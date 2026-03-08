Ethan Hawke revivió la noche en que los Oscar cambiaron su vida: “Sentí que todo era un sueño, no me lo esperaba”

Ethan Hawke revive su primera nominación al Oscar y recuerda la noche mágica que marcó su carrera en el cine de Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

La emoción que todavía provoca su primera candidatura a los Oscar sigue muy presente en el recuerdo de Ethan Hawke sobre la noche que transformó su carrera. En una entrevista exclusiva con People, el actor revive la sorpresa y el asombro que experimentó hace veinticinco años, durante la ceremonia celebrada en Los ángeles.

La nominación inesperada y el impacto emocional

Hace 25 años, Hawke recibió su primera nominación al Oscar por su papel en Día de entrenamiento. Según relató a People, aquella noche lo tomó completamente por sorpresa y se convirtió en un punto de inflexión tanto en su vida profesional como personal.

El actor afirma que escuchar su nombre entre los nominados fue una experiencia abrumadora, marcada por la sensación de estar ante uno de los momentos más decisivos de su trayectoria.

La emoción y el nerviosismo de Hawke al ser nominado por Día de entrenamiento reflejaron el impacto emocional de un reconocimiento inesperado (Credito: Warner Bros. Entertainment)

Al rememorar el anuncio de su nominación, Hawke reconoce que no anticipaba esa distinción. “No me lo esperaba, si te soy sincero”, confesó en diálogo con People, recordando la lista de candidatos y la magnitud del evento.

“Estar ahí, entre tantas leyendas, sentí que era como entrar a otro mundo”, compartió, subrayando el carácter excepcional de la ceremonia y la presencia de figuras consagradas del cine.

La vivencia de la ceremonia y el entorno profesional

Durante la gala, la emoción inicial dio paso a una mezcla de nerviosismo e incredulidad. “Miraba a mi alrededor y pensaba: ‘¿Es esto real?’. Todo se sentía como un sueño”, expresó Hawke, resaltando la intensidad de los instantes que vivió aquella noche. Destacó especialmente la calidez de sus colegas y el ambiente de celebración entre artistas, elementos que contribuyeron a que la ceremonia resultara inolvidable para él.

Ethan Hawke destaca la importancia de la camaradería y el ambiente profesional en la gala de los Oscar como clave para enfrentar la presión ( REUTERS/Nadja Wohlleben)

El entorno artístico fue, según Hawke, fundamental para suavizar la presión de la ocasión. El actor destacó que la actitud generosa de los presentes y la camaradería entre los nominados crearon una atmósfera de respeto y admiración mutua. La experiencia, recuerda, consolidó su vocación y le permitió comprender el valor de pertenecer a una comunidad creativa de alto nivel.

El significado de Día de entrenamiento y el trabajo junto a Denzel Washington

Reflexionando sobre Día de entrenamiento, Hawke señala que este proyecto modificó profundamente su perspectiva sobre el cine. “Fue un reto que desafiaba todo lo que conocía sobre la actuación”, relató durante la conversación, remarcando la exigencia del papel y la oportunidad de crecer como intérprete. Subrayó que compartir escenas con Denzel Washington, a quien define como “maestro y amigo”, fue esencial para su desarrollo profesional.

El actor resalta el papel fundamental de Denzel Washington en el rodaje de Día de entrenamiento y su influencia sobre su desarrollo actoral (Credito: Warner Bros. Entertainment)

La presencia de Washington en el rodaje resultó, según Hawke, determinante. “Aprendí más en ese rodaje que en muchos años de carrera”, afirmó, poniendo en valor la complicidad y el respeto profesional que se generó entre ambos. El actor considera que esa sinergia elevó el resultado final de la película, que se consolidó como un hito del cine estadounidense.

Reconocimiento colectivo y evolución personal

Para Hawke, la nominación al Oscar representó un reconocimiento al esfuerzo conjunto del equipo detrás de Día de entrenamiento.

“Siempre pensé que el arte es un trabajo en conjunto, y ese año lo sentí más que nunca”, aseguró. Destacó que la industria supo valorar una historia compleja y arriesgada, y que la nominación fue un reflejo de la apuesta colectiva por una narrativa desafiante.

Hawke considera que la experiencia de los Oscar fue un punto de partida fundamental para su evolución profesional y artística en la industria (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Con el paso de los años, Hawke observa que el significado de esa noche ha cambiado. “En su momento, pensé que era una recompensa”, explicó. “Ahora veo que fue un punto de partida para todo lo que vino después”. Esta vivencia no solo consolidó su carrera, sino que también influyó de modo decisivo en su relación con el trabajo y en sus metas artísticas.

Nostalgia y legado de la experiencia

La nostalgia se mantiene viva en la memoria de Hawke cada vez que evoca aquella noche. “A veces siento que todo ocurrió ayer, y otras, que fue en otra vida”, indicó el actor. Reconoce que la intensidad emocional y la magnitud de la experiencia no han perdido fuerza con el tiempo.

La primera nominación al Oscar enseñó a Hawke el valor de arriesgarse y aceptar lo inesperado para crecer en una carrera cinematográfica (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Hawke concluye que esa primera nominación le enseñó la importancia de arriesgarse y de abrirse a lo inesperado. Expresó su gratitud por haber formado parte de un momento tan relevante y afirmó que esa experiencia seguirá acompañándolo a lo largo de su vida profesional, recordándole siempre su amor por el cine y el valor de los desafíos que definen una carrera.