Khloé Kardashian reveló que su divorcio con Lamar Odom transformó su relación con la comida: “Me comía mis emociones”

Khloé Kardashian recordó su lucha contra os atracones de comida antes de su divorcio de Lamar Odom. (REUTERS)

Khloé Kardashian habló sobre los cambios en su estilo de vida tras su divorcio con Lamar Odom, durante el más reciente episodio de su pódcast Khloé in Wonder Land.

En ese espacio, la socialité respondió a la consulta de una persona que expresó sentirse “rechazada” después de varias citas fallidas y con ansiedad respecto a su apariencia física.

A partir de esa pregunta, la también empresaria estableció un paralelismo con experiencias personales relacionadas con la alimentación emocional.

“Cuando era más joven, solía tener episodios de atracones. Fui a terapia por eso. Ante cualquier cosa emocional, recurría a la comida y no había forma de detenerme. Comía, comía, comía, literalmente hasta sentirme mal, y luego me sentía disgustada conmigo misma por cuánto había comido”, explicó.

Khloé Kardashian admitió que en su juventud tenía un trastorno alimenticio. (Captura de video)

Asimismo, Khloé Kardashian señaló que este comportamiento formaba parte de un patrón más amplio durante su matrimonio con el exjugador de la NBA, el cual describió como un “círculo vicioso”.

Según indicó, utilizaba la comida como una forma de gestionar emociones difíciles antes de iniciar el proceso de divorcio.

Aunque la menor de las Kardashian solicitó la disolución del matrimonio en diciembre de 2013, el procedimiento se prolongó debido a intentos de reconciliación y a la hospitalización de Lamar Odom tras una sobredosis. El divorcio se concretó finalmente en diciembre de 2016.

En el pódcast, la estrella de reality identificó ese momento como un punto de inflexión para cambiar sus hábitos.

Khloé Kardashian aseguró que su divorcio de Lamar Odom la ayudó a mejorar su relación con la comida. (Hulu)

“Mi divorcio fue realmente el catalizador de por qué me volví, de una manera saludable, tan enfocada en el ejercicio. Me di cuenta durante mi matrimonio de que comía demasiado, de que me comía mis emociones, y no me gustaba cómo eso me hacía sentir”, afirmó.

También se refirió a las consecuencias que percibía en su vida cotidiana como resultado de esos hábitos. “Estaba cansada de cómo eso afectaba mi calidad de vida en general”, señaló, al mencionar aspectos como problemas en la piel y la incomodidad con su imagen corporal.

Por si fuera poco, Khloé Kardashian indicó que su motivación también estuvo influida por comparaciones públicas con sus hermanas —Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner—, lo que contribuyó a su objetivo de sentirse más cómoda con su cuerpo.

Sobre el proceso de adoptar una rutina de ejercicio, describió una etapa inicial de adaptación, que no siempre fue satisfactorio para ella.

Khloé Kardashian comentó que al inicio, hacer ejercicio era incómodo para ella. (Instagram)

“Diría que los primeros seis meses a un año son incómodos, porque sientes que aún tienes inseguridades. Estás esforzándote mucho en el gimnasio. No ves realmente un gran cambio en la báscula, pero tienes que seguir adelante”, explicó.

A pesar de ello, destacó la importancia de la constancia y del componente mental en ese proceso.

“Para mí, fue lo mental lo que me mantuvo en marcha. Me encantaba cómo me sentía. Me sentía muy orgullosa de haber hecho algo que me propuse, pero para mí todo fue paso a paso”, dijo.

La empresaria añadió que, en su experiencia, primero logró establecer una rutina de ejercicio antes de centrarse en modificar su alimentación. Posteriormente, ofreció recomendaciones generales a la persona que planteó la pregunta en el pódcast.

Khloé Kardashian señaló que el ejercicio le permitió mejorar su salud mental. (Instagram)

“Estás comiendo saludable, estás haciendo ejercicio; honestamente, siento que cuanto más haces ejercicio, más clara se vuelve tu mente y más fuerte te sientes mentalmente. Si puedes, creo que ir a terapia es muy útil. Sé que a mí me ayudó muchísimo”, afirmó.

Tras su divorcio con Odom, Kardashian mantuvo una relación intermitente con el jugador de baloncesto Tristan Thompson hasta 2021. Desde entonces, no ha hecho públicas nuevas relaciones sentimentales.