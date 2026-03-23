Lisa Kudrow recordó con humor los looks de Friends: “Es increíble que lo llamen ‘moda’ otra vez”

Lisa Kudrow reflexiona con humor sobre la influencia de la moda de los años 90 y el impacto de Friends en la cultura pop (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz Lisa Kudrow, conocida por su papel de Phoebe Buffay en la serie Friends, reflexiona con humor sobre el impacto de la moda de los años 90 y la popularidad que alcanzó el programa. Al revisitar imágenes antiguas, Kudrow ironiza sobre las tendencias de la época y celebra la posibilidad de reírse de sí misma y de los recuerdos que marcaron a toda una generación.

La fama inesperada y sus efectos cotidianos

Convertida en uno de los rostros más reconocibles de la televisión gracias al éxito global de Friends, Kudrow ha relatado que la fama transformó por completo su vida diaria. En una entrevista exclusiva con la revista estadounidense People, recordó que, durante el auge de la serie, situaciones tan simples como ir al supermercado podían convertirse en escenas caóticas.

La actriz describió: “Había días en los que no podía hacer las compras sin que alguien intentara imitar mi peinado o citar alguna frase de Phoebe”.

El sentido del humor ayuda a Lisa Kudrow a sobrellevar la fama y la exposición mediática tras el éxito global de Friends (Créditos: Instagram/Friends)

El fenómeno social generado por Friends no solo la sorprendió, sino que, en ocasiones, le resultó abrumador. Kudrow explicó que algunos de sus gestos o bromas fuera del set se convertían rápidamente en tendencias imitadas por los fanáticos.

“Lo que para mí era solo una broma, luego se convertía en una especie de tendencia entre los fans”, relató la actriz, subrayando lo extraño que le resultaba escuchar sus propias palabras en boca de desconocidos.

La moda de los años 90 bajo la lupa de Kudrow

Además de la fama, Kudrow se refirió con ironía a los estilos que predominaban en la década de 1990 y a su influencia en la cultura popular.

La actriz destaca el regreso de tendencias de los años 90 como reflejo del carácter cíclico de la moda contemporánea (foto: Captura/IMDb)

“No sé cómo lográbamos salir a la calle con esos pantalones de talle tan alto y esas camisas, creyendo que éramos referentes de estilo”, comentó entre risas a People. La actriz, lejos de sentir vergüenza, asegura que hoy puede mirar esas prendas con simpatía y distancia.

Resulta llamativo para Kudrow que muchas de las tendencias de aquella época hayan regresado a la moda actual. “Es increíble que la gente vuelva a vestir así y lo llame ‘moda’”, señaló con humor, resaltando el carácter cíclico de la industria y la capacidad de las generaciones más jóvenes para resignificar estilos del pasado.

El sentido del humor como herramienta frente a la notoriedad

El recorrido de Kudrow por la fama y la exposición mediática le enseñó la importancia de mantener una actitud distendida ante el escrutinio público.

Kudrow subraya la importancia de la autocrítica y el humor para afrontar el escrutinio público y las expectativas sociales (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Si no me lo tomara a broma, creo que me sería imposible salir a la calle”, manifestó la intérprete, convencida de que el humor ha sido fundamental para sobrellevar la atención constante que trajo consigo el éxito de Friends.

Kudrow destaca que reírse de los recuerdos y del impacto cultural de la serie es parte del proceso de aceptación personal. La nostalgia que despierta Friends en la audiencia se combina, para ella, con la necesidad de asumir el pasado con ligereza, sin dejar que las expectativas externas condicionen su presente.

Tendencias que vuelven y autocrítica saludable

La actriz enfatiza que la autocrítica y el sentido del humor la han ayudado a adaptarse a los cambios en la percepción pública.

La ironía y la distancia permiten a Kudrow mirar con simpatía los estilos extravagantes que marcaron la década de los 90

Observar cómo la moda de los 90 regresa le resulta tan divertido como desconcertante. Kudrow señala que, aunque los estilos cambian y evolucionan, el ciclo de la moda demuestra que las generaciones reinterpretan el pasado a su manera.

El legado de Friends y la influencia de sus personajes siguen vigentes en la cultura contemporánea, tanto en la televisión como en el vestuario y los comportamientos cotidianos. Kudrow celebra el hecho de poder mirar atrás con una sonrisa y comprender que aquellas experiencias, aunque a veces extrañas o abrumadoras, contribuyeron a definir su identidad profesional y personal.

El impacto de Friends en la cultura popular y la moda

La serie Friends no solo consolidó a Kudrow como una figura central de la televisión, sino que también dejó una huella imborrable en la forma en que la moda y la cultura pop de los años 90 son percibidas en la actualidad.

La popularidad de Friends sigue vigente entre los jóvenes, con más del 60% de estadounidenses de 18 a 34 años viéndola en 2025 (Foto: Warner Bros.)

Según datos de la consultora británica YouGov, la popularidad de la serie sigue vigente: en 2025, más del 60% de los jóvenes entre 18 y 34 años en Estados Unidos afirmaron haber visto al menos un episodio de Friends en el último año. Este fenómeno contribuye a explicar por qué las tendencias de aquella época resurgen y son reinterpretadas por nuevas generaciones.

La mirada irónica y comprensiva de Kudrow sobre su pasado brinda una perspectiva valiosa sobre cómo la nostalgia puede convertirse en una herramienta positiva para afrontar la exposición pública y los cambios sociales, sin perder el humor ni el sentido crítico.