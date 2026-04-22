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“Si tienes una escena con él, sabes que lo harás bien”, afirma Christa Miller sobre actuar con Harrison Ford

En entrevista para Team Coco, el pódcast de Conan O’Brien, la actriz revela cómo trabajar junto al emblemático artista representa un reto y una inspiración constante en el set de grabación. Los detalles de su experiencia en Shrinking

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Christa Miller revela que trabajar con Harrison Ford en Shrinking la impulsó a descubrir nuevas fortalezas personales y creativas

Trabajar cada día con Christa Miller, Harrison Ford y el elenco de Shrinking, bajo la dirección de Bill Lawrence, permitió a la actriz descubrir capacidades personales y creativas que no había explorado previamente.

Miller compartió recientemente en Team Coco, el pódcast de entrevistas creado por Conan O’Brien, cómo fue interpretar a Liz junto al renombrado actor, detallando la atmósfera de respeto, la ausencia de egos y la exigencia continua que define al equipo. La actriz señala que la presencia de Ford marca la rutina diaria en el plató, impone disciplina y mantiene un ambiente que ella considera central para el resultado y la autenticidad de la serie.

“El ambiente en el set es especial. No había experimentado antes un proyecto donde todo el mundo sabe sus líneas y llega puntual”, relató Miller en Team Coco. Destacó que Bill Lawrence, el productor y guionista de comedias reconocidas, establece una consigna precisa para todo el equipo: “Si alguien no se comporta bien, se va”.

Rutina y disciplina en el rodaje

La disciplina, el compañerismo y la ausencia de egos destacan como claves en el ambiente de rodaje de Shrinking (REUTERS/Mario Anzuoni)
La disciplina, el compañerismo y la ausencia de egos destacan como claves en el ambiente de rodaje de Shrinking (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según Miller, el elenco de Shrinking tiene el trabajo perfectamente elaborado antes de llegar al plató. “Aquí, nadie repasa el guion en mano durante los ensayos. Todos estamos presentes desde el inicio, escuchando y aportando”, señaló la actriz, haciendo referencia a colegas como Jason Segel y el propio Ford.

Un rasgo distintivo del método es la ausencia total de improvisación: “No improvisamos. Puede parecerlo porque todos conocemos al detalle el material, y en pantalla todo fluye orgánicamente. Pero cada línea está perfectamente escrita”, expresó en el pódcast. Para Miller, esta disciplina logra que las escenas se perciban naturales.

Aprendizaje y mentoría con Harrison Ford

Miller remarcó la exigencia y el aprendizaje permanente que representa actuar junto a Harrison Ford. “En una escena larga con Harrison en un banco del parque, donde la carga emocional era alta, bastó mirarle para sentir que llegaba a otro nivel como intérprete”, reconoció.

Miller resalta que la presencia de Harrison Ford impone una rutina exigente y mantiene la autenticidad en cada escena de la serie (REUTERS/David Swanson)
Miller resalta que la presencia de Harrison Ford impone una rutina exigente y mantiene la autenticidad en cada escena de la serie (REUTERS/David Swanson)

La experiencia de actuar con Ford la alienta a estar a la altura en cada cruce de miradas: “Si tienes una escena con él, con solo mirarlo sabes que lo harás bien. Te eleva, saca lo mejor de tu trabajo”, compartió, y sumó sobre el estilo del actor: “Cambia su interpretación de manera casi imperceptible, lo que obliga a estar atento y genuinamente conectado”.

“Una vez estaba tan concentrada mirándolo que Bill, que dirigía, me preguntó si había olvidado cómo actuar. Me señaló que no podía pasar cinco minutos sin apartar la vista de Harrison, aunque se entiende, porque su presencia es hipnótica”, dijo la actriz. En ese momento, Ford también intervino para respaldarla.

Reencuentro profesional y desafíos personales

El regreso de Miller a la televisión ocurre después de un periodo fuera de la pantalla en el que priorizó el cuidado de sus hijos y acompañó la carrera de Bill Lawrence.

La actriz reconoce que el aprendizaje junto a Harrison Ford eleva su desempeño y la obliga a un trabajo interpretativo de mayor nivel (REUTERS/David Swanson)
La actriz reconoce que el aprendizaje junto a Harrison Ford eleva su desempeño y la obliga a un trabajo interpretativo de mayor nivel (REUTERS/David Swanson)

Al integrarse nuevamente en una producción con figuras como Ford, Segel y Brett Goldstein, Miller valora las oportunidades que surgen y la posibilidad de “explorar nuevas facetas”. En palabras de la actriz, “hacer esta serie me devolvió la ilusión por la actuación, como una energía nueva tras haber priorizado mi familia durante varios años”, relató ante los micrófonos de Team Coco.

Además, Miller mencionó la influencia del método de Phil Stutz, psiquiatra que inspiró el personaje de Ford: “Stutz habla mucho de romper los marcos y transformar nuestra percepción”. Miller explica que “Esto me permitió atreverme a nuevos desafíos y redescubrir mi vocación”.

Creatividad y trabajo en equipo

En el plató de Shrinking la convivencia diaria se caracteriza por el respeto, la humildad y la apertura a distintos estilos de actuación. “Cada uno tiene un estilo diferente, pero todos llegan con ganas de aportar y valorar el trabajo del otro”, afirmó Miller.

El método interpretativo inspirado en Phil Stutz motivó a Miller a asumir nuevos desafíos y a redescubrir su pasión por la actuación (REUTERS/Mario Anzuoni)
El método interpretativo inspirado en Phil Stutz motivó a Miller a asumir nuevos desafíos y a redescubrir su pasión por la actuación (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz subrayó también la ausencia de egos y la libertad creativa durante el rodaje: “Bill no tiene ego como director. A veces susurra sugerencias desde fuera del set, lo que permite ajustar escenas y aportar al resultado final”, detalló Miller en Team Coco.

El mismo espíritu lo replican los demás creativos y, según ella, la colaboración es permanente: ante errores o dudas, el diálogo y la mejora surgen desde la camaradería.

Esto genera que el trabajo se viva con una combinación de disfrute y exigencia diaria: “Es el trabajo más divertido que tuve. Aquí se apoya al compañero, celebramos los aciertos y aprendemos juntos. Por eso cada día en el set es una oportunidad para crecer y disfrutar”.

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