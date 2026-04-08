De los touchdowns a las remodelaciones: la nueva vida de Tom Brady tras dejar el fútbol americano

Tom Brady presenta en su Instagram el video promocional de “Tom Upgrady”, donde sorprende a sus seguidores con renovaciones inesperadas en patios traseros, mostrando humor, cercanía y una nueva faceta tras su retiro del fútbol americano

Tom Brady, siete veces campeón del Super Bowl y exestrella de la NFL, inicia una nueva etapa fuera de los campos de fútbol americano protagonizando una campaña singular bajo el nombre “Tom Upgrady”. Este proyecto, lanzado en abril, ofrece a los aficionados la posibilidad de interactuar directamente con el legendario mariscal de campo a través de renovaciones inesperadas en sus patios traseros.

La campaña “Tom Upgrady” consiste en que Brady sorprende a seguidores de todo Estados Unidos con videollamadas y remodelaciones de sus patios, en colaboración con una marca de productos para exteriores. Tras su retirada profesional, el exjugador busca conectar con los fanáticos de nuevas maneras, mostrando así una faceta cercana y desenfadada de su vida más allá del deporte.

En el primer anuncio de la campaña, presentado el 6 de abril de 2026 y difundido por PEOPLE, Tom Brady aparece contactando a seguidores mediante videollamadas en el momento en que reciben productos para exteriores en sus viviendas. La acción arrancó en la región de Boston y luego se extendió al resto del país, transformando cada intervención en una experiencia inesperada para los aficionados.

Tom Brady interactúa con seguidores durante la campaña “Tom Upgrady” a través de videollamadas exclusivas

Durante la promoción, Brady no escatima en humor. En una de las grabaciones, declara: “Tom Brady quarterback? Bueno en fútbol americano. Tom Upgrady? Bueno en patios traseros”, recogió el medio citado. En otra interacción, al ver a varios seguidores reunidos, pregunta: “¿Por qué nadie está en el trabajo hoy? Eso es lo que quiero saber.”

Las reacciones de los participantes han sido de sorpresa y entusiasmo, generando momentos espontáneos, como cuando un joven le pregunta por su trayectoria: “Sí. Soy bastante viejo”, responde Brady con una sonrisa, según describió el medio.

Impacto de la campaña de Tom Brady en los seguidores

La dinámica de la iniciativa ha amplificado el interés de los aficionados. Las videollamadas permiten un contacto directo, provocando anécdotas personales y comentarios ingeniosos que acercan aún más la figura de Tom Brady al público.

El exmariscal de la NFL inicia una nueva etapa sorprendiendo a fanáticos con renovaciones en sus patios

El propio deportista anima a los seguidores a compartir sus proyectos de verano en redes sociales utilizando la etiqueta de la campaña y etiquetando a la marca asociada, lo que refuerza la interacción digital y el alcance de la iniciativa.

La sorpresa y la posibilidad de participar han multiplicado la expectativa en torno a cada intervención. Según el medio, la campaña combina humor, cercanía y la oportunidad de vivir una experiencia diferente, consolidando el vínculo entre Brady y sus seguidores ahora que ha dejado atrás los terrenos de juego.

Una nueva etapa tras la NFL: Brady más allá del fútbol

Para Brady, este proyecto significa explorar una nueva dimensión profesional tras su retiro de la NFL. En el comunicado de prensa de Ninja, la marca asociada a la campaña, el exmariscal reflexiona: “Siempre he creído que ganar empieza con las herramientas adecuadas. Eso es cierto en el campo y en la vida.”

La campaña “Tom Upgrady” consolida la presencia de Tom Brady fuera del deporte, sorprendiendo y conectando con nuevos proyectos

También comparte que su lugar preferido para relajarse es el patio trasero, espacio donde disfruta de la familia y los amigos. “Cuando tienes buen equipo, todo funciona mejor. Por eso me entusiasma ayudar a familias a transformar sus patios”, afirmó.

La campaña comenzó en Boston y tiene alcance nacional en Estados Unidos, pretendiendo inspirar a otras familias a disfrutar y reinterpretar sus espacios exteriores, como señala el comunicado de Ninja. Tom Brady demuestra así su intención de mantenerse activo y comprometido en nuevos proyectos, enfrentándose a retos fuera del fútbol y aportando la misma energía e iniciativa que caracterizó su carrera deportiva.

Si bien dejó los campos de juego, Brady muestra que su espíritu competitivo continúa presente en cada iniciativa, decidido a seguir aportando y sorprendiendo más allá del deporte.