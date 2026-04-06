“Marshals” rindió homenaje a Cole Brings Plenty, fallecido actor de “Yellowstone”

La escena conmemorativa de "Marshals" sirvió como un homenaje real para Cole Brings Plenty (Paramount/Instagram)

Alerta de spoilers. El episodio 6 de la primera temporada de Marshals, que se emite todos los lunes por Paramount+ en América Latina, incluyó una ceremonia de conmemoración para el personaje de Monica Dutton.

Este conmovedor momento, según reveló posteriormente uno de los actores de la serie, sirvió también como homenaje real a Cole Brings Plenty, el actor que falleció en 2024 a los 27 años tras aparecer en el spin-off 1923.

La actriz Arielle Kebbel, integrante del elenco de Marshals, confirmó a la revista People que el evento ficticio fue concebido al mismo tiempo como un memorial genuino para Brings Plenty.

El joven era sobrino de Mo Brings Plenty, quien actualmente forma parte del reparto de Marshals interpretando al personaje de Mo, y quien había trabajado junto a él en Yellowstone.

En marzo de 2024, las autoridades emitieron una orden de arresto contra la joven estrella en relación con un incidente de violencia doméstica.

El actor de 27 años fue encontrado sin vida en 2024, había sido denunciado por violencia doméstica poco antes de su muerte. Fue conocido por participar en el spin-off "1923" y en la serie principal "Yellowstone" (Paramount+)

Días después, fue encontrado muerto. Las circunstancias de su desaparición y su posterior fallecimiento no fueron esclarecidas públicamente, y no se informó una causa oficial de muerte.

Mo Brings Plenty cuestionó duramente el manejo de la investigación en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter en marzo de 2024.

“Era mi sobrino, pero era como un hijo para mí. Y que su asesinato quede sin investigar, que sea descartado como ‘sin juego sucio’ porque no querían invertir nada en ello, es desgarrador”, afirmó. “Porque también somos contribuyentes. Que no trabajen para nosotros de la misma manera que lo harían para cualquier otra persona es bastante triste”.

El actor también cuestionó la búsqueda realizada antes de que el cuerpo fuera hallado. “De hecho, ni siquiera lo estaban buscando realmente. Lo estaban cazando”, declaró al mismo medio. “No lo estaban buscando”.

Mo Brings Plenty instó a difundir el caso e indicó que la familia no tiene intención de abandonarlo.

Mo Brings Plenty denunció la falta de transparencia y de investigación oficial sobre la muerte de su sobrino y pidió justicia pública (REUTERS/Daniel Cole)

“Hay muchas familias como la mía que están pasando por esto ahora mismo, y todavía tenemos muchas preguntas sin respuesta”, sostuvo. “Porque vi su cuerpo, vi la evidencia que está ahí, que alguien lo atrapó. Que digan que no hubo nada, no puedo creerlo. Todavía no puedo”.

El Departamento de Policía de Lawrence respondió con un comunicado enviado a Us Magazine, en el que expresó sus condolencias a la familia e indicó que presentaron en persona todas las pruebas recopiladas, incluyendo videos, declaraciones de testigos y fotografías.

Según las autoridades, fue la propia familia quien optó por no divulgar esos datos. El comunicado añadió que, una vez concluido el caso, la familia solicitó al tribunal sellar el informe de autopsia, los archivos médicos, los expedientes policiales y el certificado de defunción de Cole Brings Plenty, solicitud que un juez aprobó.

“El caso completo contiene evidencia clara de que no hubo juego sucio y que Cole actuó solo”, concluyó el departamento, ofreciendo liberar un informe completo si la familia lo autorizara.

El episodio 6 de la serie "Marshals" se centró en el funeral de Monica Dutton (Paramount)

¿De qué trata “Marshals”?

Marshals es una serie de CBS protagonizada por Luke Grimes, quien retoma su papel de Kayce Dutton de Yellowstone.

En la ficción, el exmilitar reconvertido en agente federal se une al servicio de los Marshals de Estados Unidos en Montana, buscando un nuevo comienzo junto a su hijo adolescente Tate, interpretado por Brecken Merrill.

El episodio 6 reveló que el personaje de Monica, esposa de Kayce, falleció de cáncer un año antes del inicio de los eventos de la serie.

La ceremonia de conmemoración en la reserva de Broken Rock reunió a Kayce, Tate y al abuelo de Monica, Felix Long, interpretado por Rudy Ramos, quien había aparecido por última vez en el final de Yellowstone.

En paralelo, la trama del episodio siguió la investigación de una red de tráfico sexual responsable del secuestro de jóvenes indígenas, un tema que conecta directamente con la lucha que el personaje de Monica había emprendido en vida.

Luke Grimes protagoniza "Marshals" como Kayce Dutton, exmilitar convertido en agente federal, junto a su hijo Tate y el abuelo Felix Long (Paramount)

Al rescatar a las víctimas, Tate reconoció en su padre un gesto de homenaje hacia su madre: “Encontraste tu propia manera de honrar a mamá”, le dijo.