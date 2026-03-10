Bon Jovi llegará al cine con una nueva película biográfica

Jon Bon Jovi participará activamente en el desarrollo del biopic sobre los orígenes de la banda. (Captura/Archivo)

La historia de una de las bandas más exitosas del rock llegará a la pantalla grande. Un nuevo biopic centrado en los orígenes de Bon Jovi está en desarrollo y buscará reconstruir el camino que llevó al grupo desde los pequeños escenarios de Nueva Jersey hasta convertirse en un fenómeno mundial del rock.

Según informó el medio especializado Deadline, el proyecto será producido por Universal Pictures, estudio que consiguió los derechos del proyecto tras vencer a otras compañías interesadas. La película contará además con la participación directa del líder de la banda, Jon Bon Jovi, lo que permitirá a la producción acceder al extenso catálogo musical del grupo.

El guion estará a cargo del escritor Cody Brotter, mientras que la producción recaerá en Kevin J. Walsh y Gotham Chopra. Por ahora, el proyecto no tiene director ni elenco confirmados.

De acuerdo con los informes, el metraje se centrará en los años formativos de la banda y en los pasos que condujeron a su explosión internacional. Así, el relato partirá de la juventud de Jon Bongiovi en Nueva Jersey, donde comenzó a desarrollar su interés por la música.

La nueva película explorará los primeros años de Bon Jovi antes de su salto a la fama con el álbum Slippery When Wet (Photo by Ke.Mazur/WireImage)

El futuro rockero creció en un entorno familiar que fomentó su pasión musical, ya que su madre era fanática de The Beatles. Sin embargo, el camino no fue sencillo. Según la información recogida por Deadline, en sus primeros intentos por aprender guitarra el joven músico llegó a frustrarse tanto que arrojó el instrumento por las escaleras del sótano de su casa.

Su determinación cambió años después al ver en vivo a otro artista originario de Nueva Jersey, Bruce Springsteen. A partir de ese momento, el adolescente decidió tomarse la música en serio y comenzó a trabajar intensamente para construir una carrera.

El filme también retrataría sus primeros trabajos dentro de la industria. Antes de alcanzar la fama, Bongiovi consiguió empleo como asistente en el estudio Power Station de Manhattan, propiedad de su primo. Allí realizaba tareas básicas mientras observaba grabar a artistas consolidados, como Aerosmith.

En ese mismo estudio registró algunas de sus primeras canciones, incluida “Runaway”, tema que se convertiría en uno de sus primeros éxitos a pesar de ser inicialmente rechazada por varias discográficas.

La formación del grupo y el salto a la fama

Con más de 130 millones de discos vendidos, Bon Jovi es una de las agrupaciones de rock más exitosas de las últimas décadas (Redes sociales)

La película también reconstruirá la creación de la banda a comienzos de la década de 1980. Tras el éxito radial de “Runaway”, Jon Bon Jovi reunió a músicos de la escena local de Nueva Jersey para formar el grupo que llevaría su nombre. Entre ellos estaban el tecladista David Bryan, el baterista Tico Torres, el bajista Alec John Such y el guitarrista Richie Sambora, quien se convertiría en uno de los principales socios creativos del cantante.

El filme también abordará las dificultades de esos primeros años en la carretera, cuando la banda comenzaba a ofrecer presentaciones en distintas partes de Estados Unidos y todavía estaba lejos de alcanzar el éxito masivo. Con el tiempo, el grupo logró consolidarse y llegó a su gran momento con el lanzamiento de Slippery When Wet en 1986.

Ese disco, que incluía éxitos como "Livin’ on a Prayer" y "You Give Love a Bad Name", vendió alrededor de 30 millones de copias en todo el mundo y estableció a Bon Jovi como un fenómeno global capaz de llenar estadios.

El proyecto se suma a la ola de películas biográficas musicales que han dominado Hollywood en los últimos años. Como recordó Entertainment Weekly, varios actores han ganado premios Oscar interpretando a leyendas de la música, entre ellos Jamie Foxx por su papel en Ray, Reese Witherspoon por Walk the Line y Rami Malek por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody.

El proyecto cinematográfico tendrá acceso al repertorio de éxitos de Bon Jovi, incluido Livin' on a Prayer. (Créditos: Star+)

El nuevo largometraje también llega después del estreno de Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, una serie documental de cuatro episodios que repasó la trayectoria del grupo con la participación de todos sus integrantes, pasados y presentes. La producción, dirigida por Gotham Chopra, se estrenó en abril de 2024 en streaming y reunió material de archivo, videos personales, demos inéditos y fotografías nunca antes vistas que narran los 40 años de historia del grupo.

De acuerdo con la descripción oficial citada por People, la docuserie mostró tanto los triunfos como los momentos de tensión dentro de la banda. También le dio su lugar a los desafíos personales del propio Jon Bon Jovi, incluida la cirugía en las cuerdas vocales a la que tuvo que someterse.