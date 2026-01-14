Ryan Hurst será Kratos en la serie live-action de ‘God of War’

Ryan Hurst encabezará el elenco para el live-action de ‘God of War’. (Créditos: Instagram/Ryan Hurst. Captura de video)

Ryan Hurst fue confirmado como el encargado de interpretar a Kratos en la esperada adaptación live-action de God of War, que se encuentra en desarrollo para Amazon Prime Video.

El anuncio marca un paso clave en la producción de la serie basada en una de las franquicias más exitosas de la historia de los videojuegos y supone, además, el regreso del actor al universo de God of War, aunque ahora en un rol central y frente a las cámaras.

De hecho, el artista no es ajeno a la saga creada por Santa Monica Studio. Ryan Hurst ya había participado previamente en la franquicia al prestar su voz al dios nórdico Thor en el videojuego God of War: Ragnarök, lanzado en 2022.

Ryan Hurst regresará a la franquicia, pero como el protagonista. (Instagram)

En esta ocasión, asumirá el papel protagónico de Kratos, el dios de la guerra y personaje principal tanto de la serie como de los videojuegos, cuya historia se ha desarrollado a lo largo de diez entregas.

De acuerdo con la descripción oficial del personaje, Kratos es “espartano de nacimiento y dios por naturaleza”. Criado en una cultura marcada por la guerra, ascendió hasta comandar ejércitos al servicio de su patria, hasta que realizó un pacto decisivo con Ares, el dios griego de la guerra.

A cambio de la victoria en el campo de batalla, Kratos perdió su alma, un hecho que marcó el inicio de una trayectoria atravesada por la violencia, la culpa y la búsqueda de redención.

La serie de Amazon Prime Video se centrará en la narrativa de los dos videojuegos más recientes de la franquicia, en los que Kratos debe criar a su hijo Atreus, de diez años, tras la muerte de su esposa Faye.

La serie seguirá la narrativa de los últimos dos videojuegos de "God of War". (Captura de video)

Según la sinopsis oficial, padre e hijo emprenden un viaje para esparcir las cenizas de Faye, una travesía que se convierte en un proceso de aprendizaje mutuo. Mientras Kratos intenta enseñar a Atreus a ser un mejor dios, el niño busca que su padre aprenda a ser un mejor ser humano.

La elección de Ryan Hurst aporta al proyecto a un actor con una amplia trayectoria televisiva y cinematográfica. Es conocido especialmente por su papel de Opie Winston en la serie Sons of Anarchy, así como por su interpretación del villano Beta en The Walking Dead.

En televisión también ha participado en producciones como The Abandons, Outsiders y Bates Motel. En el cine, ha formado parte de títulos como Remember the Titans, Saving Private Ryan y We Were Soldiers, y próximamente aparecerá en la adaptación de The Odyssey dirigida por Christopher Nolan.

Ryan Hurst tiene una amplia trayectoria en cine y televisión. (Instagram/ Ryan Hurst)

Cabe destacar que la adaptación de God of War ha tenido un desarrollo prolongado. Amazon Prime Video dio luz verde a la serie en diciembre de 2022, pero el proyecto atravesó cambios significativos en su equipo creativo.

En octubre de 2024, el showrunner original, Rafe Judkins, abandonó la producción junto con otros creadores iniciales, tras una decisión de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios de reorientar creativamente la serie.

Poco después, Ronald D. Moore, reconocido por su trabajo en Battlestar Galactica y Outlander, se incorporó como nuevo showrunner, guionista y productor ejecutivo a través de su compañía Tall Ship Productions.

El live-action de God of War ha tenido varios retrasos significativos. (Captra de video)

Moore lidera el proyecto bajo un acuerdo general con Sony Television. Los dos primeros episodios estarán dirigidos por Frederick E.O. Toye, mientras que la producción ejecutiva incluye a figuras clave tanto del ámbito televisivo como del universo PlayStation, entre ellos Cory Barlog, Naren Shankar y Hermen Hulst.

La serie cuenta con un pedido inicial de dos temporadas y se encuentra actualmente en fase de casting y preproducción.