España

‘Sirat’, de Oliver Laxe, se despide de los Oscar 2026 sin galardones

La película española no consigue hacerse con las dos estatuillas a las que estaba nominada y pone fin a su recorrido por los principales festivales cinematográficos

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El director gallego Oliver Laxe
El director gallego Oliver Laxe posa en la alfombra roja a su llegada a las 98ª edición de los Oscar, en Los Ángeles. / REUTERS - Daniel Cole

Pasadas las 15 horas de la tarde (PDT, UTC-7), Oliver Laxe (París, 44 años) llegaba a la alfombra roja de los Oscar, en el Teatro Dolby de Hollywood, en Los Ángeles. El director de Sirat posaba solo, a la espera de averiguar si volvería a España con las dos estatuillas a las que estaba nominada la película: Mejor sonido y Mejor película internacional. No ha sido así. Yasmina Praderas, Laia Casanovas y Amanda Villavieja no se han hecho con el Oscar técnico y Oliver Laxe tampoco ha conseguido hacerse con la estatuilla internacional, que ha recaído en Valor sentimental (Joachim Trier).

El cineasta español ha agradecido su presencia en los Oscar, en su 98ª edición, a la llegada al Teatro: “Me he sentido muy en casa, muy arropado, que hayan acogido a Sirat me motiva mucho”. Su paso por los premios de Hollywood pone punto y final al recorrido de la cinta en los principales festivales de cine del mundo. Desde la ovación de siete minutos en su estreno en la Sección Oficial del Festival de Cannes hasta los galardones técnicos en el Festival de Cine Europeo, Oliver Laxe ha gozado de un año de cine en el que ha impulsado la marca España hasta los mayores reconocimientos cinematográficos.

El recorrido de ‘Sirat’ hasta los Oscar 2026: de vacío en las principales categorías y galardonada en los premios técnicos

El recorrido desértico (y emocional) de Sergi López en Sirat no ha encandilado a los cineastas europeos y, ahora, tampoco a los estadounidenses. La película de Oliver Laxe no lo ha tenido fácil en su recorrido hacia los Oscar 2026. A excepción del Premio del Jurado en el Festival de Cannes, Sirat ha pasado de puntillas en su reconocimiento como mejor película, varias veces vencida ante Un agente secreto (Kleber Mendonça Filho). Tampoco ha sido premiada en las categorías de director y actor protagonistas.

No obstante, la cinta de Laxe ha sido ampliamente reconocida en sus departamentos técnicos: desde sonido hasta imagen y música original. Las sonidistas Yasmina Praderas, Laia Casanovas y Amanda Villavieja se llevaron el reconocimiento de los profesionales del cine en los Premios del Cine Europeo y en los Goya. Mientras Kangding Ray, creador de la música original de la película, también fue galardonado en los Goya, además de en los Feroz, los Gaudí y el Festival de Cannes.

Laia Casanovas, Yasmina Praderas y
Laia Casanovas, Yasmina Praderas y Amanda Villavieja en la mesa de sonido. / Imagen de archivo

Además, cabe mencionar la nominación del equipo de sonido de Sirat por batir un récord: es el primer departamento configurado íntegramente por mujeres que optaba a una estatuilla en los Oscar. Esta última parada de la película española no ha sido tan satisfactoria como era de esperar, ya que F1: La película (Joseph Kosinski) ha sido la premiada a Mejor sonido. No obstante, las técnicas calificaban de “increíble” la cantidad de elogios que recibían a su llegada a la alfombra roja de Los Ángeles, donde se mostraban “afortunadas” por la nominación a la estatuilla.

En la misma categoría, generalmente muy masculinizada, Sirat competía contra Frankenstein (Guillermo del Toro), Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson) y Los pecadores (Ryan Coogler). De entre todos los equipos de sonido, el único que contaba con alguna mujer además del de la española era el de F1: La película.

‘Sirat’ no consigue alzarse con la estatuilla de Hollywood: ‘Valor sentimental’ es la Mejor película internacional

La 83ª edición de los Globos de Oro dejó fuera del palmarés a la española Sirat, en las dos categorías en las que partía como nominada. Una de estas era como Mejor película de habla no inglesa, galardón que se llevó la brasileña de Kleber Mendonça Filho. Este era el inicio de una larga enemistad, al menos por parte de Oliver Laxe, que continuaría sucumbiendo ante Un agente secreto en los Critics Choice Awards.

El director gallego acudió al programa de RTVE La Revuelta, en el que sembró cierta controversia con su competidor directo por el Oscar: “Los brasileños son ultranacionalistas, yo creo que presentan un zapato y lo votan todos”. Ante las palabras de Oliver Laxe sobre Un agente secreto, David Broncano no pudo más que continuar con la entrevista. Laxe, antes de terminar, admitió que, “en la Academia hay mogollón de brasileños y los queremos mogollón”.

Tráiler de 'Sirat'

No obstante, contra todo pronóstico, tanto la española como la brasileña han perdido contra Valor sentimental. La cinta de Joachim Trier, quien emocionado admitía que solo es un cineasta de Noruega, se ha hecho con el Oscar a Mejor película internacional. No era la primera ocasión en la que Sirat perdía ante esta película, como también ocurrió en la 38ª edición de los Premios del Cine Europeo.

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