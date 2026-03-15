Entretenimiento

Los Ramones y la historia detrás de su legendaria rivalidad con la música disco en los años 70

Las declaraciones contundentes de Joey, Johnny y Dee Dee Ramone contra el sonido dominante en clubes y radios reflejaron la búsqueda de autenticidad y rebeldía durante una década de transformaciones

Guardar
Los Ramones expresaron abiertamente su
Los Ramones expresaron abiertamente su rechazo hacia la música disco, considerándola antitética a la autenticidad del punk en los años setenta (Wikipedia)

Nueva York, a mediados de la década de los 70, fue el escenario donde los Ramones iniciaron su carrera musical. Este grupo, referente del punk, surgió en una época dominada por géneros como el rock y la música disco, que marcaban el ritmo cultural de ese momento. Directos y polémicos, Joey Ramone, Johnny Ramone y Dee Dee Ramone solían expresar sin rodeos sus opiniones sobre la música y los estilos de moda, haciendo de su frontalidad un sello inconfundible en entrevistas y presentaciones públicas.

A lo largo de su trayectoria, los Ramones manifestaron de forma reiterada su desacuerdo con el rumbo que estaba tomando la música popular. Uno de los ejemplos más elocuentes se dio en una entrevista realizada en 1996, donde Joey Ramone evocó los primeros años de la banda: “Cuando salimos en 1974, el rock ‘n’ roll estaba prácticamente muerto”, afirmó, antes de expresar abiertamente su molestia por ciertos estilos predominantes de la época: “Era totalmente disco y rock corporativo. Era totalmente sintético. Toda la diversión desapareció por completo”.

Las críticas hacia la música disco no solo procedían de Joey. En 1979, el guitarrista Johnny Ramone también se refirió al género durante una entrevista con la revista musical Sweet Potato: “Odio la música disco. Es asquerosa. Es una especie de complot comunista para suavizar nuestro cerebro, para eliminar sus grietas. [...] Todo suena igual. Es estúpido”.

Opiniones de los Ramones sobre la música disco

u postura frontal y las
u postura frontal y las declaraciones incendiarias contra el sonido de moda ayudaron a forjar la identidad del grupo y a sentar las bases de la contracultura urbana neoyorquina (Wikipedia)

El rechazo al disco era compartido por otros miembros de la banda. Dee Dee Ramone, bajista y uno de los pilares compositivos, lo resumió en términos similares durante diferentes entrevistas: definió a la música disco como “un montón de música ruidosa y gente rara saltando arriba y abajo”. Esta definición, aunque lacónica, ilustra el contraste estético y generacional entre la propuesta cruda y directa de los Ramones y los géneros que lideraban los rankings de ventas y clubes neoyorquinos en esa era.

La hostilidad de la banda hacia el disco se desarrolló en un contexto en el que la música de pista no solo dominaba la radio, sino que había colonizado también la estética social, desde el vestuario hasta las coreografías masivas en discotecas como Studio 54.

Los Ramones, en cambio, reivindicaban la urgencia y la simpleza propia del punk, oponiéndose a los sonidos considerados excesivamente producidos y artificiales.

En entrevistas posteriores, los miembros del grupo insistirían en que esa distancia cultural con la música disco no les impedía reconocer algunos logros de artistas individuales, pero persistía su rechazo hacia la masividad y el estilo. Para ellos, la autenticidad pasaba por la crudeza instrumental y la inmediatez de los mensajes; cualquier desviación hacia lo pulido o coreografiado equivalía, en palabras de Johnny, a “un vaciamiento de todo lo que hacía especial al rock”.

El grupo defendía la urgencia
El grupo defendía la urgencia y simpleza del punk, oponiéndose al 'vaciamiento' y a la excesiva producción de la música disco (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visión crítica de los Ramones

Las declaraciones públicas de los Ramones son citadas por numerosos historiadores y músicos para explicar el antagonismo entre movimientos musicales urbanos de finales de los años setenta.

En una época marcada por la proliferación de estilos y subculturas en constante conflicto, la banda neoyorquina no dudó en asociar la música disco con una especie de uniformidad que, en su perspectiva, amenazaba con borrar la autenticidad de las propuestas underground. No dudaron en utilizar términos como “complot” para describir la uniformidad sonora y cultural que percibían en la música disco de aquel entonces.

A pesar del antagonismo explícito, los Ramones lograron cruzar barreras generacionales, y sus opiniones sobre el disco sobrevivieron como parte de la discusión más amplia sobre los vínculos y tensiones entre el punk y la música de consumo masivo. La postura crítica del grupo se mantuvo constante a lo largo de su carrera, aportando matices al debate sobre la autenticidad, el mercado y la identidad musical en el corazón de la escena neoyorquina.

Más allá de la historia y la “leyenda” sobre este enfrentamiento, el desprecio de los Ramones hacia la música disco trascendió lo anecdótico. A través de declaraciones contundentes —como las de Joey en la entrevista de 1996, donde recordó el estado del rock en 1974, y las de Johnny y Dee Dee reflejadas en Sweet Potato— la banda dejó claro su posicionamiento dentro del panorama musical.

Temas Relacionados

RamonesNueva YorkPunkIndustria MusicalRechazo A La Música DiscoCultura JuvenilNewsroom BUE

Últimas Noticias

Así será el “poderoso” homenaje a Rob Reiner en los Oscar 2026

La 98.ª edición de los Premios de la Academia se llevarán a cabo este domingo 15 de marzo

Así será el “poderoso” homenaje

¿Le costó el Oscar a Timothée Chalamet decir que “a nadie le importa” el ballet y la ópera?

Las controvertidas declaraciones del actor despertaron una oleada de críticas en la industria y entre los votantes de la Academia

¿Le costó el Oscar a

Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la gala más importante del cine

Te contamos cómo y dónde seguir en vivo la ceremonia que convoca a los amantes del cine en todo el mundo

Premios Oscar 2026: cuándo y

Matthew Lillard reveló un detalle inesperado sobre Scream: “Solo usé la máscara una vez en la película”

En una entrevista con Esquire, el actor repasó su experiencia en el clásico de terror de Wes Craven, recordó las exigentes jornadas de rodaje y comentó cómo fue volver en la más reciente entrega de la saga

Matthew Lillard reveló un detalle

Premios Oscar 2026 EN VIVO: todos los detalles de la gala más importante del cine

Este domingo 15 de marzo, grandes producciones como ‘Frankenstein’, ‘Una batalla tras otra’ y ‘Pecadores’ competirán por la codiciada estatuilla

Premios Oscar 2026 EN VIVO:
DEPORTES
El gesto de Gasly que

El gesto de Gasly que sorprendió a Colapinto tras el Gran Premio de China de Fórmula 1

Así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras el GP de China: Alpine sumó doble y Mercedes lidera por amplio margen

Los audios de Colapinto con Alpine en el GP de China: del enojo por una decisión de la F1 que lo complicó a los elogios de su ingeniero

Los mensajes de la Fórmula 1 y Alpine tras la gran carrera de Colapinto en el GP de China: “Orgullosos de ese manejo”

El hito de Carlos Reutemann que igualó Franco Colapinto en la Fórmula 1 después de 44 años

TELESHOW
Panam reflexionó sobre el fenómeno

Panam reflexionó sobre el fenómeno de Kidzapalooza y confesó su secreto para mantener su espíritu joven intacto

Quiénes son los artistas destacados que se presentan este domingo en Lollapalooza: Sabrina Carpenter, Doechii y Deftones

De la guerra de vedettes al chat de mamis: la relación de Wanda Nara y Evangelina Anderson a lo largo del tiempo

Natalia Oreiro: “Empecé a vaciarme de mi propia historia para entregarle mi cuerpo a la de otros”

Santiago Fillol, el guionista argentino de Sirat, la película candidata al Oscar: “Es un privilegio no buscado”

INFOBAE AMÉRICA

El ejército invisible de Kim:

El ejército invisible de Kim: cómo Corea del Norte financia su régimen infiltrando empleados fantasma en Europa

El régimen de Irán volvió a atacar a Israel con una bomba de racimo

Por ahora, Delcy Rodríguez

Taiwán detectó un repunte de aviones militares chinos tras semanas de inusual calma

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con “perseguir y matar” al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu