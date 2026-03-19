Llega el primer vistazo de la nueva película de Martin Scorsese protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

El nuevo proyecto de Martin Scorsese marca su regreso al thriller psicológico tras Shutter Island.(REUTERS/Apple Original Films)

El esperado regreso de Martin Scorsese ya empieza a tomar forma. Apple Original Films reveló la primera imagen oficial de What Happens at Night, su nuevo proyecto protagonizado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. El filme, descrito como un thriller psicológico con tintes de horror, ya se encuentra en proceso de rodaje.

La película está basada en la novela homónima de Peter Cameron, la cual fue adaptada por el guionista Patrick Marber. El relato sigue a un matrimonio estadounidense que viaja a un pequeño y nevado pueblo europeo con el objetivo de adoptar a un bebé. Sin embargo, lo que comienza como un viaje íntimo pronto se transforma en una experiencia inquietante.

De acuerdo con la sinopsis recogida por Variety, la historia transcurre en un entorno donde “nada es lo que parece en este desconcertante mundo congelado”, y donde, a medida que la pareja intenta concretar la adopción, “cada vez saben menos sobre su matrimonio, sobre sí mismos y sobre la vida misma”.

La película marca la primera vez que Jennifer Lawrence trabaja bajo la dirección de Martin Scorsese. (REUTERS/Aude Guerrucci)

El relato combina elementos psicológicos y existenciales, con una atmósfera onírica que difumina los límites entre la realidad y la percepción.

La primera imagen difundida muestra a los personajes de DiCaprio y Lawrence caminando tomados de la mano en un paisaje invernal. Para los medios especializados, el proyecto tiene ecos del cine de suspenso psicológico que Scorsese exploró en Shutter Island.

Además de sus dos protagonistas, el elenco incluye a Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson y Jared Harris. La película es producida por Sikelia Productions en colaboración con Apple Studios y Studiocanal.

Este nuevo título también refuerza la relación del reconocido cineasta con Apple Original Films, compañía con la que ya trabajó en Los asesinos de la luna. En el caso de Lawrence, la actriz también mantiene vínculos con el estudio tras proyectos como Causeway y Bread & Roses.

El rodaje de la película ya está en marcha bajo el respaldo de Apple Original Films (Apple Original Films)

DiCaprio y Lawrence charlaron el año pasado frente a las cámaras del especial Actors on Actors de Variety. En la conversación, el galán de Titanic describió cómo era trabajar bajo la batuta de Scorsese.

“Es algo increíble, y te va a dar muchas referencias de películas”, destacó Leo. “Normalmente vienen en forma de un DVD. Y si no tienes reproductor de DVD, consíguete uno”.

“Si hay algo que quiere que captures de una película antigua o el ritmo de algo, puede que veamos una película entera solo por una escena específica”, añadió. “Podríamos ver algunas películas japonesas de fantasmas como referencia, solo para captar el tono. Vas a pasar un tiempo increíble”.

En esa línea, una declaración de DiCaprio en el podcast The Big Picture aludió a que Vertigo de Alfred Hitchcock sería una referencia elegida por “Marty” para este proyecto. Ambos relatos coinciden en temas de obsesión, identidad y ambigüedad.

What Happens at Night es la más reciente colaboración entre Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio tras Killers of the Flower Moon (REUTERS/Steve Marcus)

What Happens at Night llega en un momento en que varios proyectos de Scorsese han sido postergados o siguen en desarrollo. Entre ellos figura la adaptación de The Wager, basada en el libro de David Grann, así como una película sobre la vida de Jesús inspirada en la obra de Shūsaku Endō.

Otros proyectos, como el biopic sobre Frank Sinatra o la adaptación de The Devil in the White City, también han enfrentado retrasos o incertidumbre en su producción.