Quién es Alejo Igoa, el youtuber que rompió un récord Guinness tras conseguir 110 millones de suscriptores en su canal

Reconocido junto a MrBeast y PewDiePie, el creador de contenido celebra su récord Guinness y el liderazgo latinoamericano en la plataforma de videos más popular

En las últimas horas, Alejo Igoa ingresó en los libros de historia tras romper un Récord Guinness al superar los 110 millones de suscriptores en YouTube. Tras más de 12 años de trabajo, el joven se ha convertido en el primer youtuber de habla hispana en alcanzar esa cifra y liderar el canal en español más grande del mundo.

Su canal, abierto en 2014, se distingue por retos, vlogs y una relación directa con la audiencia. En 2025, Igoa recibió la Placa de Diamante Rojo y el reconocimiento oficial de Guinness World Records tras alcanzar los 100 millones de suscriptores.

La evolución de su carrera lo llevó de producciones caseras a espectáculos de gran escala, siempre enfocado en el entretenimiento familiar y en propuestas creativas para un público joven. La combinación de creatividad, constancia y la capacidad de conectar con seguidores en distintos países fue clave en su consolidación. Entre sus distinciones figuran el premio “Líder Digital del Año” de los Elliot’s Awards y el galardón a Mejor Youtuber del Año en los Premios Martín Fierro Digital.

El canal de Alejo Igoa se convierte en el más grande de habla hispana tras alcanzar 110 millones de suscriptores

Nacido en Argentina, Alejo Igoa celebró este hito en medio de un escenario cuando se encontraba realizando la tercera de siete funciones agotadas en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires. Familias y jóvenes participaron en un espectáculo con más de 30 artistas y un equipo de producción de más de 100 personas. Juegos, acrobacias y actividades interactivas generaron una experiencia que reforzó el vínculo entre el creador y su comunidad. Durante el evento, agradeció a sus seguidores: “Esto es gracias a ustedes. ¡Lo hicimos! Sin ustedes no sería posible. Los queremos mucho”.

El récord Guinness alcanzado es el resultado de años de trabajo sostenido. Igoa ingresó al grupo internacional de creadores que recibieron la Placa de Diamante Rojo, junto a MrBeast, PewDiePie y T-Series. En 2025, su canal sumó 43,7 millones de nuevos suscriptores, ubicándose en el podio global de crecimiento, solo detrás de MrBeast. La producción elaborada, la narrativa dinámica y la interacción constante con la audiencia explican este avance.

En sus palabras: “Esto empezó casi como un juego, pero hoy somos el canal de habla hispana con más suscriptores en el mundo y eso es un sueño que comparto con cada una de las personas que me acompaña día a día”.

Los videos más vistos de Alejo Igoa superan los 100 millones de visualizaciones, con formatos innovadores como desafíos extremos y retos de 24 horas.

El reconocimiento internacional refuerza la proyección de los creadores de contenidos en español. El canal de Alejo Igoa se consolidó como referencia del alcance global del entretenimiento latinoamericano y muestra cómo la creatividad y la dedicación abren nuevas posibilidades para la comunidad digital.

Aunque el primer interés académico de Igoa fue la arquitectura, abandonó la carrera en 2014 para dedicarse de lleno a su pasión por los videos. Desde adolescente, el youtuber fue un nativo digital curioso, vendía diseños de logos en foros internacionales, experimentaba con sitios web y aprendió sobre monetización y negocios online mucho antes de que YouTube fuera un fenómeno masivo.

Quién es Alejo Igoa y por qué es tan popular en YouTube

En 2014, con apenas recursos y una cámara básica, se mudó a la Ciudad de Buenos Aires para apostar por el contenido digital. El canal empezó como un proyecto individual, pero rápidamente evolucionó hacia una estructura profesional. De acuerdo con Igoa, en la actualidad lidera un equipo de más de 40 personas, con estudios de grabación en Panamá y operaciones internacionales.

Alejo Igoa, lidera el ranking de creadores más influyentes en YouTube. (Foto: YouTube)

Videos como “100 botones misteriosos debajo del agua” o “24 horas en una isla” superan las 100 millones de visualizaciones cada uno, y sus shorts más populares (como “Elige la Coca Cola” o “El Hombre Araña”) acumulan cientos de millones de vistas.

Esta fórmula, basada en la constancia, la narrativa ágil y la producción de calidad, ha sido clave para mantener el crecimiento explosivo del canal, que en solo tres meses pasó de 91 a más de 100 millones de suscriptores.

El creador de contenido trabaja estrechamente con su pareja y socio, Asbel Nazar, a quien considera una pieza fundamental en su éxito. Juntos conforman un equipo que Igoa define como esencial para el crecimiento y la profesionalización de su canal, destacando que la colaboración y el apoyo mutuo han sido claves para alcanzar los logros que hoy lo posicionan como referente global en la creación de contenido digital.