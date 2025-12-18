España Cultura

El consejo de Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrence para trabajar con Scorsese: “Te lo vas a pasar bien, pero te sugiero que consigas uno de estos”

La joven actriz participará en el próximo proyecto del legendario director, siendo su primera colaboración con el neoyorkino

Jennifer Lawrence participará en la próxima película de Martin Scorsese

Que Martin Scorsese es un apasionado del cine es algo que se sabe desde hace muchos años, aunque ha hecho falta que se interprete a sí mismo en la serie The Studio para ver en acción su desbordada pasión. Una pasión que se contagia a todos y cada uno de los actores con los que trabaja, y una cinefilia que está a punto de llevar a su siguiente proyecto. Tras estrenar Los asesinos de la luna y participar en la aclamada serie de Seth Rogen para Apple TV, ahora el director neoyorkino tiene un nuevo proyecto entre manos, un proyecto en el que debutará una actriz que nunca ha trabajado con él: Jennifer Lawrence.

Parecía solo cuestión de tiempo que la actriz de Los juegos del hambre y el director de Infiltrados o El lobo de Wall Street cruzasen caminos, aunque no ha sido hasta ahora que se ha confirmado este primer encuentro. Será en What Happens At Night, adaptación de la aclamada novela de Peter Cameron y en la que Jennifer Lawrence dará vida a una mujer que quiere adoptar un niño y se traslada a una pequeña comunidad para ello. Sin embargo, allí se encuentra con un extravagante grupo de personas entre los que se incluyen una cantante extravagante, un empresario depravado y un carismático curandero.

Leonardo DiCaprio, habitual colaborador en las películas de Scorsese, dará vida al marido del personaje de Lawrence, por lo que ambos se encontrarán también por primera vez en pantalla. Para ir calentando, ambos se han reunido en la serie de encuentros que organiza Variety previos a la temporada de premios, y en el que ambos intérpretes han podido conversar de muchos temas, como sus recientes películas o el hecho de que DiCaprio no hay visto Titanic. Aunque hablando de deberes pendientes, el actor de Érase una vez en Hollywood le dejaba un recado a Lawrence de cara a trabajar con Scorsese: “Te va a dar un montón de referencias y notas. Y todas en forma de DVD”.

Mátate, Amor (Captura de tráiler oficial)

“Me voy a matar”

“Te lo vas a pasar bien junto a él, pero si no tienes un DVD, te sugiero que consigas uno”, le decía entre risas DiCaprio a Lawrence, quien ironizaba sobre el asunto: “Me voy a matar”. Al parecer, Scorsese es muy preciso en cada detalle y le gusta preparar a sus actores a conciencia haciéndoles que vean determinadas películas o secuencias. "Si hay algo que él quiere que captures de una película antigua o el ritmo de algo, es posible que tengas que ver una película completa solo por una escena específica que él quiere ver. Es posible que veamos algunas películas japonesas de fantasmas como referencia, solo para captar el tono", le explicaba DiCaprio a la joven actriz, mientras en esta ya se dibujaba un rostro de nervios y cansancio.

Ambos actores son protagonistas de la temporada de cine gracias a sus papeles en Die my love y especialmente en Una batalla tras otra, que aspira a llevarse todos los premios y entre ellos el de mejor actor con DiCaprio. Mientras tanto, ambos actores ya van fabricando su química para su encuentro con Scorsese, solo queda esperar qué películas les ordena que vean de cara a preparar sus papeles.

