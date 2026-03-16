Oscar 2026: lista completa de ganadores

Los actores, directores, películas y otros ganadores de la 98.ª edición de los Premios de la Academia.
Después de que los Globos de Oro, los Premios al Actor, los BAFTA y tantos otros entregaron sus galardones en esta larga temporada de premios, por fin ha llegado el momento de que los Oscar hagan lo propio.
Pecadores, el drama de vampiros dirigido por Ryan Coogler, llega a la noche con un récord de 16 nominaciones. Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, está nominada a 13 premios. Y cuatro de las nueve nominaciones que recibió Valor sentimental fueron para todo su reparto principal.
El espectáculo será presentado por Conan O'Brien por segundo año consecutivo y contará con presentaciones de las canciones nominadas "Golden" de Las guerreras k-pop y "I Lied To You" de Pecadores. Paul Mescal, cuya película Hamnet está nominada a ocho premios, y otros actores, entregarán los premios junto a los galardonados del año pasado Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña.
La ceremonia comenzará a las 7 p. m., hora del Este, en directo desde el Dolby Theater de Los Ángeles. Se emitirá en ABC y se podrá ver en streaming en Hulu.
Sigue con nosotros mientras actualizamos la lista de ganadores.
Mejor película
Una batalla tras otra
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Nominadas en esta categoría: Bugonia, El agente secreto, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Pecadores, Sueños de trenes, Valor sentimental
Mejor director
Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Nominados en esta categoría: Ryan Coogler, Pecadores; Josh Safdie, Marty Supremo; Joachim Trier, Valor sentimental; Chloé Zhao, Hamnet
Mejor actor
Michael B. Jordan, Pecadores
Nominados en esta categoría: Timothée Chalamet, Marty Supremo; Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra; Ethan Hawke, Blue Moon; Wagner Moura, El agente secreto
Mejor actriz
Jessie Buckley, Hamnet
Nominadas en esta categoría: Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You; Kate Hudson, Song Sung Blue; Renate Reinsve, Valor sentimental; Emma Stone, Bugonia
Fotografía
Pecadores
Nominadas en esta categoría: Frankenstein, Marty Supremo, Sueños de trenes, Una batalla tras otra
Edición
Una batalla tras otra
Nominadas en esta categoría: F1, Marty Supremo, Pecadores, Valor sentimental
Mejor actor de reparto
Sean Penn, Una batalla tras otra
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Nominados en esta categoría: Benicio Del Toro, Una batalla tras otra; Jacob Elordi, Frankenstein; Delroy Lindo, Pecadores; Stellan Skarsgard, Valor sentimental
Mejor actriz de reparto
Amy Madigan, La hora de la desaparición
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Nominadas en esta categoría: Elle Fanning, Valor sentimental; Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental; Wunmi Mosaku, Pecadores; Teyana Taylor, Una batalla tras otra.
Película animada
Las guerreras k-pop
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Nominadas en esta categoría: Amélie y los secretos de la lluvia, Arco, Elio, Zootopia 2
Diseño de vestuario
Frankenstein
Nominadas en esta categoría: Avatar: Fuego y cenizas, Hamnet, Marty Supremo, Pecadores
Maquillaje y peluquería
Frankenstein
Nominadas en esta categoría: Kokuho, La hermanastra fea, Pecadores, The Smashing Machine
Casting
Una batalla tras otra
Nominadas en esta categoría: El agente secreto, Hamnet, Marty Supremo, Pecadores
Guion adaptado
Una batalla tras otra
Nominados en esta categoría: Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Sueños de trenes
Guion original
Pecadores
Nominados en esta categoría: Blue Moon, Fue solo un accidente, Marty Supremo, Valor sentimental
Diseño de producción
Frankenstein
Nominadas en esta categoría: Hamnet, Marty Supremo, Pecadores, Una batalla tras otra
Efectos visuales
Avatar: Fuego y cenizas
Nominadas en esta categoría: F1, Jurassic World: Renace, Pecadores, The Lost Bus
Sonido
F1
Nominadas en esta categoría: Frankenstein; Pecadores; Sirat. Trance en el desierto; Una batalla tras otra
Banda sonora original
Pecadores
Nominadas en esta categoría: Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Una batalla tras otra
Canción original
"Golden" (Las guerreras k-pop)
Nominadas en esta categoría: "Dear Me" (Diane Warren: Relentless); "I Lied To You" (Pecadores); "Sweet Dreams Of Joy" (Viva Verdi!); "Train Dreams" (Sueños de trenes)
Largometraje documental
Mr. Nobody against Putin
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Nominadas en esta categoría: Abrázame en la luz, Cutting through Rocks, The Alabama Solution, The Perfect Neighbor
Película internacional
Valor sentimental, Noruega
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Nominadas en esta categoría: El agente secreto, Brasil; Fue solo un accidente, Francia; La voz de Hind Rajab, Túnez; Sirat. Trance en el desierto, España
Cortometraje animado
The Girl Who Cried Pearls
Nominadas en esta categoría: Butterfly, Forevergreen, Retirement Plan, The Three Sisters
Cortometraje documental
All the Empty Rooms
Nominadas en esta categoría: Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud; Children No More: "Were and Are Gone"; Perfectly a Strangeness; The Devil Is Busy
Cortometraje
(Empate)
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Nominadas en esta categoría: A Friend of Dorothy, Butcher's Stain, Jane Austen's Period Drama
Shivani Gonzalez es asistente de noticias en el Times, escribe una columna semanal sobre televisión y colabora en diversas secciones.