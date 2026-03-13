“Lo arruiné”: la insólita confesión de Brad Pitt sobre su papel en ¿Conoces a Joe Black?

Brad Pitt manifiesta arrepentimiento por su papel en ¿Conoces a Joe Black? y señala esa película como el punto más bajo de su carrera

A sus 62 años, Brad Pitt admite públicamente su arrepentimiento por haber protagonizado la película de tres horas ¿Conoces a Joe Black?, un filme que él considera el punto más bajo de su carrera.

Según el medio especializado en cine SensaCine, el actor reconoció que este proyecto representó “un periodo de incertidumbre en su vida profesional” y expresó haber estado perdido al tomar esa decisión.

Pitt lamentó especialmente la falta de claridad y orientación al elegir ese papel luego de alcanzar considerable popularidad en los años 90, señalando que esa confusión afectó su valoración personal de la película y que no logró entender su esencia ni sentirse preparado para el desafío.

El actor reconoció que la falta de claridad profesional y el aislamiento marcaron su decisión de protagonizar ¿Conoces a Joe Black? (Scott A Garfitt/Invision/AP)

En la década de los 90, Brad Pitt pasó de ser una promesa emergente a consolidarse como una figura central en Hollywood. Después del éxito de cintas como Thelma & Louise, Entrevista con el vampiro y Se7en: los siete pecados capitales, el actor comenzó a experimentar una etapa de indecisión sobre los proyectos que debía aceptar.

Brad Pitt y su arrepentimiento por ¿Conoces a Joe Black?

En medio de esa incertidumbre profesional, Pitt aceptó protagonizar ¿Conoces a Joe Black?, donde interpretó a la Muerte, quien visita a un multimillonario personificado por Anthony Hopkins. Aunque valoró reencontrarse con Hopkins, a quien describió como “uno de los grandes, realmente amable y generoso”, el recuerdo de esa experiencia está marcado por su insatisfacción y autocrítica.

Pitt señaló que la película, señalada por su extensa duración de tres horas, le dejó la sensación de no haber comprendido completamente al personaje. “Lo arruiné”, admitió en declaraciones recogidas por SensaCine, agregando que otro actor podría haber ofrecido un resultado mejor. El filme no logró el reconocimiento esperado y su recepción estuvo lejos de otros trabajos que había realizado previamente.

El contexto profesional de Brad Pitt en los años 90

La duración de tres horas y la falta de conexión con el personaje generaron insatisfacción y autocrítica en Brad Pitt (Fotograma de '¿Conoces a Joe Black?')

La década de los 90 fue un periodo de transición para Pitt, quien tras participar en Sleepers y Siete años en el Tíbet se sintió “realmente confundido y desorientado”. El medio especializado en cine SensaCine mencionó que durante esos años el actor se encontró aislado y sin referentes claros que lo ayudaran a enfocar su carrera. Esta etapa estuvo marcada por elecciones profesionales que no siempre reflejaron su potencial artístico.

La falta de apoyos sólidos y de una orientación definida le provocó dudas sobre el tipo de roles más adecuados para su trayectoria. Esta situación lo empujó a aceptar proyectos que luego lamentaría, como ¿Conoces a Joe Black?, ya que no logró conectar con el guion ni con las motivaciones de su personaje.

El propio Pitt reconoció que el reto de encarnar a la Muerte supuso una exigencia para la que no estaba preparado, y el resultado final no cumplió con sus expectativas. Sus declaraciones públicas destacaron el impacto de esa decisión en la percepción de su propia carrera y en la manera en la que elige sus papeles desde entonces.

El renacer tras el fracaso

Tras el fracaso de ¿Conoces a Joe Black?, Brad Pitt retomó el éxito con películas como El club de la pelea, consolidando su carrera

Tras el lanzamiento y la recepción de ¿Conoces a Joe Black?, Pitt supo reelaborar su camino profesional. Luego de esa etapa de dudas, llegaron propuestas como El club de la pelea y Snatch: cerdos y diamantes, películas que lograron amplia aceptación y buena taquilla, y que representaron su regreso a producciones reconocidas tanto por el público como por la crítica.

La autocrítica de Pitt y su disposición a aprender de experiencias menos afortunadas fortalecieron su madurez artística y consolidaron su prestigio. Su capacidad para reconocer errores del pasado y para valorar el talento de quienes lo acompañan contribuyeron al sostenido progreso de su trayectoria en Hollywood.

Para Pitt, ¿Conoces a Joe Black? simbolizó una etapa difícil de menor reconocimiento en su carrera profesional, de la que logró salir fortalecido. Aunque vivió esa experiencia con descontento, el tiempo y los aprendizajes adquiridos le permitieron orientar su carrera hacia proyectos más exitosos y satisfactorios para su desarrollo personal y artístico.