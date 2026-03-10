Entretenimiento

Zendaya y el legado familiar: cómo sus orígenes marcaron el camino al éxito

La influencia de Claire Stoermer y Kazembe Ajamu Coleman, junto al ejemplo de sus hermanos mayores, consolidó los valores y la disciplina que hoy caracterizan a la artista dentro y fuera del set

Zendaya junto a su padres
Zendaya junto a su padres y cinco hermanos mayores compartiendo un lindo momento

Zendaya es hija única de Claire Stoermer y Kazembe Ajamu Coleman, ambos docentes que influyeron de manera decisiva en su formación y valores. El entorno educativo y familiar en el que creció la actriz ha permanecido unido a lo largo del tiempo, incluso después del divorcio de sus padres en 2016, según detalla People.

Los padres de Zendaya, educadores de profesión, jugaron un papel central en su desarrollo personal y artístico. Si bien la actriz no tiene hermanos biológicos de ambos progenitores, cuenta con cinco hermanos mayores por parte de su padre, lo que le ha dado una familia numerosa y cercana.

La figura de sus padres como docentes y el posterior trabajo de su padre como mánager han señalado el rumbo de su vida y carrera.

La madre de Zendaya, Claire Stoermer, se desempeñó como maestra en escuelas públicas en Oakland, California. En su infancia, Zendaya observaba la dedicación de Stoermer en colegios con recursos limitados: “Desde pequeña veía a mi madre enseñar en el corazón de Oakland, en escuelas poco financiadas”, contó la actriz a People.

Zendaya y su padre, quien
Zendaya y su padre, quien también ocupa el rol de mánager

Stoermer buscaba que sus alumnos accedieran al arte, a la literatura y a experiencias nuevas, algo que influyó profundamente en la visión de su hija.

Por su parte, Kazembe Ajamu Coleman inició su vocación en la docencia antes de dedicarse de lleno a acompañar la trayectoria de Zendaya como su mánager. La actriz ha recordado que, durante su niñez, la educación siempre fue un pilar fundamental en su hogar. Según relató al medio citado, el entorno familiar estaba marcado por la exigencia en los estudios y la importancia de los valores y el esfuerzo diario.

Familia y hermanos de Zendaya

Aunque es hija única de la unión entre Claire Stoermer y Kazembe Ajamu Coleman, Zendaya creció junto a cinco hermanos mayores: Katianna, Annabella, Kaylee, Austin y Julien. La actriz ha expresado públicamente su admiración por el impacto de sus hermanas en su formación y carácter, valorando el apoyo de una familia amplia y solidaria.

Zendaya y su madre mantienen
Zendaya y su madre mantienen una relación de conexión y afecto

El vínculo familiar se ha mantenido estrecho a pesar de la separación de sus padres en 2016. Zendaya ha insistido en que el distanciamiento no afectó la relación ni el apoyo mutuo, destacando el carácter reservado y armonioso del entorno: “Seguimos siendo familia. Simplemente somos reservados y nos llevamos bien”, señaló en redes sociales.

Además, la actriz ha compartido la importancia que tiene para ella el ser tía y la responsabilidad que siente hacia sus sobrinas y sobrinos.

Influencia de sus padres en la carrera de Zendaya

Desde sus primeros pasos en la industria, Claire Stoermer y Kazembe Ajamu Coleman acompañaron a Zendaya en cada etapa de su desarrollo profesional. En entrevistas reunidas por People, la actriz ha atribuido a sus padres el haberle transmitido principios esenciales: “Siempre me han transmitido valores fundamentales que debo llevar conmigo a todos lados”, afirmó.

La presencia de su madre fue determinante en su percepción de la belleza y la autenticidad. En declaraciones recogidas por el medio, Zendaya comentó: “Mis íconos de belleza son las mujeres de mi vida. Mi madre no usaba maquillaje, y para mí era inspirador ver que no le daba importancia”. Este ejemplo estableció las bases para la autoestima pública de la actriz.

El compromiso de Zendaya y
El compromiso de Zendaya y Tom Holland ocurrió durante las fiestas de 2024, según reveló el padre del actor (Instagram)

Zendaya ha manifestado que, de no haberse dedicado a la actuación, probablemente habría continuado la tradición familiar en la enseñanza. Los lazos con su familia y la formación recibida han marcado su disciplina y su compromiso con la privacidad en el ámbito personal.

Proyectos personales de Claire Stoermer y Kazembe Ajamu Coleman

Fuera del ámbito educativo, Claire Stoermer dirige una línea de joyería artesanal, Kizzmet Jewelry, centrada en la utilización de cristales y minerales como la amatista y el hematite. Zendaya ha respaldado activamente este proyecto, mostrando las creaciones de su madre en distintos eventos y redes sociales.

Kazembe Ajamu Coleman mantiene su rol como mánager de Zendaya, acompañando de cerca sus logros y brindándole orientación y apoyo profesional. El papel de ambos padres va más allá de lo laboral, sirviendo como referentes de confianza para la actriz, una influencia reconocida reiteradamente por Zendaya en sus declaraciones a People.

Para Zendaya, la fortaleza de su familia y los valores heredados son el motor de cada logro. La actriz reconoce que el apoyo y las enseñanzas de su entorno han sido esenciales tanto en su vida profesional como personal, reflejando el peso duradero de esa unión.

