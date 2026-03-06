Jason Alexander, exesposo de Britney Spears, defiende a la cantante tras su escandaloso arresto en California

“Britney Spears merece lo mismo que cualquier otra persona: hechos, imparcialidad y el debido proceso, no titulares basados en especulaciones", se lee en el mensaje compartido por Jason

La reciente detención de Britney Spears por supuesta conducción bajo los efectos del alcohol ha reavivado el debate sobre su vida personal y el trato que recibe en los medios. Jason Alexander, quien fue su esposo durante 55 horas en 2004, se manifestó públicamente para pedir mesura y respeto hacia la cantante.

Alexander utilizó su cuenta de Instagram para expresar su preocupación por la rapidez con la que se difunde información sin la verificación adecuada. Destacó que, si los informes sobre el nivel de alcoholemia son correctos y Spears marcó 0,06, esa cifra estaría por debajo del límite legal en la mayoría de los estados del país. Además, subrayó que si sólo se hallaron medicamentos prescritos en su sistema, el enfoque mediático debería cambiar de manera considerable.

El exmarido de Spears también advirtió sobre las posibles consecuencias de la especulación: “Rumores se propagan más rápido que los hechos y, de repente, alguien está siendo juzgado antes de que la verdad sea clara”, escribió. Alexander insistió en que la cantante merece un trato justo y un proceso adecuado, sin titulares construidos sobre conjeturas.

Jason Alexander defendió a Britney Spears a través de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram (Créditos: Instagram/jason.allen.alexander)

“Britney Spears merece lo mismo que cualquier otra persona: hechos, imparcialidad y el debido proceso, no titulares basados en especulaciones. Dejemos que se conozcan los hechos antes de convertir la vida de alguien en otro circo mediático”, se lee en el comunicado.

Detalles del arresto y proceso legal

La policía del condado de Ventura detuvo a Britney Spears el miércoles 4 de marzo, cerca de su domicilio, en torno a las 21:28 horas. Según los registros oficiales y el audio de la llamada al 911, el vehículo de Spears, un BMW negro, circulaba de manera errática: cambiaba constantemente de carril, aceleraba, frenaba bruscamente y no tenía una luz trasera encendida. Los agentes siguieron el automóvil hasta detenerlo, iniciando el procedimiento legal correspondiente.

Posteriormente, Spears fue trasladada a un hospital para realizarle pruebas de sangre y confirmar su nivel de alcohol. Fue ingresada formalmente el jueves 5 de marzo a las 3:02 de la madrugada y liberada a las 6:07 de la mañana. Los resultados químicos definitivos aún no han sido publicados, mientras la investigación sigue abierta.

la policía de California detuvo a Britney Spears después de que la cantante condujera de manera errática por varios metros (REUTERS/Danny Moloshok)

Hasta el momento, las autoridades no han presentado cargos formales más allá de la sospecha inicial de conducción bajo los efectos del alcohol. El caso podría derivar en sanciones menores, como conducción temeraria o tenencia simple de sustancias, en caso de que se hallaran medicamentos en el vehículo.

El representante de Spears calificó el incidente de “desafortunado” y “sin excusas”. Añadió que la cantante “va a tomar las medidas correctas y cumplir con la ley” y que este episodio podría ser el punto de partida para cambios esperados en la vida de Spears. El portavoz también afirmó que la familia y los allegados están trabajando en un plan para apoyar el bienestar de la artista, mientras sus hijos pasarán más tiempo con ella durante este periodo.

Britney Spears deberá comparecer ante el tribunal el lunes 4 de mayo, según los registros públicos. En este momento, las pruebas químicas y el curso de la investigación determinarán si la cantante enfrenta cargos graves o sólo infracciones menores.