Entretenimiento

Llega el primer vistazo de la nueva película de Martin Scorsese protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

Con un tono cercano al horror psicológico, el proyecto reúne a dos grandes estrellas de Hollywood

Guardar
El nuevo proyecto de Martin
El nuevo proyecto de Martin Scorsese marca su regreso al thriller psicológico tras Shutter Island.(REUTERS/Apple Original Films)

El esperado regreso de Martin Scorsese ya empieza a tomar forma. Apple Original Films reveló la primera imagen oficial de What Happens at Night, su nuevo proyecto protagonizado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. El filme, descrito como un thriller psicológico con tintes de horror, ya se encuentra en proceso de rodaje.

La película está basada en la novela homónima de Peter Cameron, la cual fue adaptada por el guionista Patrick Marber. El relato sigue a un matrimonio estadounidense que viaja a un pequeño y nevado pueblo europeo con el objetivo de adoptar a un bebé. Sin embargo, lo que comienza como un viaje íntimo pronto se transforma en una experiencia inquietante.

De acuerdo con la sinopsis recogida por Variety, la historia transcurre en un entorno donde “nada es lo que parece en este desconcertante mundo congelado”, y donde, a medida que la pareja intenta concretar la adopción, “cada vez saben menos sobre su matrimonio, sobre sí mismos y sobre la vida misma”.

La película marca la primera
La película marca la primera vez que Jennifer Lawrence trabaja bajo la dirección de Martin Scorsese. (REUTERS/Aude Guerrucci)

El relato combina elementos psicológicos y existenciales, con una atmósfera onírica que difumina los límites entre la realidad y la percepción.

La primera imagen difundida muestra a los personajes de DiCaprio y Lawrence caminando tomados de la mano en un paisaje invernal. Para los medios especializados, el proyecto tiene ecos del cine de suspenso psicológico que Scorsese exploró en Shutter Island.

Además de sus dos protagonistas, el elenco incluye a Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson y Jared Harris. La película es producida por Sikelia Productions en colaboración con Apple Studios y Studiocanal.

Este nuevo título también refuerza la relación del reconocido cineasta con Apple Original Films, compañía con la que ya trabajó en Los asesinos de la luna. En el caso de Lawrence, la actriz también mantiene vínculos con el estudio tras proyectos como Causeway y Bread & Roses.

El rodaje de la película
El rodaje de la película ya está en marcha bajo el respaldo de Apple Original Films (Apple Original Films)

DiCaprio y Lawrence charlaron el año pasado frente a las cámaras del especial Actors on Actors de Variety. En la conversación, el galán de Titanic describió cómo era trabajar bajo la batuta de Scorsese.

“Es algo increíble, y te va a dar muchas referencias de películas”, destacó Leo. “Normalmente vienen en forma de un DVD. Y si no tienes reproductor de DVD, consíguete uno”.

“Si hay algo que quiere que captures de una película antigua o el ritmo de algo, puede que veamos una película entera solo por una escena específica”, añadió. “Podríamos ver algunas películas japonesas de fantasmas como referencia, solo para captar el tono. Vas a pasar un tiempo increíble”.

En esa línea, una declaración de DiCaprio en el podcast The Big Picture aludió a que Vertigo de Alfred Hitchcock sería una referencia elegida por “Marty” para este proyecto. Ambos relatos coinciden en temas de obsesión, identidad y ambigüedad.

What Happens at Night es
What Happens at Night es la más reciente colaboración entre Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio tras Killers of the Flower Moon (REUTERS/Steve Marcus)

What Happens at Night llega en un momento en que varios proyectos de Scorsese han sido postergados o siguen en desarrollo. Entre ellos figura la adaptación de The Wager, basada en el libro de David Grann, así como una película sobre la vida de Jesús inspirada en la obra de Shūsaku Endō.

Otros proyectos, como el biopic sobre Frank Sinatra o la adaptación de The Devil in the White City, también han enfrentado retrasos o incertidumbre en su producción.

Temas Relacionados

Martin ScorseseLeonardo DiCaprioJennifer LawrencePelículasApple TV PlusEntretenimiento

Últimas Noticias

Sterling K. Brown y Dan Fogelman celebran la confirmación de una nueva temporada de “Paradise”: la serie arrasa en reproducciones y premios

La dupla creativa detrás del fenómeno ha empujado a la serie a lo más alto, acumulando nominaciones a los Emmy y manteniendo intacta la emoción con cada temporada que se suma al catálogo de Disney+

Sterling K. Brown y Dan

Tom Hanks y su homenaje a George Harrison: “Es un artista que nunca pasa de moda”

El actor estadounidense destacó el papel fundamental del guitarrista británico en la evolución de la música contemporánea, remarcando su huella creativa y la vigencia de su obra en diferentes expresiones culturales actuales

Tom Hanks y su homenaje

Chuck Norris fue hospitalizado tras sufrir una emergencia médica en Hawái

El actor fue trasladado a un centro hospitalario en la isla de Kauai tras un percance médico del que hasta el momento se desconocen los detalles

Chuck Norris fue hospitalizado tras

Cuándo sale la película “Peaky Blinders: El hombre inmortal”: horarios, tráiler y todo sobre el esperado estreno de Netflix

La historia de los Shelby continúa en Netflix. Revisa a qué hora se estrena en tu país, de qué trata la historia y qué dicen las primeras críticas

Cuándo sale la película “Peaky

La sorprendente confesión de Jason Earles sobre su papel en ‘Hannah Montana’: “Gracias por mentirnos”

El intérprete de Jackson Stewart admitió en un podcast oficial que tenía 28 años cuando audicionó, fingiendo ser un adolescente para conseguir el papel que lo hizo famoso

La sorprendente confesión de Jason
DEPORTES
La leyenda de la selección

La leyenda de la selección alemana Michael Ballack habló por primera vez de la muerte de su hijo de 18 años

Cimbronazo en la Fórmula 1 tras el mal inicio de Aston Martin: Adrian Newey dejará su cargo y será reemplazado por el jefe de otra escudería

Las preguntas de Senegal luego de que le quitaran el título de la Copa Africana de Naciones: ¿Deberá devolver el trofeo y el dinero del premio?

Quiso hacer una asistencia y metió un increíble triple de aro a aro sobre la chicharra en la NBA

Los 900 goles de Messi: la infografía que detalla cada una de las anotaciones en sus equipos y con qué parte del cuerpo convirtió

TELESHOW
La foto retro que eligió

La foto retro que eligió Ana Rosenfeld para responderle a Mauro Icardi: “El terror de los maridos infieles”

Silencio, rumores y misterio: la actitud de Duki en sus redes en medio del escándalo entre Emilia y Tini Stoessel

El día que María Becerra estalló de furia contra Emilia Mernes: la actitud que habría desatado la pelea

El emotivo momento de El Polaco con sus tres hijas en pleno show sobre el escenario

Cuál fue el look de Emilia Mernes en la fiesta privada que desató la polémica con las esposas de la Scaloneta

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos establece depósitos de

Estados Unidos establece depósitos de hasta 15.000 dólares para solicitantes de visas de estos países

Panamá concreta alianza con Costa Rica para desarrollar red ferroviaria

Santiago Peña promulgó la ley que reforma el sistema de pensiones públicas en Paraguay

La guerra con Irán sacude los mercados globales: el petróleo sube, las bolsas caen y el oro se desploma

Estos son los motivos por los que se puede perder la ciudadanía estadounidense según la ley vigente