“Si no lo siento en las entrañas, lo estoy fingiendo”, afirma Nicole Kidman sobre su método creativo

Nicole Kidman rompió su imagen de perfección al mostrar espontaneidad y sentido del humor en el pódcast Las Culturistas (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el décimo aniversario del pódcast cultural Las Culturistas, la actriz australiana Nicole Kidman se mostró cercana y espontánea, relatando historias familiares, compartiendo detalles sensoriales y desarmando su imagen de perfección. “Si no lo siento en las entrañas, lo estoy fingiendo, y entonces no sirvo”, resumió al analizar cómo elige cada rol.

La conversación, marcada por el humor y la complicidad con los conductores Matt Rogers y Bowen Yang, permitió asomarse a una faceta desconocida de la actriz: su pasión por los pingüinos, el trasfondo de sus momentos virales en internet y el valor de la autenticidad en una carrera bajo el escrutinio público.

Durante su paso por Las Culturistas, Kidman fusionó confidencias insólitas y anécdotas personales. Habló de sus inseguridades frente a los estándares de belleza en Hollywood, los impulsos creativos que la mueven y la importancia de aceptar la vulnerabilidad, tanto en la vida como en el trabajo.

La actriz australiana relató historias familiares inéditas y habló sobre el valor de la autenticidad bajo el escrutinio público (REUTERS/Benoit Tessier)

La grabación del episodio tuvo un ambiente festivo, situando a Nicole Kidman como el “ícono cultural definitivo”. Repasaron la trayectoria plural de la artista, desde The Others y Big Little Lies hasta el reciente estreno de Scarpetta.

La actriz subrayó: “Todo mi enfoque es la curiosidad y el deseo de probar cosas”. Recordó también cómo su infancia en una familia bohemia e intelectual cimentó su carácter y su apego a la cultura, la moda y la libertad de expresión.

Nicole Kidman: detrás de la perfección y el mito

Lejos de la etiqueta de intocable, Kidman reconoció sentir a menudo que no encajaba con los cánones de belleza del cine. “Mi propósito siempre ha sido divertirme y arriesgar”, explicó al referirse al reto de interpretar a Dr. Chase Meridian. Para ella, la educación artística fue central: ópera, literatura rusa y la obsesión por el pathos marcaron su vida.

Nicole Kidman confesó sus inseguridades ante los estándares de belleza en Hollywood y la importancia de aceptar la vulnerabilidad (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La actriz atribuyó a su familia una influencia decisiva para lidiar con la vulnerabilidad: “No había fronteras para expresar ideas, secretos o filosofías”, evocó, agradeciendo la libertad con la que creció. Este ambiente, sostuvo Kidman, la preparó para lanzarse a proyectos desafiantes y aceptar los errores junto a los aciertos.

Pingüinos, viajes y el costado excéntrico de Kidman

Uno de los momentos más particulares del pódcast giró en torno a la obsesión de Kidman por los pingüinos y su experiencia en la Antártida. La actriz, en tono desenfadado, relató su visita a la llamada “Isla Diarrea”, sobrenombre familiar para un islote repleto de pingüinos. “La llamé Isla Diarrea porque solo vi pingüinos con malestares estomacales, ni rastro de hielo”, bromeó la artista.

Las conversaciones se ampliaron a los viajes familiares multitudinarios, donde convivían hermanas, hijos, amistades y colaboradores cercanos. “Me gusta que viaje toda la familia, pero dormir sola no me molesta”, admitió.

La pasión de Nicole Kidman por los pingüinos y su experiencia en la Antártida mostraron su costado más excéntrico y cercano a la naturaleza

Sobre sus travesías en kayak, destacó: “La paz y el silencio allí son únicos, medité en un kayak y sentí que era el momento más feliz de mi vida”. La fragilidad del ecosistema y el respeto por la naturaleza, según relató en el pódcast, dejaron una huella profunda en su forma de percibir el mundo.

El origen del meme de Nicole Kidman en el cine

La charla incluyó referencias a uno de los momentos virales más reconocidos de Nicole Kidman: el anuncio de Chanel Nº5 dirigido por Baz Luhrmann, así como el meme que la tiene como protagonista en los cines. “El meme en el cine me hace reír, no lo tomo en serio”, relató la actriz, mostrando apertura a la dimensión humorística de su imagen digital.

Respecto al comercial de Chanel Nº5, Kidman evocó la aprobación de Karl Lagerfeld y la magnitud de la producción: “No escatimaron en gastos para crear algo”, apuntó ante los conductores de Las Culturistas, poniendo en valor el recuerdo colectivo y el placer de que su carrera sea celebrada desde la cultura pop y la parodia.

Vulnerabilidad, autocrítica y búsqueda de autenticidad

La actriz defendió el derecho a cometer errores en su carrera, destacando la curiosidad y el riesgo como motores de su creatividad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Kidman se desmarcó del mito de actriz invulnerable al exponer su metodología creativa y sus dudas: “Si no lo siento en las entrañas, lo estoy fingiendo, y entonces no sirvo”. Contó que suele aceptar roles por impulso, aunque luego dude de ellos: “Digo que sí y luego reculo. Es parte de mi proceso, aunque ahora trato de hacerlo menos”.

La actriz defendió el derecho a fallar, citando el valor de la curiosidad y el riesgo como motores de su carrera: “Si te caes de bruces, no importa; te vuelves a levantar”. Rechazó obsesionarse con la competencia y propuso una autenticidad basada en la aceptación del error: “Estoy en una curva de aprendizaje constante. Soy enseñable”, aseguró.

Narró también episodios en los que siguió rodando a pesar de lesiones físicas, mostrando fortaleza y resiliencia, y mencionó el alivio que implica reconocer las imperfecciones propias.

Nicole Kidman íntima: familia, moda y obsesiones sensoriales

El interés de Kidman por los aromas y los sabores, junto a la educación global de sus hijas, reveló su faceta más íntima y sensorial (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

A lo largo del episodio, Kidman profundizó en su interés por la moda y la alta costura, desde los vestidos confeccionados en su infancia hasta su presencia en la Met Gala con Anna Wintour, la editora de Vogue, y su hija. Compartió recuerdos con John Galliano y Karl Lagerfeld, así como su admiración por figuras como Grace Kelly y Audrey Hepburn.

En el plano personal, Kidman celebró el humor familiar, los viajes multitudinarios y la educación global de sus hijas, quienes visitaron los siete continentes antes de cumplir dieciocho años.

Se reconoció fanática del olfato, describiendo cómo los aromas influyen en sus emociones y en la vida cotidiana: “La fragancia es esencial, pero para mí nada supera la importancia del aliento y el sabor”. Entre risas, recordó una anécdota con Alexander Skarsgård durante un rodaje: “No, Alex, pon el falafel lejos antes de que grabemos una escena de beso”.