“Un novio por suscripción”: tráiler, fecha de estreno y más sobre el nuevo kdrama de Netflix con Jisoo de BLACKPINK

Seo Mi‑rae está agotada por el trabajo. ¿El amor? Ni le interesa. Pero un servicio de citas virtuales despierta sentimientos y, quizás, hasta un verdadero romance. (Créditos: Netflix)

Netflix vuelve a apostar por el romance coreano con Un novio por suscripción (Boyfriend on Demand), una comedia romántica que toma como punto de partida una singular propuesta tecnológica. La serie reúne en su reparto estelar a Jisoo, integrante de la girlband BLACKPINK, y al galán Seo In-guk. Además, se anticipa el cameo de otros famosos actores como posibles intereses amorosos de la protagonista.

De acuerdo con la sinopsis oficial difundida por Netflix, la historia sigue a Seo Mi-rae, una productora de webtoons agotada por el trabajo y decepcionada con el romance en la vida real. Cansada de la monotonía diaria, Mi-rae encuentra una vía de escape en un servicio de citas virtual por suscripción, una simulación que le permite experimentar amores ideales en mundos digitales cuidadosamente diseñados.

La propia Jisoo describió la serie como una oportunidad para que los espectadores vivan “emocionantes historias de amor a través de los personajes”, ya que habrá una variedad de “situaciones de ensueño” en el relato.

Es lo que se evidencia en el primer teaser revelado por Netflix el pasado 4 de febrero. La ficción se muestra con un tono ligero, divertido y fantasioso. “¿Cansada de la vida y harta de las citas, pero aún quieres romance?“, expresa una frase del avance.

La serie explora el amor idealizado a través de un programa de citas virtual por suscripción, eje central de su trama. (Créditos: Netflix)

En las imágenes, Mi-rae se conecta a un misterioso dispositivo y se adentra en el servicio “Boyfriend on Demand”, donde es guiada a un universo de citas virtuales. El tráiler muestra a la protagonista conectando con atractivos pretendientes en contextos familiares para los fans de kdramas: campus universitarios, yates de lujo, un hospital, un palacio de la realeza o incluso en algún periodo de la historia coreana.

Aparentemente, Mi-rae tendrá la facilidad de elegir qué tipo de chico y qué clase de cita quiere experimentar mientras esté conectada al dispositivo.

El avance muestra a la protagonista viviendo citas en mundos digitales que van desde romances universitarios hasta escenarios históricos. (Créditos: Netflix)

Este personaje es interpertado por Kim Jisoo, conocida por su faceta como cantante y bailarina en BLACKPINK, uno de los grupos femeninos más exitosos en la historia del k-pop. Su paso por la actuación comenzó en 2015 con un cameo en The Producers. Cinco años después, obtuvo su primer protagónico con Snowdrop. Asimismo, en 2025, la artista trabajó en la serie Newtopia y el filme Omniscient Reader: The Prophecy.

Por otro lado, el papel masculino estelar está en manos de Seo In-guk, quién también inició su vida artística como cantante tras ganar el programa Superstar K en 2009. Su salto definitivo a la actuación llegó con Reply 1997 (2012), y desde entonces ha participado en títulos populares como Fatalidad a tu servicio, Café Minamdang y Death’s Game.

Seo In-guk suma un nuevo protagónico romántico (Créditos: Netflix)

En Un novio por suscripción interpreta a Park Kyung-nam, colega y rival profesional de Mi-rae en la industria del webtoon. De acuerdo con Soompi, Kyung-nam es considerado un “as” en la oficina, alguien a quien la protagonista preferiría evitar, pero que guarda un secreto inesperado.

Netflix todavía guarda discreción por el resto del elenco en la serie; sin embargo, el avance ha hecho notar la posible presencia de otros famosos quienes encarnarían a los “novios virtuales” dentro del servicio. Según los fans, podría tratarse de Seo Kang-jun, Lee Soo-hyuk, Kim Young-dae y Lee Jae-wook.

Lee Soo-hyuk es uno de los actores que podría haber encarnado a uno de los novios virtuales en la serie coreana (Créditos: Netflix)

Boyfriend on Demand se estrenará el 6 de marzo de 2026 a nivel global. La serie está dirigida por Kim Jung-sik, responsable de series como Work Later, Drink Now y Not Others, y escrita por la guionista debutante Namgung Do-young.