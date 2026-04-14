Bruno Mars recibió la llave de Las Vegas y desató una fiesta inédita en la ciudad

La relación de Bruno Mars con Las Vegas ha contribuido a definir el pulso artístico de la ciudad.

Las Vegas celebró a Bruno Mars con una serie de reconocimientos extraordinarios. La entrega de la llave de la ciudad, la declaración del “Día Bruno Mars”, el renombramiento de una calle en su honor y el anuncio de una donación de un millón de dólares al hospital infantil del estado.

Todo esto ocurrió junto al inicio de su gira “The Romantic Tour”. El evento reunió a autoridades, personalidades y seguidores en el Strip, marcando un nuevo capítulo en la relación del artista con la ciudad.

El evento destacó el compromiso filantrópico del artista y su legado en la comunidad local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El homenaje a Bruno Mars respondió a su impacto en la vida cultural de Las Vegas y su historia de residencias musicales que han atraído a miles de visitantes a los principales teatros. La serie de honores —incluida la donación al próximo Hospital Infantil Intermountain Health de Nevada— destacó la influencia artística y el compromiso social del cantante, según informó PEOPLE.

Durante el desfile, Bruno Mars recorrió el Strip en un descapotable rosa acompañado por artistas locales, una banda de mariachis y una gran figura inflable de Elvis Presley, según reportó Las Vegas Review-Journal.

Bruno Mars fue homenajeado en Las Vegas con la entrega de la llave de la ciudad y un emotivo desfile

Miles de seguidores se congregaron para presenciar el convoy, que atravesó puntos emblemáticos como las fuentes del Bellagio y finalizó cerca del Park MGM, donde autoridades lo presentaron como “el nuevo rey de Las Vegas”. Mars compartió con la multitud un mensaje de gratitud, evocando los inicios de su carrera y su conexión con la ciudad.

La ceremonia, celebrada el 10 de abril de 2026, incluyó un desfile por Las Vegas Boulevard, la entrega de la llave de la ciudad a Mars y la presencia de diversas autoridades. Jim Gibson, comisionado del Condado de Clark, y Joe Lombardo, gobernador de Nevada, encabezaron el acto, acompañados por Bill Hornbuckle, director ejecutivo de MGM Resorts International.

La ciudad de Las Vegas renombró una de sus avenidas principales como “Bruno Mars Drive” en honor al artista

Además, Park Avenue —cerca del teatro Dolby Live de Park MGM— fue renombrada oficialmente como “Bruno Mars Drive”, un honor previamente reservado a figuras como Elvis Presley y Frank Sinatra.

Trayectoria de Bruno Mars y su vínculo con Las Vegas

Durante más de una década, el cantante ha sido figura clave en escenarios como el Bellagio, el MGM Grand y, más recientemente, el Dolby Live, donde estableció récord de asistencia con su residencia musical. Estos espectáculos han consolidado a Bruno Mars como uno de los artistas más influyentes de la ciudad.

Miles de seguidores acompañaron a Bruno Mars durante la celebración de su trayectoria en el Strip

En palabras de Hornbuckle, recogidas por el medio, Mars “ha creado momentos inolvidables únicos de Las Vegas que definen la ciudad”. Las autoridades subrayaron su papel en la vitalidad cultural y el atractivo turístico de la urbe.

Donación millonaria de Bruno Mars al hospital infantil de Nevada

El homenaje incluyó el anuncio de 1 millón de dólares donados por Mars al futuro Hospital Infantil Intermountain Health de Nevada. Este aporte permitirá desarrollar servicios pediátricos avanzados y mejorar el acceso a la atención de menores y sus familias en todo el estado.

El cantante sorprendió con una donación de un millón de dólares al futuro Hospital Infantil Intermountain Health de Nevada

El donativo, presentado durante la ceremonia principal, atrajo atención mediática por su magnitud y el potencial impacto social, según reportó el medio. El hospital se encuentra en fase de planificación y busca ampliar programas médicos esenciales para la infancia.

Inicio de The Romantic Tour y conciertos en México

El 10 de abril marcó el debut de la esperada “The Romantic Tour” con un concierto de Mars en Dolby Live, donde interpretó 25 canciones, incluida una colaboración con Anderson .Paak, su partner en Silk Sonic, quien participó como invitado especial.

Personalidades del entretenimiento y funcionarios estatales participaron en el homenaje a Bruno Mars

Mars lanzó su álbum “The Romantic” en febrero, alcanzando el primer lugar en ventas en Estados Unidos. La gira finalizará el 8 de diciembre de 2026 con cuatro presentaciones en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

La relación de Bruno Mars con Las Vegas ha contribuido a definir el pulso artístico de la ciudad y afianza su imagen como referente del entretenimiento internacional. Su presencia, tanto en los escenarios como a través de gestos filantrópicos, seguirá marcada en la memoria colectiva local y más allá.