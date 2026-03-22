Jason Momoa abandona su hogar en Hawái por las peores inundaciones en 20 años: “Estamos a salvo por ahora”

El actor filmó desde su teléfono las consecuencias de las tormentas que azotan Oahu, incluyendo imágenes del fuerte oleaje

Jason Momoa abandonó su residencia en la Costa Norte de Oahu, Hawái, junto a su familia tras las devastadoras inundaciones que azotan el archipiélago hawaiano, calificadas por las autoridades como las peores registradas en la isla en más de 20 años.

El actor de Aquaman confirmó su evacuación a través de sus redes sociales, donde también hizo un llamado a la solidaridad entre los habitantes del estado.

“Estamos a salvo por ahora, pero hay mucha gente que no lo estuvo, así que enviamos todo nuestro amor”, declaró Momoa, de 46 años, en un video publicado en sus historias de Instagram.

El artista, nacido en Honolulú, describió la situación en la Costa Norte como “bastante intensa” y anunció que trabaja con su entorno para coordinar acciones de ayuda a los afectados.

La tormenta desencadenó lluvia torrencial que alcanzó hasta 12 pulgadas (30.48 centímetros) en algunas zonas, provocando deslizamientos de tierra, árboles caídos y crecidas de agua que obligaron a evacuaciones masivas.

Jason Momoa evacua su hogar en la Costa Norte de Oahu debido a graves inundaciones en Hawái, consideradas las peores en dos décadas (Instagram/@prideofgypsies/REUTERS)

Las autoridades de Honolulú ordenaron el viernes por la mañana la evacuación de más de 5.000 residentes de las áreas ubicadas aguas abajo de la presa Wahiawa, una estructura de 120 años de antigüedad que los funcionarios describieron como “en riesgo de falla inminente”.

En menos de 24 horas, el nivel del agua en la presa subió de 79 a 84 pies (24 a 25 metros aproximadamente), quedando a apenas seis pies (1,8 metros) de su capacidad máxima.

Más de 230 personas fueron rescatadas durante las operaciones de emergencia, y alrededor de diez resultaron hospitalizadas por hipotermia. Más de 130 residentes fueron alojados en refugios de evacuación.

El gobernador de Hawái, Josh Green, confirmó que hasta el sábado por la tarde no se habían reportado víctimas mortales, aunque advirtió sobre “algunas lesiones graves”.

Los daños a infraestructuras, viviendas y redes de transporte podrían superar los 1.000 millones de dólares, según estimaciones oficiales.

Más de 5.000 residentes son evacuados por riesgo de colapso de la presa Wahiawa, construida hace 120 años y hoy bajo amenaza por las inundaciones (Instagram/@prideofgypsies)

La Agencia de Manejo de Emergencias de Hawái advirtió el sábado que la tormenta no cedía, con “potencial de lluvia intensa” que seguía amenazando la presa de Wahiawa. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de inundaciones para todo el estado hasta el domingo.

Jason Momoa, conocido también por su papel de Khal Drogo en la serie Game of Thrones, compartió en Instagram imágenes de los daños registrados cerca de la casa de su padre y describió las escenas como “una locura”.

Además, anunció la cancelación de un concierto benéfico que tenía previsto con su banda, Öof Tatatá.

“Vamos a cancelar y quizás hagamos algo en línea, solo para enviar música a la gente”, indicó. El actor precisó que la seguridad de todos era “lo más importante en este momento”.

En un mensaje conjunto publicado con su novia, Adria Arjona, la pareja describió el impacto humano de las semanas de tormentas continuas sobre la isla.

Jason Momoa y Adria Arjona instan a la solidaridad, subrayan la importancia del apoyo comunitario y piden contribuir frente a la crisis por lluvias en Hawái (Instagram/@prideofgypsies)

La estrella de cine y TV señaló que él y sus amigos habían dedicado tiempo a repartir alimentos y apoyo a comunidades afectadas.

“Ver familias desplazadas, comunidades luchando y a nuestros vecinos sin hogar siendo los más golpeados... Solo quisimos mostrar amor y recordarle a la gente que no está sola. Eso es el aloha: estar presente el uno para el otro cuando más importa”, escribió.

Las comunidades de Haleiwa y Waialua se encuentran entre las más afectadas por las condiciones que las autoridades calificaron de riesgo para la vida.

Momoa instó a los residentes a verificar el estado de sus vecinos y a contribuir en la medida de sus posibilidades.

“Si puedes ayudar de alguna manera, grande o pequeña, por favor hazlo. Difunde el aloha”, concluyó.