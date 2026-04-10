Harrison Ford habló de su lucha contra la depresión antes de la fama: “Estaba socialmente enfermo”

Harrison Ford revela cómo la depresión influyó en su vida personal y profesional durante su juventud (REUTERS/Etienne Laurent)

Harrison Ford habló abiertamente sobre cómo afrontó la depresión en su juventud, un periodo que describió como determinante en su vida personal y profesional.

Durante una conversación en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, el actor recordó que su estado emocional durante su etapa en el Ripon College era crítico.

“Tenía una habitación individual y tenía clases a las que ir, pero rara vez salía. Me levantaba de la cama, iba a un teléfono, pedía una pizza, volvía y me acostaba hasta que llegaba. Me la comía, tiraba las cajas en una esquina y volvía a dormir”, relató.

La estrella de Terapia sin filtro explicó que su rutina se limitaba a ese aislamiento, y que incluso evitaba asistir a clases.

“En las pocas ocasiones en que iba a clase, a menudo tocaba la puerta desde afuera del edificio y me daba la vuelta para regresar”, señaló.

El protagonista de "Terapia sin filtro" recuerda su aislamiento universitario en Ripon College y las dificultades que enfrentó con su salud mental (Captura de video)

Ford describió su estado de salud mental en ese momento. “Estaba más que deprimido. Creo que estaba enfermo. Estaba socialmente enfermo, psicológicamente no estaba bien”, afirmó.

Según su testimonio, ese periodo comenzó a cambiar cuando, de manera accidental, se inscribió en una clase de teatro.

“Nunca encontré una comunidad en la universidad hasta que, accidentalmente —en un intento por subir mi promedio— tomé una clase llamada ‘drama’ sin leer la descripción completa del curso”, explicó.

En esa misma línea, Harrison Ford detalló que inicialmente pensó que el curso se limitaba al análisis de obras, sin imaginar que implicaría actuar.

El descubrimiento accidental de una clase de teatro marcó un punto de inflexión para Ford y su integración social (REUTERS/Mike Blake)

“La descripción empezaba hablando de leer y analizar obras, pero no leí la parte que decía que también había que actuar en ellas, así que fue una sorpresa. Nunca había hecho algo así”, indicó.

A partir de entonces, encontró un entorno en el que se sintió integrado. “Y me sorprendió que las personas que yo consideraba compañeros raros o inadaptados eran, en realidad, algunas de las más interesantes que conocía”, recordó.

Y añadió: “Estaban haciendo algo que yo no había entendido realmente, estaban contando historias sobre la vida, y algunos tenían una capacidad excepcional para comprender el comportamiento humano”.

“Creo que simplemente encontré mi lugar entre narradores. Realmente cambió mi mundo, cambió mi vida”, concluyó.

Harrison Ford destaca cómo el teatro le permitió comprender mejor el comportamiento humano y hallar su vocación entre narradores (REUTERS/Mario Anzuoni)

La preocupación de Harrison Ford por el futuro del cine

En la misma conversación, Harrison Ford también expresó inquietud por la evolución de la industria cinematográfica y la experiencia en salas.

“Estoy terriblemente preocupado”, dijo sobre el futuro del cine. El actor se refirió a los cambios en la relación entre el cine y la cultura.

“Yo crecí en una época en la que la industria del cine estaba en su punto máximo, cuando capturaba el espíritu de la cultura, y había una transferencia, una retroalimentación: la cultura capturaba el espíritu de las películas”, explicó.

En contraste con esa etapa, consideró que ese vínculo se ha debilitado. “Ya no hay un espíritu común. Nos hemos disociado. Nos han fragmentado deliberadamente en unidades económicas y políticas funcionales”, sostuvo.

Finalmente, planteó la necesidad de recuperar ese espacio compartido. “Hay un centro vacío que necesita llenarse, para volver a unir a la cultura, para reconectar la cultura y la industria del cine, para que el cine vuelva a ser útil en la conciencia de una audiencia, una cultura, una comunidad”, concluyó.