo este mundo nos permite abrazar el paso del tiempo y el cambio. No hay ninguna promesa de que se quede congelado en ámbar”, argumentó.

Toy Story 5 llegará a los cines de Estados Unidos el 19 de junio de 2026, mientras que en Latinoamérica se estrenará el 18 de junio

