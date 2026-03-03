El reboot de ‘La familia Ingalls’ es renovado para una segunda temporada antes de su estreno en Netflix

La istoria de "La familia Ingalls" volverá a las pantallas con un elenco renovado. (NBC)

Netflix anunció oficialmente la fecha de estreno del reboot de La familia Ingalls, basada en la popular serie de libros de Laura Ingalls Wilder, así como la renovación del programa para una segunda temporada.

La primera entrega se estrenará el próximo 9 de julio, según informó la plataforma de streaming. La serie había sido anunciada inicialmente en enero de 2025, cuando se confirmó la producción del programa.

La nueva adaptación, que combina elementos de drama familiar, narrativa de supervivencia y relatos sobre los orígenes del oeste estadounidense, se presenta como una reinterpretación de los libros semi-autobiográficos de Wilder.

La sinópsis oficial describe la serie como “una visión caleidoscópica de las luchas y triunfos de quienes dieron forma a la frontera estadounidense”, destacando el enfoque en las experiencias de los personajes que inspiraron las historias originales.

El reboot de "La familia Ingalls" tendrá una visión actualizada. (NBCUniversal)

El reparto principal incluye a Alice Halsey en el papel de Laura Ingalls, Skywalker Hughes como Mary, la hermana mayor de Laura, Luke Bracey interpretando a Pa, también conocido como Charles Ingalls, y Crosby Fitzgerald en el papel de Ma, Caroline Ingalls.

Por su parte, Rebecca Sonnenshine se desempeña como showrunner y productora ejecutiva de la serie. Entre los productores ejecutivos también se encuentran Joy Gorman Wettels, de Joy Coalition, Trip Friendly, Dana Fox y Susanna Fogel.

La producción de la serie está a cargo de CBS Studios y Anonymous Content Studios para Netflix. La dirección de los episodios estará a cargo de varios cineastas, incluyendo a Sarah Adina Smith (episodio 1), Julie Anne Robinson (2 y 3), Kat Candler (4 y 5), Erica Tremblay (6) y Sydney Freeland (7 y 8).

Los nuevos episodios de "La familia Ingalls" serán dirigidos por diferentes cineastas. (NBC)

Trip Friendly, uno de los productores ejecutivos, es hijo de Ed Friendly, quien produjo la serie original de La familia Ingalls.

Sonnenshine expresó su agradecimiento hacia el equipo de producción y el elenco por su trabajo en la primera temporada, destacando que la serie ofrecerá una nueva perspectiva de los libros de Wilder y que Netflix permitirá continuar la historia en futuras temporadas.

Los libros de Laura Ingalls Wilder, publicados entre las décadas de 1930 y 1940, relatan su infancia en el medio oeste estadounidense a fines del siglo XIX. Un noveno libro fue publicado póstumamente en 1971. Hasta la fecha, la serie literaria ha vendido más de 73 millones de ejemplares en todo el mundo.

Jinny Howe, responsable de series de ficción en Estados Unidos y Canadá para Netflix, señaló que la plataforma está satisfecha con la renovación de la serie para una segunda temporada antes de su estreno oficial.

El reboot de "La familia Ingalls" está confirmado para una segunda temporada. (Archivo NBCUniversal)

“El excepcional trabajo de Rebecca Sonnenshine y todo el elenco y equipo en la primera temporada ha sentado una sólida base narrativa para los años venideros. Con su espíritu esperanzador y su autenticidad emocional, confiamos en que ‘La familia Ingalls’ ofrecerá aún más de lo que los fans realmente adoran”, expresó.

Asimismo, subrayó que la producción combina un espíritu esperanzador con autenticidad emocional, elementos que considera centrales para conectar con los seguidores de la franquicia original.

La serie promete abordar tanto la vida familiar como los desafíos de la época de la frontera estadounidense, manteniendo un equilibrio entre la narrativa histórica y el drama personal de los personajes principales.

Los nuevos capítulos combinarán historia con el drama familiar. (Archivo/NBC)

La adaptación televisiva buscará capturar la esencia de los relatos de Wilder, al mismo tiempo que introduce nuevos elementos y perspectivas que amplían la historia para una audiencia contemporánea.

La serie estará disponible en todos los territorios donde Netflix opera y se espera que los episodios se publiquen en la modalidad de streaming completa, siguiendo el modelo habitual de la plataforma para lanzamientos de series originales