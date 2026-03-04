Entretenimiento

“Hubo un punto de inflexión”: Harry Styles habla de la tristeza y el renacer creativo tras la partida de Liam Payne

El cantante describió cómo el duelo por su amigo impulsó una revisión personal, afectando su modo de crear y de entender la exposición emocional ante sus seguidores en todo el mundo

En medio de la promoción
En medio de la promoción de su nuevo álbum, Styles reflexionó sobre cómo la muerte de Liam Payne impactó en su vida personal Crédito: REUTERS

En una conversación con Zane Lowe para Apple Music, Harry Styles relató que la partida de Payne en octubre de 2024 no solo lo afectó personalmente, sino que también le hizo notar cómo la gente espera que los artistas expresen públicamente su dolor. Styles manifestó: “Hay un periodo cuando pierdes a alguien en el que cuesta reconocer lo extraño que es que otros ‘posean’ una parte de tu duelo.” El músico explicó que sentía una presión por parte del público para mostrar sus emociones, lo que sumaba complejidad a su propio proceso interno.

Liam Payne murió a los
Liam Payne murió a los 31 años el 16 de octubre de 2024 tras una caída en un hotel argentino. Los exámenes postmortem determinaron que Liam estaba intoxicado durante el accidente (Captura de video)

Al recordar a Payne, Styles lo describió como alguien con un corazón bondadoso y una fuerte determinación por ser mejor. Dijo que la pérdida de un amigo tan parecido a él le resultó especialmente difícil y que ese momento lo llevó a preguntarse cómo quería vivir el resto de su vida.

El duelo y la memoria de Liam Payne

El cantante sostuvo que la mejor manera de honrar a quienes ya no están es “vivir la vida al máximo”. Esta reflexión surgió tras revivir recuerdos y compartir el dolor junto a sus antiguos compañeros de One Direction. Para Styles, la muerte de Payne se convirtió en un punto de inflexión para valorar las experiencias y relaciones que aún conserva.

Styles aseguró que la mejor
Styles aseguró que la mejor manera de honrar la memoria de su amigo era "vivir la vida al máximo" REUTERS/Toby Melville

Ante la pregunta de qué ocurrió tras la muerte de Liam Payne, la respuesta es clara: Styles, junto a los demás miembros de la banda, experimentaron un duelo público y privado, reconociendo la magnitud de la pérdida y el cariño que sentían por su compañero. El grupo emitió un comunicado en el que expresaron su devastación y anunciaron que, por el momento, preferían tomarse un tiempo para procesar el adiós y resguardar la intimidad de la familia y los seguidores.

Un mensaje para los fans y la familia

El comunicado firmado por Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson subrayó: “Las memorias compartidas con él serán atesoradas por siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaron junto a nosotros. Lo extrañaremos enormemente. Te queremos, Liam.” La declaración, dirigida tanto a los allegados como a los seguidores, resaltó la dimensión colectiva del duelo, en la que la tristeza trasciende el círculo íntimo.

Poco después de la muerte
Poco después de la muerte de Payne, Harry compartió un emotivo mensaje en redes donde se declaró "devasado" por la pérdida (Fuente)

Styles cerró la entrevista reconociendo el papel especial que Payne tuvo en su vida y en la historia reciente de la música pop. La pérdida, aunque triste, se transformó en un llamado personal a vivir con mayor plenitud y a no postergar los deseos ni los afectos. Para los músicos, la memoria de su amigo sigue presente en cada paso, como un recordatorio de la importancia de aprovechar el tiempo y de construir recuerdos valiosos.

Temas Relacionados

Harry StylesReino UnidoOne DirectionApple MusicDuelo MusicalIndustria PopEntretenimiento

