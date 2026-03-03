Aerosmith, letras prohibidas y polémica: el lado oculto de Permanent Vacation según Steven Tyler

Aerosmith - Dude (Looks Like A Lady) (Official Music Video) (Credito: Aerosmith YouTube)

Durante la grabación del álbum “Permanent Vacation”, Steven Tyler y su banda Aerosmith vivieron una etapa de creatividad sin límites que derivó en la composición de canciones con letras de contenido sexual tan explícito que algunas fueron vetadas antes de su inclusión en el disco.

Tyler recordó estos episodios en declaraciones a Raised on Radio, describiendo cómo la absoluta libertad creativa suscitó una fuerte polémica interna, con posturas opuestas entre los integrantes del grupo. El vocalista relató que, tras años complejos para Aerosmith, las sesiones en el estudio condujeron a nuevas ideas y melodías que superaban los límites acostumbrados del grupo.

Tyler admitió a Raised on Radio que él mismo promovió ese ambiente, señalando: “Nuestra intención era crear algo diferente, a veces llevándolo hasta el extremo”. Esta ausencia de restricciones permitió que la banda abordara temas normalmente evitados, especialmente en las letras.

Canciones censuradas y contenido polémico en Permanent Vacation

Steven Tyler revela que Aerosmith enfrentó censura en “Permanent Vacation” por letras con contenido sexual explícito en las canciones (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

El exceso de libertad resultó en temas que la discográfica consideró inapropiados por su “contenido sexual explícito”. Tyler explicó que, al presentar el material, el sello impuso un límite y prohibió la inclusión de ciertas canciones porque “había canciones tan explícitas que el sello discográfico exigió dejarlas fuera del disco”.

Aunque no se mencionaron títulos específicos durante la conversación, el músico aclaró que dichas letras provocaron un debate. Reconoció entender las razones de la censura, aunque en ese momento buscaba preservar la autenticidad artística.

Pese a las restricciones, el álbum definitivo mantuvo el tono provocador característico de Aerosmith. Tyler afirmó haber defendido la inclusión de algunos fragmentos arriesgados, argumentando que formaban parte de la esencia del conjunto. Sin embargo, la presión del sello determinó los límites que la banda pudo explorar en ese contexto.

Debate interno y reacciones de Aerosmith ante la censura

Las discusiones internas por la censura de canciones produjeron uno de los periodos más complejos en la trayectoria reciente de Aerosmith

La prohibición de ciertos temas generó dentro de Aerosmith un debate sobre los límites de la creatividad y la posibilidad de autocensura.

Tyler indicó que la decisión de modificar o excluir algunas canciones originó discusiones intensas, con opiniones divergentes sobre el rumbo a seguir. Mientras algunos miembros defendían la libertad total, otros optaron por aceptar las restricciones para proteger la imagen pública del grupo.

Este contraste de posturas derivó en tensiones durante la elaboración del álbum, con discrepancias sobre el camino creativo que debía seguir el disco. Tyler remarcó que este periodo de debate fue uno de los más complejos en la trayectoria reciente de Aerosmith, dejando consecuencias profundas en las relaciones internas del grupo.

El legado de Permanent Vacation y la visión de Steven Tyler

Steven Tyler considera que la etapa de polémica y exploración con ‘Permanent Vacation’ definió la identidad de Aerosmith y su influencia en el rock (REUTERS/Mario Anzuoni)

A más de 30 años después del lanzamiento de “Permanent Vacation” en 1987, Steven Tyler observa con distancia aquel momento clave. El cantante opina que ese periodo de exploración y controversia ayudó a que la banda forjara una identidad singular en el rock. El álbum se consolidó como uno de los más emblemáticos y su influencia se notó en la evolución de Aerosmith posteriormente.

Para Tyler, la energía y los riesgos asumidos entonces definieron la personalidad del grupo y establecieron un precedente para futuras generaciones de músicos. Aunque la censura fijó ciertos márgenes, la ambición artística del conjunto dejó una marca relevante en la cultura popular.

El cantante sostiene que aquella época de confrontación y creatividad impulsó a Aerosmith hacia una dimensión irrepetible, marcada por la autenticidad y el atrevimiento, cualidades que aún definen la esencia de la banda ante su público.