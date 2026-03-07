El día que Los Simpson apostaron por Conan O’Brien antes de que el mundo lo conociera

El episodio ‘Bart se hace famoso’ de Los Simpson mostró a O’Brien como conductor de un talk show antes de que fuera confirmado su programa en NBC

Desde su estreno en 1989, Los Simpson se han convertido en una de las series animadas más influyentes de la televisión global, reconocida tanto por su sátira de la cultura de Estados Unidos como por su sorprendente capacidad para anticipar acontecimientos reales.

A lo largo de más de 30 años, han existido casos en los que la ficción de Springfield pareció adelantarse a hechos que, años después, ocurrieron en la vida real. Entre estos ejemplos se destaca una predicción relacionada con Conan O’Brien, uno de los guionistas conocidos de la serie y posterior figura destacada de la televisión nocturna de Estados Unidos.

El episodio “Bart se hace famoso” (llamado “Bart Gets Famous” en la versión original), emitido en la quinta temporada, muestra a Bart Simpson alcanzando la fama tras acuñar un eslogan popular y siendo entrevistado en un talk show conducido por el propio O’Brien. Esta escena, que inició como una broma interna, se concretó después cuando el guionista asumió el rol de presentador de su propio programa nocturno en NBC. La decisión de incluirlo como personaje fue tomada antes de que su futuro en televisión estuviera definido.

La premisa del episodio gira en torno a que Bart se convierte en una celebridad nacional tras pronunciar la frase “Yo no fui”, un eslogan que se desgasta por el uso excesivo. A raíz de su repentina fama, colabora en un álbum con MC Hammer, se asocia a una línea telefónica de pago y publica una autobiografía en tono paródico. Allí, es invitado al programa Late Night with Conan O’Brien, donde el conductor le solicita repetir la frase y le reclama humorísticamente cuando un baile improvisado roba atención al presentador.

La escena que anticipó la realidad televisiva

La aparición de Conan O’Brien como conductor de un talk show en el universo de Los Simpson se gestó en un contexto particular. Al escribir el texto, él era miembro del equipo de guionistas, sin haber confirmado aún su papel como presentador en NBC.

Según explicó David Mirkin, entonces showrunner, en los comentarios del DVD: “Aunque el programa de Conan O’Brien no existía todavía, decidimos que Bart apareciera en el show de Conan y lo convertimos en personaje”. Y este añadió que el equipo lo vio como una oportunidad narrativa: “Estábamos escribiendo esto antes de que se confirmara la información, así que lo hicimos en secreto, sin decirle nada a Conan, por si acaso. Aunque teníamos confianza”.

El episodio se transmitió cuando Conan O’Brien ya era oficialmente conductor en NBC, consolidando la fama de la serie por predecir hechos reales (Composición fotográfica)

El equipo de la serie asumió un riesgo, ya que O’Brien solo había realizado la audición para NBC y no tenía confirmación de que obtendría el puesto. De acuerdo con O’Brien, al momento de grabar su cameo, Late Night with Conan O’Brien ya estaba en producción, pero existían dudas sobre su permanencia en pantalla. “El show estaba al aire cuando grabé la voz, y recuerdo pensar: ‘Esto es muy optimista por parte de Los Simpson’”, relató.

“El programa de Chevy Chase acababa de ser cancelado y muchos pensaban que duraría unas 8 semanas. Yo mismo pensaba que había una buena posibilidad de que no siguiera en el aire cuando se emitiera el episodio, y que sería algo triste y hasta irónico”, añadió.

Conan O’Brien: de guionista a personaje y anfitrión

La transición de Conan O’Brien del equipo de escritores de Los Simpson a conductor de un programa nocturno es poco frecuente en la industria de televisión de Estados Unidos. O’Brien es reconocido como autor del episodio Homero va a la universidad (Homer goes to college en su versión original), el tercero de la quinta temporada, y su salida del equipo coincidió con la oportunidad de liderar Late Night with Conan O’Brien. Esta transformación fue reconocida dentro de la producción de la serie, que lo representó como personaje animado antes de que consolidara su nuevo rol.

El episodio se emitió cuando O’Brien ya era formalmente conductor en NBC, y la escena de la entrevista a Bart Simpson resultó coincidir con la realidad. David Mirkin lo resumió así: “Conan hizo el raro salto de escritor a personaje”. El posterior éxito de O’Brien en la franja late night confirmó la confianza de sus colegas guionistas. O’Brien bromeó sobre su aparición: “Después, me quejé más por cómo quedó mi cabello en el episodio que por cualquier otro aspecto”, mencionó, refiriéndose también a la caricatura de sus pecas.

El legado de las predicciones de Los Simpson

La entrevista animada entre Bart y O’Brien en Late Night with Conan O’Brien figura entre los ejemplos que alimentan la percepción de predicciones acertadas en Los Simpson. A diferencia de casos en que la serie parece anticipar hechos futuros por coincidencia, aquí la predicción derivó de la confianza en el talento de O’Brien y el instinto narrativo del equipo.

El haber incluido a O’Brien sin certezas sobre su futuro, y la coincidencia rápida entre la ficción y la realidad, fortalecieron la imagen de la serie como un fenómeno singular.

Desde entonces, “Bart se hace famoso” es citado tanto por académicos y críticos especializados en análisis de —y producción de— televisión como por seguidores de la serie, cuando se examina el fenómeno de las predicciones en Los Simpson. “Esta es una de las raras ocasiones en que Los Simpson realmente predijeron algo”, sentenció el portal estadounidense Cracked sobre cómo una broma se terminó convirtiendo en una enorme consolidación para O’Brien.