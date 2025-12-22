Así fue como el director de “Miss Simpatía” cambió el guion original poco antes del rodaje

El guion de "Miss Simpatía" fue modificado por Donald Petrie. (Captura de video)

Miss Simpatía estuvo a punto de convertirse en una película muy distinta a la que el público recuerda hoy.

A 25 años de su estreno, el director Donald Petrie reveló que el proyecto atravesó cambios significativos antes de llegar a los cines y que incluso comenzó su desarrollo con otro realizador al frente, quien abandonó la producción debido a “diferencias creativas”.

En una entrevista con PEOPLE con motivo del aniversario del filme, Petrie explicó que, tras la salida del primer director, el estudio consideró a varios candidatos antes de ofrecerle el proyecto. “Sé que entrevistaron a cuatro o cinco directores más”, recordó.

Cuando leyó el guion por primera vez, admitió que no le entusiasmó del todo. A su juicio, la historia parecía centrarse demasiado en parodiar los certámenes de belleza, un recurso que consideraba ya explorado.

El director de "Miss Simpatía" no quería que la cinta fuera una parodia de los concursos de belleza. (Captura de video)

Su enfoque fue distinto: “Si tratas un concurso de belleza con total seriedad, se parodia solo”, explicó.

Donald Petrie recordó que, durante su reunión para presentar su visión, describió la película con una referencia clara: “La película que quiero hacer es Lethal Weapon, y Sandra es Mel Gibson”.

Según el director, su intención era mostrar a una protagonista fuerte, así que le dijo a la actriz: “Eres dura como una roca, disparas primero, preguntas después: la agente del FBI que subyugó cada hueso femenino de su cuerpo para hacer el trabajo de este hombre en un mundo de hombres’”.

Los cambios al guion se realizaron apenas semanas antes de comenzar el rodaje, un reto que el equipo aceptó sin reservas.

Los cambios en el guion de "Miss Simpatía" se hicieron poco antes de comenzar el rodaje. (Captura de video)

Uno de los ejemplos más claros fue una escena clave entre los personajes de Sandra Bullock y Benjamin Bratt. Originalmente, el encuentro estaba ambientado en la sala de estar de Gracie Hart, pero Petrie decidió trasladarlo al gimnasio del FBI.

Allí, la protagonista canaliza su frustración golpeando un muñeco de entrenamiento mientras demuestra sus habilidades en artes marciales. “Le dije al guionista que no cambiara ni una línea del diálogo, pero que la escena fuera como la World Wrestling Federation”, explicó.

En su versión, los personajes se enfrentan físicamente, se lanzan contra el suelo y se enredan en movimientos exagerados. Para el director, este enfoque dejaba claro que Gracie era “la última persona que uno imaginaría en un concurso de belleza”.

El nivel de detalle llegó incluso a la coreografía de las acrobacias. Donald Petrie habló con el coordinador de dobles Jack Gill para diseñar una secuencia con saltos, giros y movimientos amplificados, hasta terminar con ambos personajes atrapados en una llave de piernas.

Donald Petrie planeó que los personajes quedarán enredados. (Captura de video)

El director recordó haber explicado la idea directamente a Bullock, describiendo incluso el gesto cómico en el que el rostro de la actriz quedaba deformado por la presión. “Ese tipo de momentos eran los que buscaba desde el principio”, señaló.

Por si fuera poco, el cineasta no escatimó elogios para Bullock, destacando su compromiso tanto delante como detrás de la cámara.

Subrayó que, a diferencia de otros casos en los que el crédito de productor es meramente simbólico, la artista estuvo involucrada de manera activa en cada etapa del proceso. “Ella se ganó cada centavo de ese crédito”, afirmó.

Donald Petrie aseguró que Sandra Bullock se involucró en cada aspecto de la cinta. (Captura de video)

Finalmente, la comedia de acción se estrenó en cines el 14 de diciembre del año 2000 y rápidamente se convirtió en un éxito.

Actualmente, la película puede verse en plataformas como HBO Max, Hulu y Apple TV, además de estar disponible en DVD y Blu-ray, consolidando su lugar como un clásico moderno de la comedia cinematográfica.