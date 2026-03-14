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Daniel Radcliffe recuerda una de las escenas más intensas que filmó en ‘Harry Potter’

El actor británico recordó momentos del rodaje de las películas y relató una experiencia de rodaje que involucró efectos especiales que no ha podido olvidar

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Daniel Radcliffe revive un arriesgado
Daniel Radcliffe revive un arriesgado momento del rodaje en la saga de "Harry Potter". (REUTERS/Tom Nicholson)

Daniel Radcliffe recordó algunos momentos de su participación en la saga cinematográfica de Harry Potter durante una aparición reciente en la ciudad de New York City.

Sus comentarios se produjeron el 12 de marzo, en el marco del estreno de la obra teatral Every Brilliant Thing, que se presenta en el circuito de Broadway.

El actor, de 36 años, fue consultado sobre si existe algún recuerdo particular de su trabajo en las películas que considere inolvidable. En respuesta, señaló que la experiencia incluyó numerosos momentos destacados debido a la escala y complejidad de las producciones.

Daniel Radcliffe destacó que las
Daniel Radcliffe destacó que las escenas de acción de "Harry Potter" eran realmente complejas de realizar. (AFP)

“Había muchísimas cosas en esas películas. Fue una locura poder participar. Sinceramente, todas las escenas de acción que hice fueron alucinantes, y aún lo son”, dijo.

Según explicó el actor, una de las experiencias que más recuerda está relacionada con una escena de riesgo que implicaba efectos especiales y coordinación técnica.

“Había una toma en la que tenía que empezar bajo el agua, luego estaba suspendido por un cable, y me sacaban del agua, y había un anillo de fuego a mi alrededor que subía hasta la superficie”, detalló.

El actor indicó que esta escena ocurrió hacia el final de una secuencia en la sexta película de la saga, Harry Potter y el príncipe mestizo, estrenada en 2009. Señaló que la experiencia de salir del agua atravesando un anillo de fuego es ”es algo que no he olvidado”.

Daniel Radcliffe aseguró que no
Daniel Radcliffe aseguró que no ha podido olvidar cuando atravesó un anillo de fuego. (Captura de video)

La película formó parte de una serie de ocho producciones cinematográficas basadas en los libros de la escritora J. K. Rowling. En la cinta participaron, además de Radcliffe, los actores Rupert Grint, Emma Watson, Michael Gambon, Alan Rickman, Tom Felton y Maggie Smith.

Daniel Radcliffe interpretó al personaje principal de la saga a lo largo de una década.

Esto es lo que piensa Daniel Radcliffe sobre la serie de “Harry Potter”

Daniel Radcliffe confirmó a la revista People que ha conversado con sus excompañeros de reparto Emma Watson y Rupert Grint sobre el reinicio televisivo de Harry Potter que prepara HBO.

Según explicó, han hablado acerca de lo “surrealista” que resulta observar a nuevos intérpretes infantiles iniciar el mismo recorrido que ellos comenzaron años atrás.

“[No hemos tenido] una gran comunicación sobre la serie específicamente. Es una de esas situaciones en las que creo que todos sabemos cómo se sienten los demás, porque también lo estamos sintiendo”, afirmó.

Rupert Grint, Daniel Radcliffe y
Rupert Grint, Daniel Radcliffe y Emma Watson hablaron sobre ver a nuevos actores en los papeles que los lanzaron a la fama. (Jim Spellman/WireImage)

Añadió que, al ver las imágenes del nuevo elenco, su reacción instintiva es querer abrazarlos, una impresión que, dijo, comparten principalmente los tres protagonistas originales.

Radcliffe, Watson y Grint interpretaron a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley en la franquicia cinematográfica “Harry Potter”, compuesta por ocho películas estrenadas entre 2001 y 2011.

La nueva versión televisiva de HBO eligió a Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton como Hermione y Alastair Stout como Ron.

En la entrevista con People, Daniel Radcliffe explicó que conocer a los nuevos actores le ha dado perspectiva sobre su propia experiencia cuando comenzó en la saga a los 11 años.

Daniel Radcliffe recordó sus inicios
Daniel Radcliffe recordó sus inicios en la franquicia al conocer a Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout. (HBO Max)

“Cuando tienes 11 años y estás haciendo algo, piensas: ‘Por supuesto que soy lo suficientemente mayor para hacer esto, soy lo más mayor que he sido nunca’”, comentó.

Sin embargo, agregó que ahora, al encontrarse con niños de esa edad, percibe la magnitud de lo que implicaba asumir un proyecto de esa envergadura.

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