Cruz Beckham comparte la esperanza de reconciliarse con su hermano Brooklyn

En medio de la tensión familiar, Cruz mandó un mensaje de cumpleaños a su hermano REUTERS/Maja Smiejkowska

Las señales de distanciamiento en la familia Beckham se acentuaron en el último cumpleaños de Brooklyn Beckham, cuando los mensajes de felicitación enviados por sus padres y su hermano menor no recibieron respuesta pública del joven. Las imágenes y palabras de afecto publicadas en redes sociales contrastaron con la fría distancia que Brooklyn mantiene, mientras celebraba en privado junto a su esposa, Nicola Peltz Beckham.

En medio de la tensión, Cruz Beckham rompió el silencio al expresar su deseo de reconciliación. Abordado por un reportero, el menor de los hermanos varones solo ofreció un escueto “Feliz cumpleaños” para Brooklyn, pero, ante la insistencia sobre el futuro de la relación, admitió: “Espero que sí” respecto a una posible reparación de los lazos familiares.

La familia Beckham, compuesta por David, Victoria, Brooklyn, Romeo y Harper, atraviesa un periodo complejo tras las declaraciones públicas de Brooklyn a inicios de año. El joven de 27 años manifestó abiertamente su descontento con sus padres, acusándolos de exponer asuntos privados e incluso negando su intención de reconciliación. En una publicación del 19 de enero, Brooklyn aseguró: “No quiero reconciliarme con mi familia”, marcando una postura firme y distante.

A pesar del distanciamiento y las acusaciones, Victoria y David Beckham celebraron el cumpleaños de su hijo Brooklyn (Instagram/@davidbeckham)

Pese a la negativa de Brooklyn, su entorno familiar no cesó los intentos de acercamiento. David Beckham compartió una fotografía de ambos cuando Brooklyn era niño, acompañada de un mensaje breve: “Feliz cumpleaños Bust. Te quiero x.” Victoria, por su parte, publicó imágenes antiguas junto a su hijo, resaltando el cariño intacto: “Feliz cumpleaños Brooklyn, te queremos mucho” y “Te amo tanto”, escribió en distintas publicaciones.

Cruz también optó por demostrar su afecto a través de una imagen nostálgica, donde aparece de bebé en brazos de Brooklyn, y el mensaje: “Te quiero”. Aunque estos gestos no recibieron una respuesta pública, evidencian el deseo de mantener la unidad familiar.

Mientras la familia enviaba mensajes de amor en redes sociales, Brooklyn celebró su cumpleaños junto a su esposa Nicola. En un video difundido por ella, se le ve soplando velas sobre una caja de donuts, rodeado de un ambiente festivo y privado. Nicola acompañó el momento con palabras de aprecio: “Feliz cumpleaños, bebé… Espero que todos tus deseos se hagan realidad”.

Brooklyn evitó referirse a los saludos de sus padres y hermanos. Esta actitud refuerza la distancia con su familia de origen, alejándose del intercambio público que solía caracterizar a los Beckham.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Brooklyn Beckham lanzó varias acusaciones contra sus padres, marcando un importante distanciamiento entre ambas partes (Créditos: Instagram/Brooklyn Beckham)

Brooklyn Beckham ha tomado distancia de sus padres y hermanos tras una serie de desacuerdos expuestos en redes sociales y prensa. El joven expresó su malestar por la supuesta exposición mediática de asuntos familiares, negando su intención de reconciliación y optando por mantener su vida separada junto a su esposa Nicola Peltz, con quien celebró su cumpleaños sin la presencia de su familia.

La situación actual refleja un conflicto que, pese a los gestos de afecto y las declaraciones esperanzadas de Cruz, parece mantenerse sin solución inmediata. La postura de Brooklyn, reiterada en sus recientes mensajes, deja en suspenso el futuro de la relación con el resto de los Beckham.