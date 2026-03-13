Entretenimiento

“Lo arruiné”: la insólita confesión de Brad Pitt sobre su papel en ¿Conoces a Joe Black?

Entre recuerdos de una etapa difícil y palabras inesperadas, la declaración del actor dejó a sus seguidores sorprendidos y abrió nuevas preguntas sobre aquel proyecto que marcó su carrera

Guardar
Brad Pitt manifiesta arrepentimiento por su papel en ¿Conoces a Joe Black? y señala esa película como el punto más bajo de su carrera

A sus 62 años, Brad Pitt admite públicamente su arrepentimiento por haber protagonizado la película de tres horas ¿Conoces a Joe Black?, un filme que él considera el punto más bajo de su carrera.

Según el medio especializado en cine SensaCine, el actor reconoció que este proyecto representó “un periodo de incertidumbre en su vida profesional” y expresó haber estado perdido al tomar esa decisión.

Pitt lamentó especialmente la falta de claridad y orientación al elegir ese papel luego de alcanzar considerable popularidad en los años 90, señalando que esa confusión afectó su valoración personal de la película y que no logró entender su esencia ni sentirse preparado para el desafío.

El actor reconoció que la
El actor reconoció que la falta de claridad profesional y el aislamiento marcaron su decisión de protagonizar ¿Conoces a Joe Black? (Scott A Garfitt/Invision/AP)

En la década de los 90, Brad Pitt pasó de ser una promesa emergente a consolidarse como una figura central en Hollywood. Después del éxito de cintas como Thelma & Louise, Entrevista con el vampiro y Se7en: los siete pecados capitales, el actor comenzó a experimentar una etapa de indecisión sobre los proyectos que debía aceptar.

Brad Pitt y su arrepentimiento por ¿Conoces a Joe Black?

En medio de esa incertidumbre profesional, Pitt aceptó protagonizar ¿Conoces a Joe Black?, donde interpretó a la Muerte, quien visita a un multimillonario personificado por Anthony Hopkins. Aunque valoró reencontrarse con Hopkins, a quien describió como “uno de los grandes, realmente amable y generoso”, el recuerdo de esa experiencia está marcado por su insatisfacción y autocrítica.

Pitt señaló que la película, señalada por su extensa duración de tres horas, le dejó la sensación de no haber comprendido completamente al personaje. “Lo arruiné”, admitió en declaraciones recogidas por SensaCine, agregando que otro actor podría haber ofrecido un resultado mejor. El filme no logró el reconocimiento esperado y su recepción estuvo lejos de otros trabajos que había realizado previamente.

El contexto profesional de Brad Pitt en los años 90

La duración de tres horas
La duración de tres horas y la falta de conexión con el personaje generaron insatisfacción y autocrítica en Brad Pitt (Fotograma de '¿Conoces a Joe Black?')

La década de los 90 fue un periodo de transición para Pitt, quien tras participar en Sleepers y Siete años en el Tíbet se sintió “realmente confundido y desorientado”. El medio especializado en cine SensaCine mencionó que durante esos años el actor se encontró aislado y sin referentes claros que lo ayudaran a enfocar su carrera. Esta etapa estuvo marcada por elecciones profesionales que no siempre reflejaron su potencial artístico.

La falta de apoyos sólidos y de una orientación definida le provocó dudas sobre el tipo de roles más adecuados para su trayectoria. Esta situación lo empujó a aceptar proyectos que luego lamentaría, como ¿Conoces a Joe Black?, ya que no logró conectar con el guion ni con las motivaciones de su personaje.

El propio Pitt reconoció que el reto de encarnar a la Muerte supuso una exigencia para la que no estaba preparado, y el resultado final no cumplió con sus expectativas. Sus declaraciones públicas destacaron el impacto de esa decisión en la percepción de su propia carrera y en la manera en la que elige sus papeles desde entonces.

El renacer tras el fracaso

Tras el fracaso de ¿Conoces
Tras el fracaso de ¿Conoces a Joe Black?, Brad Pitt retomó el éxito con películas como El club de la pelea, consolidando su carrera

Tras el lanzamiento y la recepción de ¿Conoces a Joe Black?, Pitt supo reelaborar su camino profesional. Luego de esa etapa de dudas, llegaron propuestas como El club de la pelea y Snatch: cerdos y diamantes, películas que lograron amplia aceptación y buena taquilla, y que representaron su regreso a producciones reconocidas tanto por el público como por la crítica.

La autocrítica de Pitt y su disposición a aprender de experiencias menos afortunadas fortalecieron su madurez artística y consolidaron su prestigio. Su capacidad para reconocer errores del pasado y para valorar el talento de quienes lo acompañan contribuyeron al sostenido progreso de su trayectoria en Hollywood.

Para Pitt, ¿Conoces a Joe Black? simbolizó una etapa difícil de menor reconocimiento en su carrera profesional, de la que logró salir fortalecido. Aunque vivió esa experiencia con descontento, el tiempo y los aprendizajes adquiridos le permitieron orientar su carrera hacia proyectos más exitosos y satisfactorios para su desarrollo personal y artístico.

Temas Relacionados

Brad Pitt¿Conoces a Joe Black?Trayectoria CinematográficaHollywoodEl club de la peleaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Revelan los secretos de Elvis Presley en Graceland: cenas únicas, pequeños placeres y rituales desconocidos

Testimonios de amigos y compañeros permiten descubrir costumbres privadas del ídolo, desde gestos cotidianos de generosidad hasta juegos nocturnos y reuniones íntimas lejos de la fama

Revelan los secretos de Elvis

The Mandalorian and Grogu: así será el debut cinematográfico que revelará al héroe detrás del casco

Con una trama clásica del universo Star Wars, el filme mostrará la evolución de Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, junto a Sigourney Weaver. Qué otras figuras se sumarán a la saga galáctica

The Mandalorian and Grogu: así

“La Met Gala no es una fiesta de disfraces”: la fuerte declaración de Gwyneth Paltrow sobre las tendencias más llamativas

La actriz y empresaria defendió su preferencia por la sobriedad y criticó el despliegue teatral de otros invitados, reafirmando su apuesta por la autenticidad en cada aparición sobre la alfombra roja

“La Met Gala no es

De accidente creativo a revolución narrativa: cómo nació Kratos y por qué God of War cambió para siempre los videojuegos

La evolución de la franquicia refleja la apuesta por vínculos intergeneracionales, desarrollos técnicos pioneros y una mirada introspectiva que redefinió el estándar del género de acción en consolas

De accidente creativo a revolución

Top 10 K-dramas en Corea del Sur: ‘Un novio por suscripción’ encabeza el ranking de los más exitosos del momento

La llegada de diversas series coreanas a plataformas de streaming ha facilitado que capten la atención de públicos internacionales y amplíen significativamente su proyección global

Top 10 K-dramas en Corea
DEPORTES
Estudiantes de La Plata recibirá

Estudiantes de La Plata recibirá a Lanús en el cierre de la fecha 10 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China de Fórmula 1: Gasly largará 7°

El sincero análisis de Franco Colapinto tras su nivel en la clasificación Sprint de China: “Estoy un poco perdido, quedé lejos de Gasly”

La emotiva historia de Rodrigo Auzmendi, el flamante refuerzo de San Lorenzo: el homenaje oculto en cada festejo de gol

Al lado de una montaña rusa, bajo una “Torre Espacial” y a 250 km/h: todo lo que hay que saber del arranque del TC 2000

TELESHOW
Jorge Drexler abre su corazón

Jorge Drexler abre su corazón en Taracá, el disco bisagra tras la muerte de su papá: “Dejé de ser hijo y necesité innovar”

De Djo a Men I Trust, los sideshows que revolucionan la ciudad en Lollapalooza Argentina 2026

Quiénes son los artistas destacados que se presentan este viernes en Lollapalooza: Tyler, The Creator, Lorde, Turf y Djo

El cara a cara entre Carmiña y el esposo de Mavinga tras sus comentarios racistas en Gran Hermano: “No acepto las disculpas”

El divertido intercambio de los analistas de Gran Hermano con Carlota, la última eliminada de la casa: “Una estafa”

INFOBAE AMÉRICA

Así funciona el proyecto que

Así funciona el proyecto que convierte desechos plásticos en casas más baratas y sostenibles en África

El Ejército de Israel afirmó que atacó más de 200 objetivos en Irán durante las últimas 24 horas

Alemania, Canadá y Noruega mantendrán una reunión clave sobre la seguridad del Ártico tras los ejercicios rusos en la región

Macron visitará Japón y Corea del Sur en una gira oficial destinada a reforzar los vínculos bilaterales

Brasil anunció nuevas medidas fiscales para mitigar el impacto de la subida del precio del petróleo