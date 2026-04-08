Entretenimiento

De los touchdowns a las remodelaciones: la nueva vida de Tom Brady tras dejar el fútbol americano

El deportista multiplica la interacción con sus seguidores a través de una campaña lúdica, animando a las familias a compartir proyectos y disfrutar el verano junto a la exestrella de la NFL

Guardar

Tom Brady presenta en su Instagram el video promocional de “Tom Upgrady”, donde sorprende a sus seguidores con renovaciones inesperadas en patios traseros, mostrando humor, cercanía y una nueva faceta tras su retiro del fútbol americano

Tom Brady, siete veces campeón del Super Bowl y exestrella de la NFL, inicia una nueva etapa fuera de los campos de fútbol americano protagonizando una campaña singular bajo el nombre “Tom Upgrady”. Este proyecto, lanzado en abril, ofrece a los aficionados la posibilidad de interactuar directamente con el legendario mariscal de campo a través de renovaciones inesperadas en sus patios traseros.

La campaña “Tom Upgrady” consiste en que Brady sorprende a seguidores de todo Estados Unidos con videollamadas y remodelaciones de sus patios, en colaboración con una marca de productos para exteriores. Tras su retirada profesional, el exjugador busca conectar con los fanáticos de nuevas maneras, mostrando así una faceta cercana y desenfadada de su vida más allá del deporte.

En el primer anuncio de la campaña, presentado el 6 de abril de 2026 y difundido por PEOPLE, Tom Brady aparece contactando a seguidores mediante videollamadas en el momento en que reciben productos para exteriores en sus viviendas. La acción arrancó en la región de Boston y luego se extendió al resto del país, transformando cada intervención en una experiencia inesperada para los aficionados.

Tom Brady remodelando casas
Tom Brady interactúa con seguidores durante la campaña “Tom Upgrady” a través de videollamadas exclusivas

Durante la promoción, Brady no escatima en humor. En una de las grabaciones, declara: “Tom Brady quarterback? Bueno en fútbol americano. Tom Upgrady? Bueno en patios traseros”, recogió el medio citado. En otra interacción, al ver a varios seguidores reunidos, pregunta: “¿Por qué nadie está en el trabajo hoy? Eso es lo que quiero saber.”

Las reacciones de los participantes han sido de sorpresa y entusiasmo, generando momentos espontáneos, como cuando un joven le pregunta por su trayectoria: “Sí. Soy bastante viejo”, responde Brady con una sonrisa, según describió el medio.

Impacto de la campaña de Tom Brady en los seguidores

La dinámica de la iniciativa ha amplificado el interés de los aficionados. Las videollamadas permiten un contacto directo, provocando anécdotas personales y comentarios ingeniosos que acercan aún más la figura de Tom Brady al público.

Tom Brady remodelando casas
El exmariscal de la NFL inicia una nueva etapa sorprendiendo a fanáticos con renovaciones en sus patios

El propio deportista anima a los seguidores a compartir sus proyectos de verano en redes sociales utilizando la etiqueta de la campaña y etiquetando a la marca asociada, lo que refuerza la interacción digital y el alcance de la iniciativa.

La sorpresa y la posibilidad de participar han multiplicado la expectativa en torno a cada intervención. Según el medio, la campaña combina humor, cercanía y la oportunidad de vivir una experiencia diferente, consolidando el vínculo entre Brady y sus seguidores ahora que ha dejado atrás los terrenos de juego.

Una nueva etapa tras la NFL: Brady más allá del fútbol

Para Brady, este proyecto significa explorar una nueva dimensión profesional tras su retiro de la NFL. En el comunicado de prensa de Ninja, la marca asociada a la campaña, el exmariscal reflexiona: “Siempre he creído que ganar empieza con las herramientas adecuadas. Eso es cierto en el campo y en la vida.”

La campaña “Tom Upgrady” consolida la presencia de Tom Brady fuera del deporte, sorprendiendo y conectando con nuevos proyectos
La campaña “Tom Upgrady” consolida la presencia de Tom Brady fuera del deporte, sorprendiendo y conectando con nuevos proyectos

También comparte que su lugar preferido para relajarse es el patio trasero, espacio donde disfruta de la familia y los amigos. “Cuando tienes buen equipo, todo funciona mejor. Por eso me entusiasma ayudar a familias a transformar sus patios”, afirmó.

La campaña comenzó en Boston y tiene alcance nacional en Estados Unidos, pretendiendo inspirar a otras familias a disfrutar y reinterpretar sus espacios exteriores, como señala el comunicado de Ninja. Tom Brady demuestra así su intención de mantenerse activo y comprometido en nuevos proyectos, enfrentándose a retos fuera del fútbol y aportando la misma energía e iniciativa que caracterizó su carrera deportiva.

Si bien dejó los campos de juego, Brady muestra que su espíritu competitivo continúa presente en cada iniciativa, decidido a seguir aportando y sorprendiendo más allá del deporte.

Temas Relacionados

Tom BradyDeportistaPatioRemodelacionNFLFútbol AmericanoNewsroom BUE

Últimas Noticias

El último deseo de Aretha Franklin: cómo se resolvió la herencia de la Reina del Soul

Clarence, Edward, Teddy Richards y Kecalf Franklin enfrentaron diferencias y polémicas tras la muerte de su madre, hasta que la justicia resolvió el destino de la residencia y el patrimonio familiar

El último deseo de Aretha Franklin: cómo se resolvió la herencia de la Reina del Soul

Así fue como Shiloh, hija de Angelina Jolie, se hizo parte del nuevo video musical de Dayoung

La joven fue seleccionada en una audición abierta sin que el equipo conociera su identidad

Así fue como Shiloh, hija de Angelina Jolie, se hizo parte del nuevo video musical de Dayoung

Así se hizo Project Hail Mary: secretos, improvisación y una dupla que conquistó a la ciencia ficción

En una charla con el pódcast Happy Sad Confused, Phil Lord y Christopher Miller contaron cómo combinaron tecnología, animatrónica y humor en la película protagonizada por Ryan Gosling, enfrentando obstáculos inesperados y logrando una conexión mágica entre los personajes

Así se hizo Project Hail Mary: secretos, improvisación y una dupla que conquistó a la ciencia ficción

De la complicidad con Judy Garland al acoso escolar y los desafíos de la fama: el lado desconocido de Liza Minnelli

Entre el cariño de una madre icónica y las dificultades cotidianas, la artista creció rodeada de afecto, presiones y situaciones que forjaron su carácter en medio del brillo y las sombras de Hollywood

De la complicidad con Judy Garland al acoso escolar y los desafíos de la fama: el lado desconocido de Liza Minnelli

Hilary Duff recordó “A Cinderella Story” y reveló detalles sobre su relación con Chad Michael Murray

Durante su visita a The Tonight Show, la actriz rememoró la icónica escena bajo la lluvia, contó cómo la película marcó su carrera y destacó cómo esa experiencia se ha transformado en un recuerdo especial que ahora comparte con su hija menor

Hilary Duff recordó “A Cinderella Story” y reveló detalles sobre su relación con Chad Michael Murray
DEPORTES
Con gol de Paredes, Boca Juniors vence a Universidad Católica en Chile en su estreno por la Copa Libertadores

Con gol de Paredes, Boca Juniors vence a Universidad Católica en Chile en su estreno por la Copa Libertadores

La patada por la que fue expulsado un jugador de Barracas al minuto de ingresar en el empate ante Vasco da Gama por la Sudamericana

Así juega Juan Sayago, el juvenil de las Inferiores de River Plate que el Flamengo incluyó en la lista para la Copa Libertadores

Con un regreso esperado y un estreno: los 24 citados por Coudet para el debut de River Plate en la Copa Sudamericana

Vélez goleó 4-1 a Deportivo Armenio y se clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

TELESHOW
Yanina Latorre debuta como actriz en la serie de Wanda Nara y Maxi López: “El martes grabo”

Yanina Latorre debuta como actriz en la serie de Wanda Nara y Maxi López: “El martes grabo”

El drástico cambio de look de Celeste Cid que llamó la atención en redes sociales: “Pasaron cosas”

Ca7riel y Paco Amoroso contaron detalles de sus nuevos looks total black: “Nos vemos hermosos”

El impactante nuevo look de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa

Emilia Mernes mostró qué hacía cuando explotó el escándalo con Tini Stoessel: “Estamos indecisos”

INFOBAE AMÉRICA

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

Tesla se libra de sanciones en EE. UU. tras investigación por fallos en su función remota

Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán y dijo que el régimen acordó abrir el estrecho de Ormuz

A horas de que expire el plazo de Trump a Irán, bombardeos aéreos golpearon instalaciones estratégicas en Teherán

La embajadora nicaragüense en Cuba es destituida por el régimen de Ortega