Entretenimiento

Así fue como el director de “Miss Simpatía” cambió el guion original poco antes del rodaje

A 25 años de su estreno, Donald Petrie confirmó que deseaba que la historia fuera más allá de parodiar concursos de belleza

Guardar
El guion de "Miss Simpatía"
El guion de "Miss Simpatía" fue modificado por Donald Petrie. (Captura de video)

Miss Simpatía estuvo a punto de convertirse en una película muy distinta a la que el público recuerda hoy.

A 25 años de su estreno, el director Donald Petrie reveló que el proyecto atravesó cambios significativos antes de llegar a los cines y que incluso comenzó su desarrollo con otro realizador al frente, quien abandonó la producción debido a “diferencias creativas”.

En una entrevista con PEOPLE con motivo del aniversario del filme, Petrie explicó que, tras la salida del primer director, el estudio consideró a varios candidatos antes de ofrecerle el proyecto. “Sé que entrevistaron a cuatro o cinco directores más”, recordó.

Cuando leyó el guion por primera vez, admitió que no le entusiasmó del todo. A su juicio, la historia parecía centrarse demasiado en parodiar los certámenes de belleza, un recurso que consideraba ya explorado.

El director de "Miss Simpatía"
El director de "Miss Simpatía" no quería que la cinta fuera una parodia de los concursos de belleza. (Captura de video)

Su enfoque fue distinto: “Si tratas un concurso de belleza con total seriedad, se parodia solo”, explicó.

Donald Petrie recordó que, durante su reunión para presentar su visión, describió la película con una referencia clara: “La película que quiero hacer es Lethal Weapon, y Sandra es Mel Gibson”.

Según el director, su intención era mostrar a una protagonista fuerte, así que le dijo a la actriz: “Eres dura como una roca, disparas primero, preguntas después: la agente del FBI que subyugó cada hueso femenino de su cuerpo para hacer el trabajo de este hombre en un mundo de hombres’”.

Los cambios al guion se realizaron apenas semanas antes de comenzar el rodaje, un reto que el equipo aceptó sin reservas.

Los cambios en el guion
Los cambios en el guion de "Miss Simpatía" se hicieron poco antes de comenzar el rodaje. (Captura de video)

Uno de los ejemplos más claros fue una escena clave entre los personajes de Sandra Bullock y Benjamin Bratt. Originalmente, el encuentro estaba ambientado en la sala de estar de Gracie Hart, pero Petrie decidió trasladarlo al gimnasio del FBI.

Allí, la protagonista canaliza su frustración golpeando un muñeco de entrenamiento mientras demuestra sus habilidades en artes marciales. “Le dije al guionista que no cambiara ni una línea del diálogo, pero que la escena fuera como la World Wrestling Federation”, explicó.

En su versión, los personajes se enfrentan físicamente, se lanzan contra el suelo y se enredan en movimientos exagerados. Para el director, este enfoque dejaba claro que Gracie era “la última persona que uno imaginaría en un concurso de belleza”.

El nivel de detalle llegó incluso a la coreografía de las acrobacias. Donald Petrie habló con el coordinador de dobles Jack Gill para diseñar una secuencia con saltos, giros y movimientos amplificados, hasta terminar con ambos personajes atrapados en una llave de piernas.

Donald Petrie planeó que los
Donald Petrie planeó que los personajes quedarán enredados. (Captura de video)

El director recordó haber explicado la idea directamente a Bullock, describiendo incluso el gesto cómico en el que el rostro de la actriz quedaba deformado por la presión. “Ese tipo de momentos eran los que buscaba desde el principio”, señaló.

Por si fuera poco, el cineasta no escatimó elogios para Bullock, destacando su compromiso tanto delante como detrás de la cámara.

Subrayó que, a diferencia de otros casos en los que el crédito de productor es meramente simbólico, la artista estuvo involucrada de manera activa en cada etapa del proceso. “Ella se ganó cada centavo de ese crédito”, afirmó.

Donald Petrie aseguró que Sandra
Donald Petrie aseguró que Sandra Bullock se involucró en cada aspecto de la cinta. (Captura de video)

Finalmente, la comedia de acción se estrenó en cines el 14 de diciembre del año 2000 y rápidamente se convirtió en un éxito.

Actualmente, la película puede verse en plataformas como HBO Max, Hulu y Apple TV, además de estar disponible en DVD y Blu-ray, consolidando su lugar como un clásico moderno de la comedia cinematográfica.

Temas Relacionados

Miss SimpatíaentretenimientoSandra BullockDonald Petrie

Últimas Noticias

“Stranger Things”: Esta es la duración de los capítulos finales de la temporada 5

Netflix estrenará los últimos capítulos en Navidad y Año Nuevo, cerrando la historia con un impactante final

“Stranger Things”: Esta es la

Fama, dudas y segundas oportunidades: la historia real detrás de la reconciliación en pantalla de Matt Damon y Ben Affleck

Tras años de caminos separados, los actores vuelven a compartir proyecto en Miami y exploran una relación cargada de altibajos, en una entrevista con Empire. Cómo la química que los consagró los vuelve a unir en un nuevo desafío artístico: The Rip

Fama, dudas y segundas oportunidades:

Las hermanas de Michele Reiner han “intervenido” para apoyar a sus hijos tras el doble homicidio

En medio del dolor y la conmoción, los hijos del matrimonio intentan procesar la pérdida acompañados por familiares cercanos

Las hermanas de Michele Reiner

Esposa de James Ransone comparte un emotivo mensaje tras el suicidio del actor: “Somos para siempre”

La esposa del actor compartió palabras de amor y gratitud en redes sociales, mientras la comunidad artística y sus allegados impulsaron una campaña solidaria para acompañar a sus hijos

Esposa de James Ransone comparte

Alec Baldwin confesó tener pensamientos suicidas tras la tragedia de ‘Rust’: “Me rompió cada nervio del cuerpo, espiritualmente, financieramente”

el actor estadounidense relató el profundo sufrimiento que vivió tras la reapertura de cargos por la muerte de Halyna Hutchins en el set de Rust

Alec Baldwin confesó tener
DEPORTES
Giro inesperado en la polémica

Giro inesperado en la polémica de los motores Mercedes de F1 en 2026: la historia detrás del reclamo de sus rivales

Las confesiones de Traverso: increíble anécdota con Maradona, por qué no habla con Riquelme y el día que Jagger se llevó su camiseta de Boca

El Santos de Neymar quiere llevarse a una figura del fútbol argentino: la importante oferta que realizó

El gesto de Franco Colapinto con su preparador físico: por qué es clave en su trabajo en la Fórmula 1

El mercado de River Plate: la verdad sobre los rumores sobre Mauro Icardi y las dos operaciones encaminadas

TELESHOW
Matías Alé sufrió un incendio

Matías Alé sufrió un incendio en su casa y tuvo que ser internado: el video del peligroso accidente doméstico

Evangelina Anderson lució su talento para el patinaje sobre hielo, ¿con una indirecta para Ian Lucas y Martín Demichelis?

La foto subida de tono de Wanda Nara y Martín Migueles tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina

La emotiva reflexión de Eva Bargiela en su primer cumpleaños con su bebé: “Y un día volví a tener un cumpleaños feliz”

El cruce navideño de Maxi López con Wanda Nara en Masterchef Celebrity: “Si querés diamantes se los vas a tener que pedir a Migueles”

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu llevará el programa nuclear

Netanyahu llevará el programa nuclear iraní y la próxima fase del plan para Gaza a la agenda de su reunión con Trump

“Las personas en el centro”: la estrategia que está transformando el futuro del trabajo en Latinoamérica

Con la visión de Elaine Wynn y el sello de Francis Kéré, Las Vegas se prepara para su primer museo de arte en 2029

El petróleo sigue al alza debido a la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Francia aprobó una ley de urgencia para prorrogar el gasto público ante el bloqueo del presupuesto de 2026