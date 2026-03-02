Justin Bieber celebró su cumpleaños 32 en familia y compartió tierna foto con Hailey

Justin Bieber celebró su cumpleaños número 32 en una reunión íntima junto a su esposa Hailey (Instagram/@lilbieber)

El 1 de marzo, Justin Bieber celebró su cumpleaños número 32 rodeado de su círculo más cercano.

Junto a Hailey Bieber, su esposa desde hace siete años y madre de su hijo, eligieron una reunión discreta, lejos de grandes eventos y sin ostentación.

Compartieron el momento en redes sociales, donde millones de personas siguieron cada detalle.

Justin publicó en Instagram dos imágenes: en la primera, apaga las velas de un pastel decorado con fresas y crema; en la segunda, sonríe junto a Hailey.

“No hay nadie con quien prefiera pasar mi cumpleaños... :)) 💋”, escribió el cantante, y la publicación recibió miles de reacciones en minutos.

La pareja optó por una celebración discreta, con pastel de fresas, vino y té en un restaurante familiar (Instagram/@lilbieber)

La pareja cenó en un restaurante, luciendo vestimenta informal. Una copa de vino y una taza de té de menta aparecen sobre la mesa, en un ambiente familiar.

Justin eligió “Man I Need”, de Olivia Dean, para musicalizar la publicación, que rápidamente alcanzó a sus 292 millones de seguidores.

Hailey Bieber, empresaria y fundadora de la marca Rhode, compartió la publicación en sus historias de Instagram con la frase “Dada mama, dada mama”, en referencia a su hijo, Jack Blues, nacido en agosto de 2024.

Ese mensaje evidencia el sentido de pertenencia que une a la familia.

El nacimiento de Jack Blues Bieber en agosto de 2024 fortaleció el sentido de pertenencia y tradición en la familia Bieber (Instagram/@lilbieber)

El nacimiento de Jack Blues Bieber fue celebrado por los padres y por los seguidores, que destacaron la tradición de las iniciales “JB” en el nombre del niño.

Una fuente cercana a la familia afirmó que “están ambos felices. El bebé es un milagro. Es adorable y está bien”.

Justin había expresado su deseo de ser padre en varias ocasiones.

En diciembre de 2020, en una entrevista televisiva con Ellen DeGeneres, contó que quería “tantos hijos como Hailey esté dispuesta a tener” y añadió con humor que le gustaría “tener una pequeña tribu”.

Con la llegada de Jack, ambos padres mantienen abierta la posibilidad de ampliar la familia.

Pattie Mallette, madre de Justin Bieber, le dedicó emotivas palabras y fotos de infancia en redes sociales, resaltando su vínculo y apoyo incondicional (Instagram/@pattiemallette)

El mensaje de Pattie Mallette, madre de Justin Bieber

Pattie Mallette, madre de Justin, utilizó Instagram para dedicarle un extenso saludo de cumpleaños acompañado de fotos de la infancia del cantante.

“Hace 32 años mi vida cambió para siempre. Te convertiste en mi hijo, mi corazón y mi mayor lección de amor. Nada ha vuelto a ser igual. Has vivido en mi corazón desde entonces”, escribió.

En su dedicatoria, Pattie habló del vínculo que la une a su hijo y de su fe en el camino que recorre: aseguró que conoce quién es, “sé lo que hay dentro de ti”, y afirmó que Dios “nunca ha apartado Su mano de tu vida”.

"Hace 32 años mi vida cambió para siempre", comenzó la publicación de Pattie compartida el pasado 1 de marzo (Instagram/@pattiemallette)

La madre de Justin remarcó: “El amor no se va. El mío nunca se fue y nunca se irá”.

Pattie también expresó esperanza en el futuro de su hijo: “Hay tanto por delante para ti. Tanta razón de ser. Tanta redención. Tanto que aún está por revelarse”.

Para ella, no importa cuánto tiempo pase, Justin siempre será “uno de los mayores regalos que Dios me ha dado”.

El mensaje concluyó con una oración para el nuevo año: Pattie deseó un ciclo “lleno de claridad, confianza, redención, un sentido más profundo de quién eres y la dirección y favor de Dios sobre tu vida”.

Las imágenes publicadas dejan ver a Bieber en momentos cotidianos de su infancia (Instagram/@pattiemallette)

La dedicatoria recibió respuestas de apoyo y afecto por parte de los seguidores.

La familia de Justin Bieber también incluye a su padre, Jeremy Bieber, quien publicó una imagen antigua junto a él en redes sociales.

Pattie sumó un emoji de aplausos en la caja de comentarios de la publicación, señal de apoyo más allá de las distancias.

Jeremy, que recibió a Justin junto a Pattie en 1994, tiene otros cuatro hijos de diferentes relaciones.

Jeremy Bieber, padre de Justin, también dedicó un gesto al artista desde sus redes sociales (Instagram/@pattiemallette)

La red de medios hermanos y nuevos matrimonios formó parte del crecimiento personal y artístico de Justin Bieber, quien hoy vive la paternidad junto a Hailey.