Entretenimiento

“No basta con tener un gran físico, hay que saber mostrarlo”: la clave de Arnold Schwarzenegger para triunfar en el culturismo

La estrella mundial del cine subrayó la importancia de fusionar presentación, carisma y técnica para que los atletas convenzan tanto al jurado como al público

Guardar
Arnold Schwarzenegger advierte que los
Arnold Schwarzenegger advierte que los culturistas modernos descuidan el arte de la pose en las competiciones más importantes (REUTERS/Remo Casilli)

Arnold Schwarzenegger, una de las figuras más destacadas del culturismo, manifestó que los competidores modernos han descuidado la pose, un elemento que considera fundamental para el verdadero lucimiento en el escenario. Según declaraciones recogidas por la revista especializada Men’s Health, el excampeón y estrella de cine advirtió que la mayoría de los atletas actuales han dejado de lado la importancia del arte del posado durante las competiciones.

Schwarzenegger observó: “Hoy, los culturistas no posan, simplemente muestran sus músculos”. Para él, posar implica algo más que exhibir el físico; es saber cómo presentarlo para que cada músculo luzca en su máxima expresión. El austríaco sostuvo que las nuevas generaciones deberían dedicar más esfuerzo en perfeccionar esta disciplina y afirmó: “el posado es un arte perdido en el culturismo moderno”.

En un escenario donde la competición es intensa y los físicos alcanzan niveles impresionantes, Schwarzenegger vincula la diferencia real con la capacidad para moverse y presentarse en el escenario, considerando que “no basta con tener un gran físico; hay que saber mostrarlo”. Esta visión rescata el valor de la tradición y el aprendizaje de los métodos clásicos frente a la tendencia contemporánea de priorizar el desarrollo muscular.

Schwarzenegger considera que el posado
Schwarzenegger considera que el posado es un arte perdido en el culturismo, relegado frente al desarrollo muscular contemporáneo

Críticas estrictas de Schwarzenegger a los culturistas modernos en las competiciones

Durante su intervención, adoptó un tono crítico al analizar el comportamiento de los culturistas en las actuales competiciones. Señaló que muchos participantes se limitan a ejecutar “poses obligatorias”, sin desarrollar una rutina artística que conecte con el público. Según el excampeón, la tendencia a priorizar la exhibición muscular ha alejado al culturismo del sentido de espectáculo presente en sus orígenes.

Expresó que los atletas actuales “no cuentan una historia con el cuerpo”, sino que presentan posturas sin transición ni creatividad. Destacó que en su época los competidores atendían especialmente a elegancia y fluidez, aspectos ausentes en la mayoría de los escenarios modernos. Afirmó que el foco debe estar en “cómo se mueve el cuerpo y no solo en cómo se ve”.

Desde su perspectiva, la menor dedicación al arte de posar ha vuelto las presentaciones predecibles. Comentó que los culturistas suelen adoptar “poses de fuerza” sin considerar la narrativa que pueden construir en el escenario. Esta crítica se apoya en la observación de que público y jueces valorarían más a quienes logran una conexión emocional a través del movimiento y no únicamente por la definición muscular.

El austríaco sugirió estudiar el
El austríaco sugirió estudiar el estilo de los culturistas clásicos para perfeccionar la técnica y la expresividad en las competencias de culturismo

Observaciones de Schwarzenegger sobre el desempeño de Andrew Jacked en el Arnold Classic

Arnold Schwarzenegger destacó el caso del competidor Andrew Jacked durante su análisis del Arnold Classic. Señaló que Jacked tenía uno de los mejores físicos del certamen, aunque su desempeño se vio afectado por la falta de atención al arte del posado. Aseguró que “no supo presentar sus músculos de la mejor forma posible”.

El austríaco explicó que, pese a sobresalir en volumen y simetría, la carencia de una rutina de posado bien elaborada le restó puntos ante jueces y público. Añadió: “si hubiera posado como corresponde, habría podido ganar”, indicando que el resultado final estuvo condicionado por este aspecto técnico y artístico. Con esta evaluación subraya la importancia de la conexión entre físico y presentación escénica, más allá de la masa muscular.

Además, utilizó el caso de Jacked como ejemplo de lo que observa como una tendencia actual en el culturismo: subestimar el impacto de una rutina de posado pulida y creativa en el resultado competitivo.

El desempeño de Andrew Jacked
El desempeño de Andrew Jacked en el Arnold Classic evidencia la importancia de una rutina de posado bien elaborada para lograr el éxito (@andrewjacked)

Recomendaciones de Schwarzenegger sobre la práctica del posado

El artista ofreció una serie de sugerencias a los culturistas que aspiran a destacar en las competiciones modernas. Insistió en devolver al posado su carácter de arte dentro del deporte, promoviendo la práctica constante y el perfeccionamiento de las rutinas escénicas. Recalcó que el secreto está en “ensayar tanto como se entrena el cuerpo”, con el objetivo de que cada movimiento fluya con naturalidad y elegancia sobre el escenario.

Propuso que los atletas presten especial atención a las transiciones entre poses, ya que pueden marcar la diferencia ante el público y los jueces. Según declaraciones recogidas por la revista especializada Men’s Health, aconsejó: “No basta con cambiar de posición; hay que hacerlo de forma que parezca una coreografía”. De esta manera, recomienda integrar técnica, creatividad y expresividad en cada presentación.

También alentó a los competidores a estudiar las rutinas de los grandes culturistas del pasado, para aprender cómo lograban transmitir emoción en cada aparición. Remarcó que dominar el arte del posado no solo favorece el éxito competitivo, sino que enriquece la experiencia en el escenario.

Temas Relacionados

CulturismoArnold ClassicRutinas de PosadoCompetencias DeportivasArnold SchwarzeneggerMagazineNewsroom BUE

Últimas Noticias

El episodio clave de “Como agua para chocolate” promete más drama, cocina y conflicto en HBO Max

La recta final de la serie estrena el capítulo “Frijoles gordos a la Tezcucana”, donde Tita enfrenta viejas y nuevas presiones familiares en la hacienda, avivando tensiones y secretos al ritmo de sabor y emoción

El episodio clave de “Como

Steven Spielberg defiende la ópera y el ballet tras la polémica de Timothée Chalamet: “Son como ir al cine”

El director ha respondido a los comentarios del actor de ‘Marty Supreme’ que se ha visto envuelto en una gran controversia justo antes de los Oscar

Steven Spielberg defiende la ópera

De Bruce Springsteen a Johnny Depp: así será el impresionante homenaje a Shane MacGowan que reúne a leyendas de la música y el cine

El álbum tributo fusiona estilos, generaciones y culturas a través de una selección única de voces internacionales y colaboraciones inesperadas que convierten el repertorio del líder de The Pogues en un puente entre el arte, la solidaridad y el compromiso

De Bruce Springsteen a Johnny

“Rambo II” retrató Vietnam, aunque la película de Sylvester Stallone fue filmada en México

El rodaje utilizó escenarios naturales de Guerrero y estudios en Ciudad de México para simular Vietnam, mientras la producción de “Rambo: Last Blood” optó por Europa debido a incentivos fiscales

“Rambo II” retrató Vietnam, aunque

Katharine Hepburn, la actriz que ganó cuatro Oscar y no fue a recoger ninguno: “Los premios no significan nada”

Durante décadas, sostuvo que los premios no le importaban y solo al final de su vida reveló la verdad detrás de su decisión

Katharine Hepburn, la actriz que
DEPORTES
Los grandes elogios del director

Los grandes elogios del director de Alpine por el compromiso de Colapinto en el GP de China: “Ha dedicado muchas horas”

Franco Colapinto largará desde la 12ª posición el Gran Premio de China de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

La imponente largada de Franco Colapinto que le permitió avanzar cuatro puestos en la Sprint del Gran Premio de China

Lionel Messi buscará su gol 900 en la visita del Inter Miami al Charlotte FC por la MLS: hora, TV y formaciones

“No entiendo por qué está tan alterado”: Isack Hadjar apuntó contra Kimi Antonelli tras un toque en la Sprint y el desplante tras un pedido de disculpas

TELESHOW
Quiénes son los artistas destacados

Quiénes son los artistas destacados que se presentan este sábado en Lollapalooza: Chappell Roan, Lewis Capaldi y Addison Rae

Uriel Lozano: "Los amantes existen cuando no tenés complicidad con tu mujer"

Gustavo Garzón habla del estreno de la nueva obra que escribió: “Hay partes parecidas a cosas que viví, pero deformadas”

Evangelina Anderson impactó a sus seguidores al mostrar su exigente rutina de entrenamiento: “Reina asesina”

Axel Kuschevatzky reveló cuál es su película candidata al oro en los Oscar y sus expectativas previo a la ceremonia

INFOBAE AMÉRICA

El grupo terrorista Hamas pidió

El grupo terrorista Hamas pidió al régimen de Irán que detenga los bombardeos contra los países del Golfo

Tensión en Medio Oriente: dos buques con destino a India lograron cruzar el estrecho de Ormuz “sin incidentes”

Crisis en Cuba: manifestantes incendiaron una sede del Partido Comunista y el caos dejó un herido de bala

La guerra en Medio Oriente redujo el tránsito por el Estrecho de Ormuz a 77 barcos en marzo

Trump afirmó que el régimen de Irán busca un acuerdo tras quedar “totalmente derrotado”