El retiro de Harry Styles y la búsqueda de autenticidad: lo que esconde su nueva etapa lejos de la fama

El cantante británico reveló cómo el distanciamiento del foco mediático y la introspección lo ayudaron a redefinir su música y a reconectar con su esencia, lejos de la presión y el perfeccionismo

Harry Styles prioriza el equilibrio
Harry Styles prioriza el equilibrio personal y protege su privacidad para renovar su proceso creativo y su relación con el público (REUTERS/Isabel Infantes)

Encontrar un nuevo sentido en la música fue clave para el músico británico Harry Styles en su decisión de alejarse de la fama y reflexionar sobre los límites personales. En una entrevista para Q with Tom Power, el podcast canadiense, Styles afirmó que aprender a decir no y proteger su privacidad transformó tanto su proceso creativo como su relación con el público.

Styles explicó que el agotamiento tras giras extensas y la presión mediática lo llevaron a buscar espacios íntimos y a distanciarse de la exposición constante. Según relató en Q with Tom Power, este retiro le permitió reconstruir su motivación para hacer música, desligándose del calendario comercial y orientándose a recuperar el placer genuino de crear y presentarse en el escenario.

El cantante detalló que la rutina de giras, los hoteles y la exposición permanente le impusieron una sensación de aislamiento y un profundo anhelo de espacios privados: “Era como estar dentro de una burbuja… anhelaba lugares tranquilos, privados”.

El valor de la soledad y el retiro creativo

El agotamiento tras las giras
El agotamiento tras las giras llevó a Harry Styles a buscar espacios de intimidad lejos de la exposición mediática constante (REUTERS/Mario Anzuoni)

La etapa determinante de esa búsqueda ocurrió durante su estancia en Italia, donde Styles optó por el silencio y la soledad. Relató que su experiencia de Año Nuevo en solitario fue crucial: “Pasé tiempo solo como nunca antes, pero en la forma más hermosa. No me sentí solo, experimenté la soledad de una manera poderosa y sanadora”.

Styles contó en Q with Tom Power que estos momentos lo llevaron a cuestionar en qué punto es necesario abrirse a nuevas vivencias y en cuáles protegerse, para mantener el equilibrio entre el mundo exterior y el bienestar individual.

Styles reconoció que la soledad elegida, en especial tras la última gira mundial, resultó esencial para reencontrarse con su arte. “No sabía qué decir. Así que decidí quedarme en casa, escribir música y recordar que lo hago porque lo amo, no solo porque toca hacer un nuevo álbum”.

El retiro creativo de Harry
El retiro creativo de Harry Styles fue clave para reencontrarse con su arte y recordar su pasión original por la música (REUTERS/Temilade Adelaja)

Experimentar períodos de aislamiento voluntario le permitió reconectar con su propósito artístico. El músico británico destacó que este retiro no fue una forma de evasión permanente, sino un proceso necesario para el autodescubrimiento antes de regresar al mundo social, como explicó en el podcast.

Trascendencia colectiva y el regreso a la escena social

El regreso social de Styles se produjo de manera gradual a través de nuevas amistades y experiencias en clubes de Berlín. “Estaba rodeado de desconocidos y me sentí completamente libre… Estaba rodeado de desconocidos y me sentí completamente libre”, relató sobre sus noches en la capital alemana.

En Q with Tom Power, describió cómo estos espacios y la música electrónica le permitieron experimentar la trascendencia colectiva, una vivencia en la que el DJ o el grupo están al servicio del sentir común, con menor autoimagen que sobre un escenario.

El cantante mencionó que asistir a presentaciones de LCD Soundsystem y Jamie xx le dio un sentido de libertad y pertenencia renovados. “En la pista, fui una versión libre de mí mismo, sin preocuparme por cámaras o teléfonos, solo experimentando el momento”.

Del perfeccionismo a la autocompasión y autenticidad

El regreso social de Styles
El regreso social de Styles se dio a través de nuevas amistades y vivencias colectivas en clubes de Berlín junto a la música electrónica (AP/Jae C. Hong)

Styles compartió que la lucha constante con la imagen pública y las expectativas externas marcó su carrera en los últimos años. “Me exigía ser perfecto, y es fácil decepcionarse si el estándar es imposible de alcanzar”, reconoció. Habló del impacto de las redes sociales y la presión por responder a una versión idealizada de sí mismo.

Según detalló en Q with Tom Power, dedicó los últimos años a cultivarse con autocompasión y aceptar sus propios errores: “Todavía no tengo treinta y tres años. Hay que permitirse cometer errores y tener compasión por uno mismo al hacerlo”.

Para Styles, distinguir entre los sentimientos y la realidad fue fundamental para desarrollar una perspectiva más sana. El músico defendió la autenticidad por encima de la recompensa inmediata que otorga la aprobación ajena y remarcó que el verdadero valor está en la conexión genuina, tanto con el público como consigo mismo.

El arte más allá de la fama y el mensaje de Harry Styles

Harry Styles apuesta por la
Harry Styles apuesta por la autocompasión y la autenticidad como respuestas a la presión mediática y al perfeccionismo en la industria musical (AP/Jonathan Short)

Styles finalizó la entrevista en Q with Tom Power reflexionando acerca del sentido de la música y de la experiencia colectiva. Comparó la energía compartida en conciertos con rituales comunitarios, y reiteró que “no se trata realmente de mí, es sobre la música”.

Explicó que presenciar a alguien escuchar Bridge Over Troubled Water de Paul Simon por primera vez lo impactó profundamente, ya que observó en directo el descubrimiento y la emoción genuina de otra persona, lo que le hizo reencontrarse con el sentido esencial del arte.

Enfatizó que su nuevo trabajo busca invitar al público a vivir experiencias propias y no solo a escuchar su autobiografía: “Mi esperanza es que puedas experimentar la vida de esta forma extraordinaria y que esto también sea para ti”.

El legado de Styles, explicó, reside en la experiencia compartida que trasciende la fama y la presencia del artista. Con su nuevo disco, aspira a que cada oyente encuentre libertad y comunidad a través de la música.

