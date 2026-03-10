Entretenimiento

Liza Minnelli relata cómo la muerte de su madre, Judy Garland, marcó el inicio de su adicción: “Fue como un fósforo”

La cantante repasa en su autobiografía los días posteriores al fallecimiento de la actriz en Londres y las circunstancias que marcaron el comienzo de su adicción

Liza Minnelli Jrecuerda el impacto de la muerte de Judy Garland en sus nuevas memorias. (Captura de video. AP)

Liza Minnelli relató en sus nuevas memorias que su prolongada adicción a las drogas comenzó tras la muerte de su madre, Judy Garland, ocurrida en junio de 1969.

El testimonio forma parte del libro Kids, Wait Till You Hear This, publicado recientemente, en el que la catante describe las circunstancias personales y emocionales que siguieron al fallecimiento de la actriz.

La estrella de El mago de Oz murió a los 47 años en Londres. Su desceso fue posteriormente atribuido a una sobredosis de barbitúricos, considerada accidental por las autoridades.

En el momento en que se conoció la noticia, Liza Minnelli se encontraba en Southampton, en el estado de Nueva York. Según relata en el libro, la información le produjo una reacción inmediata marcada por sentimientos intensos.

En sus memorias, Minnelli recuerda haber experimentado una “oleada” de pánico, angustia y confusión al enterarse de la muerte de su madre.

Liza Minnelli aseguró que se sintió cinfundida y angustiada al enterarse de la muerte de Judy Garland. (Instagram: officiallizaminnelli)

La intérprete afirma que se sintió “devastada” y “abrumada” por la pérdida. Además del impacto emocional, señala que tuvo que asumir de inmediato responsabilidades relacionadas con la organización del funeral.

“Al mismo tiempo, me di cuenta de que alguien tenía que organizar un funeral público complejo, desde ya y esa persona era yo”, expresó.

Durante ese periodo, un médico le recetó el medicamento Valium para tratar el estrés y la tensión asociados a la situación. Sin embargo, lo que comenzó como una ayuda puntual terminó convirtiéndose en un hábito y posteriormente en una adicción que se prolongó durante años.

“Fue la primera vez que tomé una droga de este tipo y me maravillé de lo rápido que me hizo sentir mejor. Fue como un fósforo que enciende un fuego. Lo que comenzó como una bendición de un día pronto se convirtió en un hábito, y luego en un caso de adicción en toda regla en los años siguientes”, señaló.

Liza Minnelli admitió que el valium le dio una sensación de alivio inmediato, lo que la llevó a consumirlo de manera habitual. (Créditos: Instagram/Liza Minnelli)

La también actriz relaciona su experiencia con los antecedentes familiares de consumo de sustancias. En el libro describe su adicción como “un último regalo, una herencia genética” que, según su percepción, recibió de su madre.

Cabe destacar que Judy Garland había enfrentado previamente problemas relacionados con el uso de medicamentos y otras sustancias a lo largo de su carrera artística.

La trayectoria de Liza Minnelli incluyó varios periodos de tratamiento. Según su propio testimonio, ingresó en centros de rehabilitación en múltiples ocasiones a partir de 1984. La artista señala que logró mantenerse sobria a partir de 2015.

Además de abordar su adicción, el libro también describe la relación personal y profesional que mantuvo con Garland durante los años en que ambas trabajaron en el mundo del espectáculo.

Liza Minnelli declaró que Judy Garland era muy competitiva incluso con ella. (Captura de video)

“Hubo momentos de gran cariño por su parte, así como críticas mordaces que llegué a temer. Un sentimiento de profunda incompetencia. Años después, me pregunto si lo he superado por completo”, indicó.

En sus memorias, Minnelli recuerda que durante su juventud recibió comentarios críticos de su madre acerca de su desempeño artístico.

Uno de los episodios que menciona ocurrió en 1964 durante una presentación conjunta en el London Palladium. Según Liza, su madre le pidió a un productor que la retirara del escenario mientras ambas participaban en el espectáculo.

En el libro señala que la actitud competitiva de su Judy Garland se extendía incluso a su relación con ella como intérprete. Con el paso del tiempo, Liza Minnelli afirma haber reinterpretado ese tipo de situaciones.

Liza Minnelli aseguró que el tiempo le hizo reflexionar sobre el comportamiento de su madre. (Créditos: Instagram/Liza Minnelli)

“Su empuje, su fuerza competitiva, no la dejaban en segundo plano ante nadie. No importaba que yo fuera su hija. Me llevó varios años… no, décadas… comprender que su competencia conmigo era un complemento a la artista en la que me estaba convirtiendo”, escribió.

El libro presenta estos episodios como parte de un repaso personal a su vida familiar, su carrera y los desafíos que enfrentó en distintos momentos. Según Minnelli, el proceso de escribir sus memorias le permitió reconstruir los acontecimientos que marcaron tanto su trayectoria profesional como su historia personal.

