El día que Elvis Presley acudió a un accidente de auto como miembro honorario de la policía

Elvis Presley intervino en un accidente de tránsito en Memphis y asistió a los conductores hasta la llegada de la policía (AP Photo)

Elvis Presley, conocido como el Rey del Rock and Roll, tuvo un gran respeto por las fuerzas del orden que lo llevó a involucrarse activamente en situaciones de emergencia, incluso fuera de los escenarios.

En marzo de 1976, apenas un mes después de ser nombrado capitán honorario del Departamento de Policía de Memphis, el artista presenció un accidente de tránsito en esa ciudad de Tennessee y no dudó en detenerse para ayudar.

Según información publicada en el sitio web de Graceland, Presley se acercó a los conductores involucrados, les preguntó si necesitaban asistencia y permaneció en el lugar hasta que llegaron las autoridades.

“Una noche, Elvis llegó a un accidente de tráfico y salió a ayudar a los policías a dirigir el tráfico. Funcionó bien por un tiempo, hasta que los fanáticos empezaron a notar que era el mismísimo Elvis Presley quien dirigía el tráfico", recoge Graceland en su página oficial.

Este episodio no fue un hecho aislado. Seis años antes, el 10 de octubre de 1970, el sheriff del condado de Shelby, Roy Nixon, lo había nombrado ayudante honorario.

El Rey del Rock asumió cargos honorarios en la policía de Memphis y el condado de Shelby, reflejando su respeto por las fuerzas del orden (EFE)

Su vínculo con ambas instituciones se tradujo en gestos concretos: donó su tiempo y dinero a las fuerzas del orden, visitó a patrulleros en servicio durante días festivos y apoyó al equipo de softbol del departamento.

Priscilla Presley, su exesposa, describió esa faceta del artista en el libro Elvis, By the Presleys. “Tenía un millón de insignias y una luz policial azul en su auto”, recordó.

“No le gustaba nada más que poner esa luz en su auto y detener a la gente. Se acercaba a la ventanilla, mostraba su placa oficial y decía: ‘Hijo, ibas a demasiada velocidad. Solo quiero advertirte que reduzcas la marcha’”, continuó.

“El conductor lo veía y se quedaba sin palabras. Le gustaba verse a sí mismo como un agente de la ley y protector del público. Cargaba armas, y si por casualidad veía, por ejemplo, a dos hombres peleando en una gasolinera, se acercaba y detenía la pelea. Su sola presencia evitaba que las cosas escalaran”, añadió.

Priscilla Presley destacó que Elvis disfrutaba posar como agente de la ley, auxiliando en situaciones de emergencia y evitando conflictos (AP Photo)

Elvis Presley falleció el 16 de agosto de 1977, a los 42 años. Habría cumplido 91 el pasado 8 de enero.

Su exesposa Priscilla, de 80 años, habló recientemente con la revista Hello! con motivo de la publicación de sus memorias, Softly, As I Leave You: Life After Elvis, y reflexionó sobre lo que habría sido la vida del artista hoy.

“Creo que estaría haciendo lo mismo en la vida: cantando y de gira. Lo amaba”, declaró.

Priscilla también destacó que la relación con Elvis no se interrumpió tras el divorcio, consumado en 1973 después de seis años de matrimonio.

“Siempre nos mantuvimos amigos y seguíamos viéndonos”, dijo, añadiendo que se aseguró de que su hija, la fallecida Lisa Marie Presley, pasara tiempo con su padre.

“Todavía nos queríamos el uno al otro”, sostuvo.

Elvis Presley mantuvo una relación cercana y de amistad con Priscilla tras su divorcio, priorizando el bienestar de su hija Lisa Marie (Elvis Presley Enterprises LLC/Handout via REUTERS)

La famosa canción de Elvis Presley que desató polémica

En 1956, uno de los años más prolíficos de su carrera, Elvis Presley lanzó su versión de “Hound Dog”, un tema originalmente grabado por Big Mama Thornton en 1952.

La decisión de publicar esa versión, acompañada de actuaciones televisivas, desató una controversia a nivel nacional.

La primera y más recordada de esas presentaciones ocurrió el 3 de abril en The Milton Berle Show, de la cadena NBC.

Presley interpretó el tema sin guitarra para centrar la atención en sus movimientos, que incluyeron contorsiones y gestos sensuales junto a su característico paso de “piernas de goma”.

El New York Times, el New York Daily News e incluso el director del FBI, J. Edgar Hoover, condenaron tanto las actuaciones como la canción, calificando a Presley como una amenaza para la moral estadounidense.

La interpretación televisiva de "Hound Dog" en 1956 desató una controversia nacional y fue repudiada por medios y autoridades (Grosby)

Lejos de amilanarse, Elvis Presley repitió la presentación dos días después.

La polémica, sin embargo, no frenó el éxito comercial: la versión vendió más de cuatro millones de copias y permaneció 11 semanas en el número uno, un récord que no fue superado hasta 1992, cuando “End of the Road” de Boyz II Men ocupó el puesto durante 13 semanas.

Décadas después, “Hound Dog” continúa siendo objeto de discusión, esta vez por haber opacado la versión original de Big Mama Thornton, vista como un ejemplo del trato desigual que históricamente han recibido las artistas afroamericanas frente a sus pares blancos.