El día que Spielberg y Hanks reescribieron el destino de ‘Rescatando al soldado Ryan’ y transformaron el cine bélico

Una encrucijada inesperada en los estudios de Hollywood, la intervención de una reconocida agencia y el entusiasmo de dos figuras icónicas marcaron un antes y un después en la producción de una obra única

Robert Rodat se inspiró en historias reales de familias estadounidenses con varias pérdidas en combate durante la guerra (Trailer/YouTube)

Rescatando al soldado Ryan (1998), dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks, es un referente del cine bélico. Sin embargo, su realización estuvo en peligro debido a que, durante las primeras etapas de desarrollo, Paramount consideraba cancelar el proyecto a favor de otras dos producciones encabezadas por estrellas de acción. Esta incertidumbre surgió porque la competencia hollywoodense apostaba a grandes nombres, privando de prioridad a un filme aún carente de figuras de ese calibre.

El guionista Robert Rodat concibió la historia por una suma de coincidencias. Todo comenzó cuando su esposa le regaló el libro en inglés D-Day: June 6, 1944: The Climactic Battle of World War II, escrito por el historiador Stephen Ambrose.

Durante una caminata por un pueblo de New Hampshire, Rodat se detuvo ante un monumento que rendía homenaje a los caídos en diferentes guerras. Observó que los apellidos se repetían, lo que significaba que varios hermanos de la misma familia habían muerto en combate. Estos detalles de la vida real inspiraron la trama central que después conmovería a millones de espectadores.

“Una familia perdió a cinco en la Guerra Civil y la misma familia perdió a tres en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos”, relató Rodat a Los Angeles Times en 1998. El caso de la familia Niland, que se menciona también en la obra de Ambrose, fue determinante en la construcción del personaje de Ryan.

El guion de Robert Rodat
El guion de Robert Rodat incorporó de manera precisa el caso de la familia Niland, que perdió cinco miembros en la Guerra Civil y tres en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos Paramount

Así, la narrativa del filme sigue a un grupo de soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial con la misión de localizar a otro soldado, James Ryan, y llevarlo de regreso a casa tras la muerte de todos sus hermanos en combate.

Rodat presentó su propuesta argumental al productor Mark Gordon. El proyecto fue bien recibido tanto por él como por los ejecutivos de Paramount. Rodat continuó desarrollando el guion durante un año, trabajando de cerca con Gordon y su socio Gary Levinsohn.

Poco antes de consolidar el guion, surgió un obstáculo: Paramount había adquirido los derechos de dos películas situadas en la Segunda Guerra Mundial, Combat, protagonizada por Bruce Willis, y With Wings as Eagles, cuyo papel principal recaía en Arnold Schwarzenegger.

“Entré en pánico”, confesó Rodat al recordar ese periodo. El hecho de que ninguno de los involucrados en su proyecto fuera una estrella consagrada de Hollywood, a diferencia de Willis y Schwarzenegger, alimentaba las dudas sobre la viabilidad de la película. La posición de Salvar al soldado Ryan era frágil frente a la preferencia de los estudios por figuras reconocidas.

Las películas alternativas de la
Las películas alternativas de la Segunda Guerra Mundial protagonizadas por Schwarzenegger y Willis nunca se concretaron en el estudio (IMDb)

La intervención de Spielberg y Hanks cambió el rumbo

Fue entonces cuando Carin Sage, agente de la agencia líder de representantes Creative Artists Agency, leyó el guion de Rodat y decidió compartirlo con dos de sus principales clientes: Steven Spielberg y Tom Hanks. Según Gordon, “Tom estaba muy emocionado y dijo: ‘Steven y yo siempre hemos querido trabajar juntos’”. El entusiasmo de ambos fue el impulso decisivo que necesitaba el proyecto.

La productora contactó a los ejecutivos de Paramount con una propuesta disruptiva. “Tuvimos la buena suerte de poder llamar a Paramount y decir: ‘Vale, tenés a Arnold en un proyecto y a Bruce Willis en el otro. ¿Qué pasa con Tom Hanks y Steven Spielberg? ¡Ja, ja, ja!’”, relató el productor. Con la suma de Spielberg en la dirección y Hanks como protagonista, el filme ganó relevancia frente a las otras producciones en desarrollo, lo que significó un giro definitivo para su futuro.

Las películas de Schwarzenegger y Willis finalmente no prosperaron, mientras que Salvando al soldado Ryan avanzó en la agenda del estudio.

El reflejo de la realidad y el éxito en los Oscar

El guion de Robert Rodat incorporó de manera precisa el caso de la familia Niland, que perdió cinco miembros en la Guerra Civil y tres en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, un dato que impactó tanto al guionista como al equipo de producción. La historia real le otorgó al filme una base dramática y humana, diferenciándolo de otras ficciones de guerra.

La apuesta de Paramount se vio recompensada: Salvar al soldado Ryan consiguió 11 nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor película, Mejor director y Mejor guion original. Obtuvo cinco estatuillas, consolidándose como una de las producciones más reconocidas del género.

