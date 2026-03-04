Entretenimiento

The Matrix y el secreto de su código: se reveló el misterio detrás de los icónicos símbolos verdes

El origen de los caracteres utilizados en la película salió a la luz y renovó el interés por su legado, desatando debates en la comunidad cinéfila sobre la importancia de los pequeños detalles en la construcción de mundos ficticios

Guardar
Trailer de "The Matrix"

En uno de los secretos menos difundidos del cine, el icónico código verde de The Matrix está compuesto por recetas de sushi escritas en japonés.

Este hallazgo, revelado por Simon Whiteley, diseñador de producción de la película, aportó una capa insospechada al universo visual del clásico dirigido por las hermanas Lana y Lilly Wachowski.

El origen culinario del código más famoso del cine

Whiteley, encargado de dar vida al efecto visual, recurrió a los libros de cocina japonesa de su esposa para crear la famosa “lluvia” de caracteres verdes.

El código verde de The
El código verde de The Matrix está basado en recetas de sushi japonesas, revelando una inesperada conexión culinaria en el clásico de ciencia ficción (Matrix (1999))

Según relató a Indie Hoy, seleccionó fragmentos de recetas auténticas y los incorporó como base del código, desmitificando la creencia de que se trataba de complejos algoritmos o líneas de programación.

El diseñador afirmó: “Me gusta decirle a todo el mundo que el código de Matrix está hecho de recetas de sushi japonesas”, destacando la naturaleza lúdica y creativa detrás de uno de los símbolos visuales más reconocibles de la pantalla grande.

La elección de estas recetas no fue casual. Whiteley buscaba símbolos y caracteres que, al caer en cascada, generaran un efecto hipnótico y misterioso, reforzando la atmósfera de irrealidad que define a la película. Este detalle visual resultó fundamental para consolidar la identidad estética de The Matrix, marcando una diferencia insoslayable frente a otras propuestas del género.

La influencia japonesa en la construcción del universo Matrix

La integración de caracteres japoneses
La integración de caracteres japoneses en el universo Matrix refuerza la influencia de la cultura nipona en la estética y narrativa de la película

El uso de recetas de sushi no solo aportó originalidad al diseño, sino que también subrayó la presencia de la cultura japonesa en el entramado visual y narrativo de The Matrix.

La película, estrenada en 1999, se consolidó como un hito de la ciencia ficción y del cyberpunk, con Keanu Reeves en el papel de Neo, un personaje que redefinió el arquetipo del héroe contemporáneo.

La integración de símbolos japoneses se sumó a otras referencias orientales presentes en la película, desde las coreografías de artes marciales hasta la estética de los vestuarios y escenarios. Esta fusión de elementos contribuyó a que el filme se transformara en una obra referencial, influyendo en la cultura pop y en la producción audiovisual de las décadas siguientes.

Detalles y curiosidades del diseño visual

La película dirigida por las
La película dirigida por las hermanas Wachowski consolidó su perfil cyberpunk fusionando referencias orientales, filosofía y cultura pop (HBO Max)

Whiteley relató que, sin este recurso visual, la identidad de The Matrix habría quedado incompleta. El código, basado en caracteres japoneses, no tiene ninguna función técnica dentro de la narrativa, pero su presencia resulta indispensable para la atmósfera de simulación que envuelve la historia.

El efecto visual, logrado mediante la superposición de recetas culinarias, genera una sensación de movimiento constante y refuerza la idea de estar inmersos en un mundo artificial.

La revelación de que el código verde proviene de libros de cocina japonesa ha sido retomada por múltiples medios y analistas, quienes destacan el ingenio detrás de esta decisión creativa. Este detalle demuestra cómo un recurso aparentemente simple puede adquirir un significado profundo y transformarse en un ícono de la cultura cinematográfica.

Referencias literarias y filosóficas en The Matrix

Las múltiples referencias literarias y
Las múltiples referencias literarias y filosóficas en The Matrix incluyen guiños a Orwell, Lewis Carroll y distopías clásicas en la trama de Neo (Créditos: Amazon)

Más allá del código, The Matrix está impregnada de referencias literarias y conceptuales. El paso de Neo por la habitación 101 remite directamente a la “Habitación 101” de la novela 1984 de George Orwell.

El mensaje “Sigue al conejo blanco” conecta con Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, mientras que la estructura argumental, donde un individuo común desafía un sistema opresivo, dialoga con las distopías de Aldous Huxley y otros autores.

Indie Hoy señala que la película fusiona elementos filosóficos, cultura pop y espectáculo visual. El famoso código verde, forjado a partir de un elemento tan inesperado como las recetas de sushi, ha consolidado a The Matrix como uno de los referentes visuales y narrativos más influyentes del cine contemporáneo.

El legado del código verde y su impacto cultural

Tras más de veinte años,
Tras más de veinte años, el código verde de recetas japonesas sigue influyendo en arte digital, moda, música y la cultura cinematográfica mundial

Dos décadas después de su estreno, el código verde de The Matrix sigue siendo objeto de análisis y homenajes en diferentes disciplinas, desde el arte digital hasta la moda y la música.

Su origen culinario, lejos de restarle seriedad, ha potenciado su valor simbólico, evidenciando la capacidad del cine para convertir lo cotidiano en emblema universal.

Hoy, la elección de Simon Whiteley se considera un gesto de creatividad radical, uniendo tradición japonesa y tecnología digital para dar forma a una de las imágenes más perdurables del séptimo arte.

Temas Relacionados

The MatrixEstados UnidosSimon WhiteleyCultura JaponesaRevelación De CódigoCine ContemporáneoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Se anunció el primer concierto mundial en streaming de Harry Styles: qué se sabe

El anuncio oficial despertó entusiasmo entre seguidores y expertos de la industria, quienes destacan la importancia del evento como avance para la música en formato virtual y el acceso global

Se anunció el primer concierto

El día que Spielberg y Hanks reescribieron el destino de ‘Rescatando al soldado Ryan’ y transformaron el cine bélico

Una encrucijada inesperada en los estudios de Hollywood, la intervención de una reconocida agencia y el entusiasmo de dos figuras icónicas marcaron un antes y un después en la producción de una obra única

El día que Spielberg y

Los problemas de Maggie Gyllenhaal para estrenar ‘¡La novia!’ por su violencia sexual: “No puedes hacer que Frankenstein lama vómito negro”

Esta particular revisión de ‘La novia de Frankenstein’ llega a cines este mismo viernes con Jessie Buckley y Christian Bale como protagonistas

Los problemas de Maggie Gyllenhaal

El récord que Bad Bunny rompió con su show del medio tiempo del Super Bowl

La presentación del artista puertorriqueño alcanzó 4.157 mil millones de visualizaciones a nivel mundial durante las primeras 24 horas posteriores al evento

El récord que Bad Bunny

Amanda Miguel elogia a Cazzu y a Belinda, pero se muestra indiferente hacia Ángela Aguilar: “No me llama la atención”

La artista argentina remarcó la habilidad vocal de Belinda y mostró interés en colaborar con Cazzu, mientras expresó una opinión distante sobre Ángela Aguilar

Amanda Miguel elogia a Cazzu
DEPORTES
Orden, humedad y superstición: el

Orden, humedad y superstición: el insólito ritual de Steven Gerrard que lo convirtió en referente del fútbol mundial

Las confesiones del argentino Mattia Colnaghi antes de su debut en la Fórmula 3: por qué Red Bull le puede dar la chance en la F1

Los detalles de la charla entre Scaloni y Messi que pudo haber cambiado la historia de la Selección: “Estaba débil”

“El fútbol se volvió horrible”: la sentencia de una leyenda que decidió dejar de mirar partidos

Con Racing y Huracán en zona de playoffs, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura tras el cierre de la fecha 8

TELESHOW
Quién se convirtió en el

Quién se convirtió en el primer líder de Gran Hermano Generación Dorada: los beneficios que obtuvo

Juana Repetto apuntó contra sus haters y mostró cómo está su cuerpo a dos semanas del parto: “Tengo otras prioridades”

Denise Dumas recordó la muerte de su hermana y contó cómo le afectó en su vida: “Fue un antes y un después”

Tato Algorta, el excampeón de Gran Hermano, sufrió un fuerte accidente automovilístico en Uruguay: cómo se encuentra

La divertida amenaza de Sabrina Rojas a su hija Esperanza al llevarla a la escuela: “No me aguanta”

INFOBAE AMÉRICA

De expediciones científicas a patrullas

De expediciones científicas a patrullas danesas: así es la extraordinaria vida del Parque Nacional más grande del mundo

El día que Spielberg y Hanks reescribieron el destino de ‘Rescatando al soldado Ryan’ y transformaron el cine bélico

El secreto del ratón espinoso dorado: el animal que desafía el paso del timepo y podría inspirar terapias para la longevidad

El Ejército de Israel lanzó una nueva ola de ataques contra objetivos clave del régimen iraní y Hezbollah

El líder supremo iraní derrocado, Ali Khamenei, será despedido en una ciudad santa de Irán: el funeral durará tres días