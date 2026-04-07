Elijah Wood habló sobre su posible regreso a El Señor de los Anillos: qué se sabe sobre la nueva aventura en la Tierra Media

Elijah Wood reactiva el interés de los fans con su posible regreso como Frodo en 'El Señor de los Anillos: La caza de Gollum' (I Broadcast)

El regreso de Elijah Wood a la conversación sobre su vínculo con el universo de El Señor de los Anillos reavivó el interés de los seguidores de la saga, a raíz de los rumores sobre su posible participación en la nueva película El señor de los anillos: La caza de Gollum, un proyecto actualmente en desarrollo bajo la dirección de Andy Serkis. Por primera vez, el intérprete abordó este tema en el pódcast estadounidense Happy Sad Confused.

Wood no confirmó ni descartó de manera definitiva su regreso como Frodo y puntualizó que su participación todavía no está decidida. El filme, señaló, será una historia separada de la trilogía original y ofrecerá un nuevo enfoque sobre el personaje de Gollum. Según sus palabras en Happy Sad Confused, “no creo que tenga que hacerlo [igualar la trilogía], porque no lleva el peso de la trilogía. No lo es, son extractos de los libros”.

La postura de Elijah Wood sobre el regreso de Frodo

Ante la consulta sobre su futuro en La caza de Gollum, Wood reconoció la incertidumbre: “Correcto”, respondió al ser preguntado por la ausencia de certezas. Con humor, añadió: “Si Frodo regresara, lo haría con bigote”.

El actor reconoce que su participación en la película dirigida por Andy Serkis aún no está confirmada ni descartada oficialmente (Europa Press. Captura de video)

El actor insistió en que la principal característica del nuevo proyecto radica en evitar la presión de repetir lo hecho previamente por la trilogía de Peter Jackson, director de la saga original.

Al respecto, apuntó: “Es una historia paralela, creo que aportará mucho contexto para Gollum y permitirá entender al personaje en profundidad”, expresó durante el diálogo con Happy Sad Confused. De acuerdo con Wood, estos relatos permitirán explorar lugares y momentos aún poco desarrollados del mundo de Tolkien.

Wood compartió su expectativa por la ampliación del universo cinematográfico: “Es una historia lateral. Pienso que ofrecerá más contexto y nos permitirá comprender mejor a Gollum, algo que solo se sugirió en los filmes anteriores”.

El equipo creativo y el legado de la trilogía

La nueva cinta de 'El Señor de los Anillos' contará una historia separada de la trilogía original y explorará la profundidad del personaje de Gollum

El mayor aporte del nuevo filme, según el actor, es que el equipo que impulsó la trilogía original vuelve a estar a cargo. “El equipo es esencialmente el mismo que en la trilogía. Fran, Phil, Peter, todos siguen involucrados en la escritura y producción”, afirmó en el pódcast estadounidense Happy Sad Confused.

Wood remarcó el regreso de figuras emblemáticas como Peter Jackson (director), Fran Walsh y Philippa Boyens (guionistas y productoras), y recordó que también participan diseñadores, especialistas en maquillaje y efectos especiales del equipo que trabajó en las películas originales: “Sigue el mismo equipo de diseñadores, el mismo grupo en maquillaje y peluquería, y la empresa neozelandesa de efectos especiales Weta se encarga de todos los efectos físicos”.

Tanto la dirección como el rol principal de Andy Serkis, actor y ahora director, representan para Wood un aspecto atractivo: “Esto es, en muchos sentidos, como un reencuentro. Hay devoción por asegurar que el universo y los personajes reciban el trato adecuado y que la historia resulte atractiva para los seguidores viejos y nuevos”, afirmó.

Nuevos actores y desafíos para la saga

La producción de 'La caza de Gollum' mantiene la impronta creativa gracias al regreso de Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens al equipo central (WARNER BROS/Europa Press)

El tema del nuevo reparto también fue parte de la entrevista. Wood hizo referencia a la complejidad de renovar el elenco original: “Eso es verdad. Son botas difíciles de llenar”, comentó cuando surgió la posibilidad de que Leo Woodall interprete a Aragorn o frente a la participación ya confirmada de Kate Winslet.

Celebró la llegada de actores reconocidos y bromeó con la posibilidad de coincidir nuevamente con Winslet: “Bueno, ella [Kate Winslet] ya fue anunciada”, aseguró. El actor expresó su entusiasmo por la incorporación de estos talentos y aludió a la dificultad de dar continuidad a este tipo de personajes ante nuevas audiencias.

Para Wood, la clave de la propuesta es mantener la integridad profesional y el grupo que impulsó la película original. “Es, el mismo grupo creativo de la película original guía esta nueva etapa”, destacó en Happy Sad Confused, poniendo el acento en la importancia de conservar la autenticidad en el universo cinematográfico de El Señor de los Anillos.