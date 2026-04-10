Una foto escolar de Chad Michael Murray genera sorpresa en redes sociales por la transformación del actor

Foto previa a su lesión nasal deja irreconocible a Chad Michael Murray para sus fans. (Captura de video. Reddit)

Imágenes recientes de Chad Michael Murray han circulado en redes sociales a partir de una fotografía anterior a la lesión nasal que sufrió durante su adolescencia, antes de su participación en la serie One Tree Hill.

Entre los materiales compartidos se encuentra una imagen tipo anuario de 1999, en la que el actor aparece antes del incidente.

Estas fotografías han sido replicadas en redes como X y Reddit, donde usuarios han comentado los cambios en su apariencia con el paso del tiempo y su evolución posterior en la industria del entretenimiento.

El propio Chad Michael Murray explicó en una entrevista a Entertainment Weekly en 2004 que debió operarse la nariz debido a una lesión que ocurrió cuando tenía 18 años tras una agresión en un restaurante de Burger King.

Chad Michael Murray aseguró que tras una pelea en un Burger King tuvieron que operarle la nariz. (Warner Bros)

“Me dejaron la nariz desplazada hacia el otro lado de la cara. Eran tres tipos, ¿Qué se suponía que debía hacer? Los médicos ni siquiera se molestaron en hacer radiografías. Simplemente la recolocaron. Pero no fue una cirugía estética —odio que la gente diga que fue una cirugía estética”, recordó.

El actor también ha reiterado este episodio en entrevistas posteriores. En una conversación con Newsweek en agosto de 2025, señaló: “No me gusta mi nariz porque no es mi nariz. Me atacaron en un Burger King y mi cirugía fue algo básico: la volvieron a colocar, me pusieron dos soportes, me atendieron en Cedars-Sinai y ya está”.

En ese contexto, explicó nuevamente que el procedimiento no fue estético, sino una corrección derivada del accidente.

La comparación entre distintas etapas de su vida ha generado reacciones en plataformas digitales, donde se han difundido imágenes de archivo, incluyendo fotografías escolares.

Un usuario de Internet compartió una imagen de Chad Michael Murray antes de su incidente. (Reddit)

En publicaciones de X, un usuario señaló: “Parece una persona totalmente diferente”, mientras que otro comentario afirmó: “No puede ser real, estuvo en Gilmore Girls un año después y no se parecía en nada”.

También se han registrado observaciones sobre cómo cambios en rasgos faciales pueden modificar la percepción de identidad visual. Un usuario escribió en Reddit: “Un cambio de nariz puede cambiar completamente la cara, porque así no se parece en nada a él”.

La difusión de estas imágenes también ha reactivado la conversación sobre la carrera del actor, quien alcanzó reconocimiento internacional en producciones televisivas posteriores a la lesión, entre ellas Gilmore Girls y más adelante One Tree Hill, que consolidaron su presencia en la industria audiovisual a comienzos de los años 2000.

Chad Michael Murray alcanzó la fama gracias a su participación en "Gilmore Girls". (Captura de video)

Además del incidente en Burger King, Chad Michael Murray ha hablado en otras ocasiones sobre episodios médicos durante su adolescencia. En un pódcast en 2025, recordó que a los 15 años fue hospitalizado durante un periodo prolongado debido a una complicación intestinal.

“Mis intestinos se retorcieron y estuve hospitalizado dos meses y medio. Fue mucho. Perdí el 50 por ciento de mi sangre. Estuve al borde de la muerte”, comentó.