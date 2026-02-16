Justin Bieber convierte a su esposa en la primera estrella de campaña para su marca SKYLRK

Hailey Bieber apoya la nueva marca de Justin Bieber. (REUTERS. Instagram)

Justin Bieber y Hailey Bieber presentaron una colección en conjunto para la marca de moda SKYLRK, el sello creado por el cantante. El lanzamiento oficial se realizó el viernes 13 de febrero a través de la tienda en línea de la firma e incluye prendas de edición limitada desarrolladas en colaboración entre ambos.

Además de participar en el proceso creativo, Hailey protagoniza la campaña que acompaña la colección. Las imágenes fueron fotografiadas por Hugo Comte y muestran a la empresaria con distintas piezas de la línea, entre ellas prendas de cuero, accesorios, calzado y conjuntos de loungewear.

Parte de la producción presenta estilismos minimalistas y superposiciones de ropa interior, en línea con la estética visual del lanzamiento.

La colección incluye dos chaquetas de cuero que llevan las iniciales de Hailey: la HB Hooded Leather Jacket y la HB Leather Jacket. Los precios de venta al público son de 1.400 y 1.200 dólares, respectivamente.

Hailey Bieber posó con las prendas de la marca de Justin Bieber en su primera campaña. (Instagram)

En abril pasado, la fundadora de Rhode había anticipado que estaba trabajando en lo que describió como su “chaqueta favorita de todos los tiempos” para SKYLRK, prenda que finalmente forma parte de este lanzamiento.

Un comunicado difundido por la marca señala que la propuesta combina la visión minimalista de SKYLRK con la estética “off-duty” asociada a Hailey Bieber, con el objetivo de ofrecer prendas pensadas para uso cotidiano.

Aunque la venta en línea comenzó este 13 de febrero, la colaboración ya había sido exhibida previamente en el pop-up que la firma organizó en Tokio en diciembre.

El lanzamiento se produce en un período de intensa actividad profesional para la pareja. En las últimas semanas, Justin Bieber participó en la ceremonia de los Grammy Awards 2026 y presentó su álbum titulado Swag.

Justin Bieber sorpendió con su actuación en los Grammy Awards 2026. REUTERS/Daniel Cole

De manera paralela, Hailey continúa con la expansión de su marca de belleza, Rhode, que ha ampliado su presencia en el mercado internacional.

La pareja contrajo matrimonio en 2018 en una ceremonia civil y celebró posteriormente un segundo evento en 2019 en el estado de South Carolina. En agosto de 2024 dieron la bienvenida a su primer hijo, Jack Blues, quien actualmente tiene 17 meses.

En una reciente participación en el evento Forces of Fashion organizado por Vogue en Australia, Hailey Bieber habló sobre la dinámica familiar y el apoyo que recibe de su esposo.

Durante el encuentro, destacó la importancia de compartir responsabilidades. “Tener una gran pareja es muy importante”, señaló. También explicó que mientras ella se encontraba trabajando, su hijo estaba en casa con su padre, lo que le permitía enfocarse en sus compromisos profesionales.

Hailey Bieber destacó el trabajo de Justin Bieber como padre. (Instagram/justinbieber)

En distintas ocasiones, la empresaria ha mencionado que cuenta con una red de apoyo para la crianza de su hijo. En el pódcast In Your Dreams with Owen Thiele, conducido por Owen Thiele, indicó que dispone de ayuda a tiempo completo y que considera fundamental ese respaldo para poder sostener su carrera.

Según explicó en esa conversación, el acompañamiento le permite cumplir con sus responsabilidades laborales y empresariales.