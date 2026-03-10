El minimalismo de los 90 retorna por la figura de Bessette-Kennedy y conquista nuevas generaciones

El fenómeno Carolyn Bessette-Kennedy revitaliza el interés en la moda minimalista de los años noventa tras el éxito de la serie Love Story

El fenómeno en torno al estilo de Carolyn Bessette-Kennedy resurgió tras el éxito de la serie Love Story, que narra la relación entre Bessette y John F. Kennedy Jr. Este renovado interés cruzó generaciones y fronteras gracias a la exposición masiva en plataformas como TikTok, donde miles de personas buscan replicar la estética minimalista y reservada que caracterizó a Bessette en la década del noventa, según reporta el diario británico The Guardian.

El boom constituyó un récord de audiencias en plataformas de streaming, al superar 25 millones de horas reproducidas en sus primeros cinco episodios en Disney+, según cifras recientes de FX. Sin embargo, su impacto no se limita a las cifras históricas, sino que también impulsó la demanda de objetos y productos asociados a la imagen de Bessette-Kennedy. Por caso, un abrigo de Prada que le perteneció fue subastado por USD 192.000 esta semana.

En la subasta organizada por la historiadora de la moda Lucy Bishop a través de Fashion Auctioneer, se vendieron en un solo lote cuatro prendas personales de Bessette entregadas a Rosemarie Terenzio —asistente de John F. Kennedy Jr.— junto a veinte piezas originales de época usadas en la producción de la serie. Bishop detalló que el evento generó USD 408.750 en ventas y sostuvo que “finalmente llegó el momento en que Carolyn Bessette Kennedy sería reconocida como una de las grandes figuras del estilo del siglo XX”.

El efecto también alcanzó productos más accesibles, como los accesorios de pelo que ella usaba, lo que impulsó las ventas en la histórica botica CO Bigelow, fundada en 1838 y dirigida por Alec Ginsberg. Según Ginsberg, la tienda recibió una gran afluencia de turistas y locales tras el éxito de la serie. Por su parte, la escritora Emily Sundberg informó en Substack que CO Bigelow vio crecer sus ventas 500% desde 2023 y que solo en febrero la tienda facturó seis cifras en accesorios capilares.

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette | Disney +

El estilo Bessette-Kennedy: autenticidad, minimalismo y el sello de Calvin Klein

Especialistas afirman que la esencia del estilo de Bessette-Kennedy radica en el “lujo silencioso” de los noventa, caracterizado por una aproximación minimalista y contenida. Sunita Kumar Nair, autora del libro Carolyn Bessette Kennedy: A Life in Fashion y consultora de Love Story, destacó que Bessette se comunicaba principalmente a través de la moda: “Esa es la razón por la que no daba muchas entrevistas; sentía que la moda hablaba por sí sola en público”.

Para Nair, la clave estaba en la autenticidad: “Sabía quién era y se vestía según lo que sentía que la representaba. No buscaba la fama, y eso es muy atractivo, especialmente hoy en día”. En contraste con la cultura de exposición permanente, subrayó que “cuanto más silenciosa es la persona, más interés o misterio genera”.

La Dr. Colleen Hill, curadora senior de vestuario en el Museum at FIT del Fashion Institute of Technology de Nueva York, remarcó la influencia de Calvin Klein en la construcción estética de Bessette: “Él pensaba más en el corte y los materiales, no en los adornos ni el lujo opulento. Representa un giro respecto a lo que se llevaba en los años ochenta, que era mostrar lo caro y llamativo”.

El paso de Bessette como publicista de Calvin Klein resultó fundamental en su desarrollo personal de estilo y dejó huella en quienes trabajaron para la firma. Kara Mendelsohn, que se desempeñaba en ventas a finales de los noventa, recordó en un video de TikTok las exigencias de imagen: “Teníamos una imagen muy específica que mantener. No se permitía llevar esmalte de uñas… el maquillaje debía ser extremadamente minimalista”.

El concepto de 'lujo silencioso' definido por el minimalismo marca la esencia del legado estilístico de Carolyn Bessette-Kennedy (FX)

Transmisión generacional y resignificación contemporánea

La vigencia del legado de Bessette-Kennedy también se advierte en la transmisión generacional de su estilo. Durante la exhibición previa a la subasta en Manhattan, Lucy Bishop observó cómo mujeres adultas asistieron junto a sus hijas para contemplar las prendas y compartir el recorrido por la moda reciente.

La Dr. Hill señaló que “las jóvenes a veces llevan prendas que sus madres conservaban desde aquella época. Así funciona una de las tendencias: mirar qué llevaban las generaciones anteriores, juzgar que eran estilos elegantes e intentar incorporarlos”.

En este sentido, Nair apuntó que “ella es probablemente la antítesis de lo que la Generación Z ha vivido en su entorno digital”, al reforzar la idea de que la sobriedad y la autenticidad de Bessette-Kennedy se convirtieron en valores apreciados por nuevas audiencias.

La reproducción del estilo de Carolyn Bessette-Kennedy se multiplicó en plataformas digitales. Influencers recrean sus looks y preparaciones de maquillaje en TikTok, mientras marcas como Schwarzkopf emplean su imagen como referencia en campañas publicitarias. Incluso en técnicas de coloración capilar, su nombre identifica nuevos estilos, según informó el portal británico.