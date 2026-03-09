Jisoo y Seo In-guk hablan con Infobae sobre “Un novio por suscripción”: fantasías románticas, rivalidad en la oficina y un mensaje para sus fans de Latinoamérica

El nuevo k-drama de Netflix está protagonizado por Jisoo, integrante de BLACKPINK, junto a Seo In-Guk, estrella de “Reply 1997”.

¿Qué pasaría si el romance de tus sueños pudiera contratarse como un servicio digital? Esa pregunta es el punto de partida de Un novio por suscripción (Boyfriend on Demand), la nueva serie coreana que llegó a Netflix este 6 de marzo. Desde sus primeros tráilers, el k-drama dejó ver sin reparos su tono onírico de estética vibrante y casi de historieta, con una gama de cameos irresistibles para quienes son fans del género. Esta arriesgada apuesta cayó en manos de una interesante combinación de protagonistas: Seo In-guk, un rostro familiar para los ‘doramaniacos’, y Jisoo, integrante del fenómeno musical BLACKPINK.

Una semana antes del estreno, Infobae conversó brevemente con ambos actores sobre la historia, sus personajes y el particular universo romántico que propone la serie.

Un novio por suscripción presenta la vida de Seo Mi-rae, una productora de webtoons cuya rutina ha sido completamente absorbida por su trabajo. El personaje, interpretado por Jisoo, ha dejado de lado su faceta sentimental tras una ruptura amorosa y por su exigente agenda laboral. Todo cambia cuando obtiene acceso a un misterioso dispositivo llamado “Boyfriend on Demand”, un servicio de simulación que permite experimentar citas con parejas virtuales diseñadas según los deseos de cada usuario.

Como muestra del énfasis visual de la serie, Jisoo usó 250 atuendos a lo largo del relato. Cada outfit se adecúa a los diversos escenarios ficticios (Créditos: Netflix)

Dentro de este mundo digital, Mi-rae puede vivir una amplia variedad de fantasías románticas: desde encuentros dignos de un cuento de hadas hasta historias de amor en la universidad, o incluso citas con profesionales exitosos. Cada escenario funciona como una especie de mini-universo romántico que reproduce los tropos clásicos del género, y esa variedad de situaciones fue una de las experiencias más llamativas para Jisoo.

“Especialmente al principio, hay muchos momentos clásicos o clichés con los que quizá han soñado muchas mujeres”, explicó la actriz durante la entrevista. “Si ves esas escenas al iniciar, creo que sentirás que nuestro k-drama es muy colorido, glamoroso y que tienes mucho más por disfrutar. Eso es muy divertido”.

Y aunque las citas virtuales son la carta de presentación de esta ficción, la serie también desarrolla un romance más realista en el mundo cotidiano de Mi-rae. Allí aparece Park Kyeong-nam, interpretado por Seo In-guk, un talentoso productor de webtoons que trabaja en la misma empresa que la protagonista.

En la historia, los personajes de Jisoo y Seo In-guk comienzan como rivales profesionales dentro de una empresa dedicada a producir webtoons. (Créditos: Netflix)

“Se podría decir que al principio son una especie de rivales”, explicó el actor de 38 años. “Pero Kyung-nam no piensa realmente en Mi-rae como su rival, o solo durante unos breves segundos. En cambio, Mi-rae siempre lo ha considerado su enemigo, profesionalmente hablando”.

En efecto, en los primeros momentos del relato, el trato entre ambos personajes es un poco incómodo. Mi-rae es muy competitiva, y le irrita la aparente indiferencia de Kyeong-nam, a quien pareciera que cualquier proyecto le sale bien. Sin embargo, la pluma del guionista tiene sorpresas para ambos personajes.

“En un punto Mi-rae empieza a gustarle a Kyung-nam”, adelantó el actor. “Él comienza a sentir algo por ella, pero no es muy bueno expresando sus sentimientos, así que es un poco brusco y hay cierta fricción”. Según In-guk, todo se pone más interesante cuando su personaje le lanza la confesión de amor a su colega.

Sin mayores spoilers, se percibe la genuina empatía entre Jisoo y Seo In-guk, quienes tienen trayectorias paralelas en el arte: ambos le dedicaron su vida a la música, y luego se encontraron con el emocionante mundo de la actuación.

La música fue el primer escenario profesional para Jisoo y Seo In-guk, dos artistas que también se convirtieron en actores (Créditos: Infobae/Netflix)

Seo In-guk, quien hace poco protagonizó el thriller El juego de la muerte, soñaba con convertirse en cantante desde los 10 años; sin embargo, en su adolescencia tuvo que lidiar con la situación económica de su familia, la oposición inicial de su padre y los rechazos de muchas agencias musicales. Su gran oportunidad llegó cuando ganó el programa de talentos Superstar K en 2009 y lanzó su primer EP. Unos cuatro años después, In-guk encontró su segunda pasión y sorprendió al público coreano como protagonista de Reply 1997, una serie nostálgica ambientada en los años noventa. Desde entonces ha participado en títulos como High School King of Savvy, Hello Monster, El rey de las compras y Fatalidad a tu servicio.

Por otro lado, Kim Ji-soo tenía apenas 16 años cuando ingresó como aprendiz al sello YG Entertainment con el anhelo de convertirse en estrella de k-pop. Luego de cinco largos años de entrenamiento y evaluaciones, la joven debutó como miembro de BLACKPINK, uno de los grupos femeninos más exitosos de la última década. En paralelo a su carrera musical tanto grupal como solista, ella también está impulsando con fuerza su vocación histriónica, un camino que inició con su cameo en el k-drama The Producers. Su primer papel estelar llegó con Snowdrop (2021-2022), y recientemente también brilló como una heroína en la serie de zombis Newtopia.

Seo Mi‑rae está agotada por el trabajo. ¿El amor? Ni le interesa. Pero un servicio de citas virtuales despierta sentimientos y, quizás, hasta un verdadero romance

De vuelta al k-drama, más allá del humor, las fantasías románticas y el riesgo de cierta dependencia emocional, esta peculiar aventura también intenta plantear preguntas sobre las propias relaciones. Mi-rae tiene el privilegio de jugar con las citas de ensueño que le ofrece un mundo ficticio; sin embargo, esas experiencias también terminan confrontándola con sentimientos que creía superados.

“Si lo ves desde la perspectiva de Mi-rae, te das cuenta de que a veces el amor fracasa y a veces funciona”, explicó Jisoo sobre la reflexión que podrían tener los espectadores a través del k-drama. “Creo que puedes identificarte con ambos lados, tanto con la ruptura del amor como con el amor que sí funciona. Creo que quienes hayan pasado por una ruptura podrán sentirse más fuertes y crecer emocionalmente mientras ven Boyfriend on Demand”.

Para Seo In-guk, en cambio, el elemento más provocador de la serie es su dimensión tecnológica. Aunque el sistema de citas virtuales aún pertenece al terreno de la ficción, el actor y cantante cree que ya no es tan descabellado imaginar algo similar en el futuro.

“Me hizo pensar en que tarde o temprano algo así podría hacerse realidad”, comentó. “Claro que por ahora es fantasía, y los avances tecnológicos quizá no son tan buenos como los que se ven en Boyfriend on Demand. Pero como amante de los videojuegos y las obras de fantasía, la historia me llevó a darme cuenta que ese universo podría hacerse posible en algún momento”.

La producción utiliza contrastes visuales entre el entorno laboral de Mi-rae y los mundos virtuales donde vive sus citas ideales.(Créditos: Netflix)

El fenómeno global del k-pop y los dramas coreanos ha permitido que artistas como Jisoo acumulen millones de seguidores fuera de Asia, especialmente en América Latina. En los últimos minutos de la entrevista, la embajadora de Dior aprovechó la oportunidad para enviar un saludo a sus fieles admiradores en la región.

“Sé que muchos fans en Sudamérica me han mostrado mucho cariño y apoyo”, dijo. “Si tuviera la oportunidad, me encantaría estar allí en persona y saludar a todos los fans, ya sea como actriz o por mi música. Estoy muy agradecida. Gracias por siempre apoyarme. ¡Los amo!”.

Un novio por suscripción ya está disponible para todos los usuarios de Netflix. Sus 10 episodios se estrenaron en simultáneo este 6 de marzo.