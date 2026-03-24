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Bridgerton comparte el primer vistazo de su temporada 5: esta será la pareja protagonista

La nueva entrega de la serie avanzará dos años en la historia para seguir el romance ente Francesca y Michaela

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La plataforma de streaming presentó a los personajes centrales de la quinta temporada de Bridgerton (Créditos: Netflix)

La exitosa serie Bridgerton ya prepara su quinta temporada y lo hace con un giro histórico dentro de su universo narrativo: por primera vez, la historia central estará protagonizada por una pareja del mismo género. Así lo confirmó la plataforma a través de Tudum este 24 de marzo de 2026, junto con los primeros detalles de la trama, el elenco y el enfoque creativo de los nuevos episodios.

La quinta entrega pondrá en el centro a Lady Francesca Stirling (Hannah Dodd) y a Michaela Stirling (Masali Baduza). Ambas retomarán su historia tras los eventos trágicos del final de la cuarta temporada, marcada por la muerte de John Stirling.

La narrativa avanzará dos años en el tiempo y mostrará a las protagonistas enfrentando el duelo desde perspectivas distintas, mientras se abren a una nueva oportunidad amorosa.

La showrunner Jess Brownell subraya la relevancia de este cambio: “Se siente innovador. Obviamente, hay muchas grandes series que han representado el amor queer. No somos los primeros en absoluto. Pero hacer una temporada completa de Bridgerton sobre una relación sáfica se siente enorme”.

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Francesca y Michaela protagonizarán la primera historia de amor sáfica central en Bridgerton.(Créditos: Netflix)

La sinopsis oficial

La historia seguirá a Francesca, quien, tras enviudar, decide regresar al “circulo de casamenteros” por razones prácticas. Sin embargo, todo cambia cuando Michaela, prima de su difunto esposo, reaparece en Londres para hacerse cargo de la propiedad familiar.

Ese reencuentro reaviva sentimientos inesperados y coloca a Francesca en un dilema central: mantenerse fiel a sus decisiones racionales o seguir sus verdaderos deseos. En palabras de Brownell, la temporada estará marcada por una emoción dominante: “Si hay algo realmente específico de esta temporada, es el anhelo. Es un gran, gran anhelo”.

Inspirada en la novela When He Was Wicked de Julia Quinn, esta adaptación introduce capas temáticas vinculadas a la identidad y el descubrimiento personal, especialmente en el contexto de una relación entre mujeres en un drama de época.

“Va a ser una temporada sobre la alegría queer. No va a ser una temporada sobre el trauma queer”, aseguró Brownell. “Seguimos anclando nuestras historias de amor en el hecho de que esta serie trata sobre la alegría y el humor”.

La nueva entrega explorará el
La nueva entrega explorará el duelo y las segundas oportunidades en el amor.(Créditos: Netflix)

La propia Hannah Dodd adelantó el arco emocional que vivirá Francesca en los próximos capítulos de la ficción: “Cuando pasas tanto tiempo con un personaje, realmente quieres que sea feliz. Estoy deseando que [Francesca] sienta que merece amor”.

Por su parte, Masali Baduza enfatizó la evolución de Michaela: “Está acostumbrada a tener todos estos muros levantados. Estoy emocionada de derribarlos y permitir que deje entrar a Francesca”.

Cómo llegan los Bridgerton a esta nueva etapa

El final de la temporada 4 dejó a varios personajes en momentos clave que servirán de base para la nueva entrega.

Francesca es quien atraviesa la transformación más profunda, tras la muerte de su esposo y la pérdida de su futuro proyectado. Su historia de duelo también incluirá el desarrollo de su experiencia con la infertilidad, un tema que, según Brownell, será tratado con cuidado.

La serie incorporará música de
La serie incorporará música de artistas queer como parte de su nueva propuesta creativa.(Créditos: Netflix)

En paralelo, el resto de la familia Bridgerton continúa avanzando en sus propios caminos. Anthony y Kate se establecen como padres tras el nacimiento de su hijo Edmund; mientras Benedict se casó con Sophie. Colin y Penelope, por su parte, crían a su hijo y se enfocan en sus carreras como escritores.

Asimismo, tras la muerte de John, Eloise se da cuenta de que el cinismo quizá no siempre sea la respuesta. Mientras que los más jóvenes, Gregory y Hyacinth, comienzan a cuestionarse sobre el amor y sus implicancias tras la tragedia familiar.

Según informó Netflix, la temporada 5 ya está en etapa de rodaje en las afueras de Londres.

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