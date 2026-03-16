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Premios Oscar 2026: Conan O’Brien arranca la gala con una broma a Timothée Chalamet: “Hay preocupación por ataques”

La gala 98 de los Oscar tuvo uno de sus momentos más divertidos cuando Conan O’Brien lanzó una broma dirigida a Timothée Chalamet haciendo referencia a sus recientes polémicas

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Conan O' Brien se refirió a las polémicas que rodearon a Timothee Chalamet en los premios Oscar CRÉDITO: HBO Max

La broma de Conan O’Brien dirigida a Timothée Chalamet se robó una de las primeras sonrisas de la noche en la gala de los Oscar. El presentador ironizó sobre la reciente controversia que involucró a las comunidades de ballet y ópera: “La seguridad es extremadamente estricta esta noche. Me dijeron que hay preocupación por ataques tanto de la comunidad de la ópera como del ballet”. Tras el comentario, las cámaras enfocaron a Chalamet, quien respondió con una expresión relajada y una sonrisa cómplice.

La presencia del comediante estadounidense Conan O’Brien marcó el regreso al escenario del Dolby Theatre para conducir la edición 98 de los premios Oscar, transmitidos en directo por ABC y Hulu. En su intervención inicial, O’Brien mezcló comentarios sobre figuras de la industria, referencias políticas y temas de actualidad global. Había prometido en entrevistas evitar la controversia, pero su monólogo incluyó observaciones punzantes.

Timothee Chalamet ha sido duramente
Timothee Chalamet ha sido duramente criticado por sus recientes comentarios sobre la ópera y el ballet REUTERS/Daniel Cole

La noche incluyó comentarios dirigidos a personajes reconocidos. O’Brien mencionó al director Paul Thomas Anderson y al actor Sean Penn, además de Ted Sarandos, CEO de Netflix, de quien comentó que no está habituado a asistir a salas de cine. El presentador también se refirió con sarcasmo al sistema de salud estadounidense y bromeó con una escena de la película Hamnet como equivalente a la “atención sanitaria asequible” en Estados Unidos. En otro bloque, mencionó la ausencia de nominaciones para Amazon Studios y la comparó con Wal-Mart y Chewy, afirmando que estas empresas también habían quedado fuera de la competencia.

El trabajo previo y las reglas del humor

Antes del evento, O’Brien mencionó que su meta era mantener un equilibrio entre el humor y el respeto a los participantes del certamen. “Conducir este show es caminar por una línea muy fina”, indicó a la prensa, en referencia a la necesidad de celebrar el cine y a sus protagonistas sin traspasar ciertos límites.

Conan O'brien se ha convertido
Conan O'brien se ha convertido en uno de los nombres favoritos de la Academia gracias a su humor REUTERS/Mike Blake

El conductor explicó que su proceso creativo requiere gran dedicación: “Me obsesiono”, dijo a The Hollywood Reporter, y agregó que, a sus 62 años, comprendía ya su propio “manual de instrucciones”.

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