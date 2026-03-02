Entretenimiento

Jonathan Lipnicki y su recuerdo de Ray Boyd, el niño de Jerry Maguire: “Tom Cruise decidió que yo era el indicado”

La elección final para el papel más icónico de su infancia se definió tras semanas de incertidumbre, insistencia de su agente y una reunión clave en Arizona junto al director y la estrella principal

Pocos conocen que Jonathan Lipnicki estuvo a punto de no interpretar a Ray Boyd en la película “Jerry Maguire”, papel que lanzó su carrera. Aunque la cinta de 1996 le otorgó reconocimiento internacional, el entonces niño de seis años reveló que originalmente los productores eligieron a otro actor para el papel.

Según recogió PEOPLE, fue la intervención de Tom Cruise la que finalmente permitió que Lipnicki representara al hijo de los personajes interpretados por Renée Zellweger y Cruise.

En su primera audición, Lipnicki no logró convencer a la producción. El actor recordó: “Audicioné para Jerry Maguire y no lo conseguí. Escogieron a otro niño. Grabaron dos semanas con él”.

Es más, ni él ni su familia recibieron buenas noticias tras ese primer intento. Al abrir una nueva búsqueda, el equipo decidió no volver a evaluar a Lipnicki, ya que figuraba entre los candidatos previamente vistos.

Apoyo clave de su agente y la directora de casting

El agente de talentos de Lipnicki resultó crucial en el proceso. Como jefe de la división infantil de la agencia, defendió enérgicamente la candidatura de Lipnicki ante la directora de casting.

En palabras del actor para PEOPLE, el agente afirmó: “No vean a ninguno de mis otros niños. Pongo mi reputación en juego. Tengo a Ray Boyd sentado aquí ahora mismo. Por favor, denle una oportunidad”. Gracias a esa insistencia, la directora de casting aceptó verlo en una nueva audición.

Esa oportunidad abrió la puerta a la prueba definitiva con el equipo de la película, que en ese momento rodaba en Arizona las escenas de fútbol.

Tom Cruise y el momento decisivo

La producción propuso que Lipnicki viajara a Arizona al día siguiente para reunirse con Tom Cruise y el director Cameron Crowe. El joven actor viajó acompañado de sus padres y realizó la prueba clave en el tráiler de Cruise, junto a Crowe. Como describió al medio citado, se generó una conexión especial entre él y Cruise durante la audición.

En ese momento, Tom Cruise habló directamente con el director: “Creo que mi decisión aquí es clara. Se lo dejo a Cameron”, relató Lipnicki, según PEOPLE. Esa intervención resultó determinante. Así, Lipnicki obtuvo el papel que otro niño había interpretado durante dos semanas.

La reacción de su familia con el cambio de vida

La familia de Lipnicki experimentó el proceso con una mezcla de ilusión y tensión. Su padre lo acompañó a la prueba final, mientras que su madre intentó no generar expectativas demasiado altas ante la posibilidad de actuar junto a una estrella de cine como Tom Cruise, famoso por “Top Gun”. Ella le advirtió: “Muchos niños están optando a esto. No quiero que te desanimes si no lo consigues”.

Lipnicki recordó para PEOPLE el momento en que recibió la noticia tras la primera audición: “Cuando inicialmente no lo logré, mi madre me dijo: ‘Cariño, tengo malas noticias. No lo conseguiste’. Y yo le respondí: ‘No. Ese papel es mío’”. El cambio en la vida familiar fue inmediato: en un instante pasaron de la rutina diaria a viajar a Arizona para coincidir con Tom Cruise.

El salto profesional tras Jerry Maguire

Tras su debut en “Jerry Maguire”, Lipnicki continuó su carrera con títulos como “Stuart Little”, junto a Geena Davis y Hugh Laurie.

En entrevistas recientes con el medio, reconoció que el paso de actor infantil a adulto conlleva desafíos. “Tuve experiencias muy positivas cuando era niño”, contó, “pero no estoy en el punto profesional al que aspiro”.

Algo más de 20 años después de aquel inicio inesperado, Jonathan Lipnicki mantiene la determinación de dedicarse plenamente a la actuación. Defiende la constancia y la confianza como herramientas para avanzar, convencido de que el esfuerzo sostenido abre caminos en la profesión.

