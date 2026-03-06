Entretenimiento

Ben Affleck impulsa la innovación en Hollywood con la venta de su empresa de Inteligencia Artificial a Netflix

InterPositive fue desarrollada para crear modelos de inteligencia artificial que respeten la visión de los cineastas.

Ben Affleck se convierte en asesor de Netflix tras vender su startup de inteligencia artificial(REUTERS/Yara Nardi)

Ben Affleck anunció la venta de su empresa tecnológica InterPositive a la plataforma de streaming Netflix, en una operación que incorpora herramientas de inteligencia artificial desarrolladas para apoyar procesos de producción audiovisual.

La compañía informó sobre la adquisición el 5 de marzo y señaló que la iniciativa forma parte de su estrategia para impulsar la innovación tecnológica en el sector creativo manteniendo a los cineastas en el centro del proceso.

Asimismo, el actor de 53 años participará en el proyecto como asesor senior. Según reportes de Variety, el equipo de InterPositive está compuesto por 16 ingenieros, investigadores y creativos que se integrarán a Netflix.

El grupo continuará desarrollando la tecnología de la empresa, con el objetivo de utilizarla principalmente en tareas de posproducción dentro de proyectos del servicio de streaming.

La creada por Ben Affleck ayudará a Netflix a mejorar la producción de contenidos. (REUTERS/Jeenah Moon)

En un comunicado difundido por Netflix, Ben Affleck explicó que comenzó a observar con mayor atención el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a la producción audiovisual en 2022.

InterPositive fue fundada con el propósito de desarrollar modelos de inteligencia artificial orientados a técnicas cinematográficas. El actor afirmó que la iniciativa también respondía a la intención de mantener el control de estas tecnologías dentro del entorno de los creadores.

“En 2022, dediqué mucho tiempo a observar el auge inicial de la IA en la producción. Para que los artistas apliquen estas herramientas a la hora de contar las historias a las que dedicamos nuestras vidas, deben estar diseñadas específicamente para representar y proteger todas las cualidades que conforman una gran historia”, declaró.

Ben Affleck aseguró que InterPositive tiene como objetivo utilizar la IA en favor del cine. (REUTERS/Jeenah Moon)

De acuerdo con la información proporcionada por la compañía, los modelos desarrollados por InterPositive se entrenaron para analizar y replicar procesos técnicos vinculados a la producción, como métodos de filmación y edición, en lugar de enfocarse en la interpretación de actores o la creación directa de contenidos narrativos.

El objetivo es que los cineastas puedan aplicar estas herramientas de manera controlada durante las distintas etapas de desarrollo de un proyecto.

Netflix difundió además un video en el que la estrella de Hollywood conversa con la directora de contenidos de la empresa, Bela Bajaria, y con la directora de producto y tecnología, Elizabeth Stone.

En esa conversación, el actor explicó que las primeras demostraciones de video generado mediante inteligencia artificial que observó le generaron inquietud inicial sobre el posible impacto de la tecnología en la industria.

Ben Affleck admitió que al inicio le inquietaba el uso de IA en el cine. (Captura de video)

Sin embargo, añadió que posteriormente identificó limitaciones en esas primeras herramientas.

Affleck señaló que una de sus preocupaciones era que el desarrollo de estas tecnologías pudiera avanzar fuera del entorno profesional de cineastas y artistas. En ese contexto, afirmó haber identificado tanto oportunidades como riesgos en la incorporación de inteligencia artificial en la industria audiovisual.

El sistema desarrollado por InterPositive requiere que el proyecto cinematográfico sea concebido previamente antes de construir un modelo de inteligencia artificial adaptado a la producción.

Según Ben Affleck, este método permite que los creadores mantengan el control del modelo una vez que ha sido configurado para su película o serie.

Ben Affleck señaló que su empresa facilita que se tenga un control sobre los productos hechos con IA. (Europa Press)

La adquisición se produce en un momento en que Netflix continúa explorando el uso de nuevas tecnologías dentro de su modelo de producción.

En 2024, el codirector ejecutivo de la empresa, Ted Sarandos, señaló que la compañía considera la inteligencia artificial como una herramienta para apoyar el trabajo de los creadores y no como un sustituto de su labor.

