Netflix anuncia ‘Las guerreras K-pop 2′: “Esto es solo el comienzo”

La plataforma confirmó que la historia de HUNTR/X continuará con un nuevo filme a cargo de sus directores originales

Rumi, Mira y Zoey son
Rumi, Mira y Zoey son las integrantes de HUNTR/X, el grupo ficticio de K-pop que protagoniza la historia de Las guerreras K-pop. (Netflix)

La historia de música y fantasía que sorprendió al público mundial tendrá continuación. Este jueves, la plataforma Netflix confirmó oficialmente que ha dado luz verde a una secuela de la exitosa película animada KPop Demon Hunters, conocida en español como Las guerreras K-pop.

Según un comunicado de la compañía, el nuevo proyecto será dirigido nuevamente por sus creadores originales, Maggie Kang y Chris Appelhans, quienes volverán a ponerse al frente del universo que combina música pop coreana con aventuras sobrenaturales.

La secuela será además el primer proyecto que surgirá del acuerdo exclusivo multianual que ambos cineastas firmaron con Netflix para desarrollar y dirigir producciones de animación.

“Con KPop Demon Hunters, Maggie y Chris no solo llegaron a la audiencia, encendieron un fandom global que cruzó idiomas, generaciones y géneros”, afirmó la directora de contenido de Netflix, Bela Bajaria.

KPop Demon Hunters fue producida
KPop Demon Hunters fue producida por Sony Pictures Animation en colaboración con Netflix. (Netflix)

En declaraciones a Tudum, la ejecutiva afirmó que la compañía está “increíblemente orgullosa de profundizar nuestra colaboración con ellos y, junto con nuestros socios de Sony Pictures Animation, construir este universo de maneras que sorprendan y deleiten a los fans de todo el mundo”.

El regreso de las estrellas cazadoras de demonios

La primera película, estrenada en junio de 2025 y producida en colaboración con Sony Pictures Animation, sigue a HUNTR/X, un ficticio grupo femenino de K-pop que lleva una doble vida: mientras llena estadios y domina las listas musicales, sus integrantes también luchan en secreto contra fuerzas demoníacas que amenazan a sus seguidores.

Las protagonistas —Rumi, Mira y Zoey— deben enfrentarse a una amenaza inesperada: una popular boyband rival conocida como los Saja Boys, quienes en realidad son demonios disfrazados que planean apoderarse de las almas en la ciudad.

El concepto híbrido de musical, fantasía y cultura pop resultó ser un éxito rotundo. De acuerdo con datos difundidos por Netflix, la película superó las 500 millones de visualizaciones en la plataforma desde su lanzamiento y se convirtió en la película más popular en la historia del servicio de streaming.

Las voces detrás de HUNTR/X
Las voces detrás de HUNTR/X cantarán "Golden" en los Premios Oscar 2026 REUTERS/Mario Anzuoni

El éxito fue el mismo en la esfera musical: el grupo ficticio HUNTR/X se convirtió en el primer girl group de K-pop en alcanzar el número uno del Billboard Hot 100, mientras que la canción “Golden” ganó un premio Grammy y acumuló múltiples reconocimientos.

No ha sido la única ceremonia en la que KPop Demon Hunters ha destacado. La película animada también fue nominada en dos categorías en los Premios Óscar: mejor película animada y mejor canción original por “Golden”.

Según anunció la Academia, el tema será interpretado durante la gala de este domingo 15 de marzo con una puesta en escena que fusionará instrumentos tradicionales coreanos y coreografía contemporánea.

En total, el filme también acumuló 13 nominaciones a los Annie Awards, los galardones más importantes del cine de animación.

Para sus creadores, el anuncio de la secuela en el gigante de la N roja representa una oportunidad de oro para seguir explorando el universo narrativo de Las guerreras K-pop.

Siento un inmenso orgullo como cineasta coreana de que la audiencia quiera más de esta historia coreana y de nuestros personajes coreanos”, declaró Kang en un comunicado difundido por Netflix. “Hay mucho más en este mundo que hemos construido y estoy emocionada de mostrárselo. Esto es solo el comienzo”.

Maggie Kang destacó que la
Maggie Kang destacó que la respuesta del público demuestra el interés global por historias y personajes coreanos (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Cuándo se estrenará la secuela?

Aunque la plataforma todavía no ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento para la nueva película, reportes previos de la industria apuntan a que el proyecto podría tardar varios años en llegar a la pantalla.

Según informó Bloomberg en 2025, Netflix y Sony habían contemplado un posible estreno alrededor de 2029, un calendario habitual para producciones animadas de gran escala. Ejecutivos de Sony también han señalado que el desarrollo de la secuela requerirá tiempo prolongado debido a la complejidad del proceso creativo.

