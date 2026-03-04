Entretenimiento

El creador de ‘God of War’ arremetió contra la primera imagen de la serie live-action: “Parece que está c*gando”

David Jaffe criticó con ironía el aspecto de Kratos y Atreus en la esperada adaptación que llegará de la mano de Prime Video

David Jaffe, creador de "God of War", criticó la primera imagen oficial de la adaptación de Prime Video por su falta de fidelidad visual (Prime Video/Santa Monica Studio)

La difusión de la primera imagen oficial de la adaptación de God of War por Prime Video provocó una reacción inmediata de su creador original, David Jaffe, quien manifestó su descontento a través de su canal de YouTube.

Jaffe expresó su desaprobación y sostuvo que, aunque reconoció el esfuerzo del equipo, “es una tontería”.

El creador calificó la imagen como “terrible” y objetó casi todos los aspectos: la pose de Kratos, interpretado por Ryan Hurst, y el peinado de Atreus, papel de Callum Vinson.

El principal señalamiento de Jaffe recayó en la presentación de los personajes. “Es tan malo en tantos sentidos”, afirmó.

También ironizó sobre la manera en la que se introdujo a Kratos: “Si vas a presentar a la mayoría de la gente a un personaje nuevo que esperas que lleve tu serie por primera vez, ¿y así es como lo introduces?”.

Las objeciones de Jaffe incluyeron la pose de Kratos, interpretado por Ryan Hurst, y el peinado excesivamente estilizado de Atreus, a cargo de Callum Vinson (Prime Video)

La imagen muestra a Kratos y Atreus en un bosque, en una supuesta escena de caza.

Para Jaffe, la elección estética resultó desconcertante y se preguntó: “¿No pudieron encontrar una foto en la que no pareciera que está cagando en el bosque? Porque eso es lo que parece la foto”.

Varios detalles reforzaron la decepción del creador. Sobre Atreus, Jaffe observó que “su pelo parece que tiene montones de producto encima” y lo describió como “un niño muy confundido con demasiado gel en el pelo”.

Un elemento inesperado fue el centro de la crítica más sarcástica: la escenografía. “Lo más ofensivo de toda esta imagen es la roca de poliestireno”, señaló.

Según Jaffe, resultó llamativo que, en una industria con CG, IA y más de un siglo de efectos prácticos, “la roca probablemente esté bien, pero es la falta de iluminación adecuada. Parece algo que comprarías en una tienda de modelismo para tu tren”.

Las redes sociales compararon la controversia de "God of War" con el caso del "Sonic feo" y pidieron a Amazon ajustes antes del estreno de la serie (Paramount Pictures)

Entre los seguidores de la franquicia, el comentario de David Jaffe reflejó el malestar causado por la imagen.

La reacción se viralizó y muchos usuarios compararon la situación con la polémica del “Sonic feo” en el cine, con la expectativa de que Amazon tomara nota y ajustara el rumbo visual antes del estreno.

Las redes sociales también replicaron la respuesta de Ryan Hurst, quien encarna a Kratos en la serie. El actor advirtió en Instagram: “No crean todo lo que ven en internet, chicos”.

Por su parte, Jaffe replicó: “¿Entonces por qué demonios Prime Video la publica? Esto no es una foto filtrada del set; es un lanzamiento oficial de Amazon”.

La controversia surgió en un momento en que la producción avanzó con un reparto liderado por Hurst y Vinson como el dúo padre e hijo, junto a incorporaciones como Max Parker (Heimdall), Mandy Patinkin (Odin) y ólafur Darri ólafsson (Thor).

La escenografía de la serie, con una roca de poliestireno que resaltó por su apariencia poco realista, se convirtió en el blanco de la crítica principal (Santa Monica Studio)

El futuro de la serie según Jaffe

A pesar de su insatisfacción con la imagen promocional, David Jaffe expresó su confianza en el equipo encabezado por Ron Moore.

“El tipo es un gigante del talento. No tengo absolutamente ninguna duda de que será una buena serie. No me preocupa la serie”, afirmó.

Moore, reconocido por títulos como Battlestar Galactica y Outlander, lidera la adaptación bajo el sello de Tall Ship Productions.

La serie de Prime Video adapta los dos juegos más recientes de God of War, en los que Kratos y Atreus emprendieron una travesía para esparcir las cenizas de Faye, esposa y madre respectivamente.

A pesar de las críticas visuales, David Jaffe expresó su confianza en la dirección de Ron Moore y en la calidad narrativa de la adaptación (Santa Monica Studio)

Por ahora, la producción de God of War sigue adelante, con un elenco ampliado y el compromiso de mantener la esencia de la saga.

Prime Video no se pronunció sobre la controversia ni sobre los señalamientos de Jaffe.

La serie contará con dos temporadas iniciales y la dirección de Frederick E.O. Toye en los primeros episodios.

