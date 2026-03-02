El cambio físico de Demi Moore generó preocupación en redes sociales

Demi Moore impacta en los Actor Awards 2026 con una figura notablemente delgada, generando preocupación y especulaciones entre sus seguidores en redes sociales (REUTERS/Caroline Brehman)

La reciente aparición de Demi Moore en la alfombra roja de los Actor Awards 2026 provocó una ola de comentarios y especulaciones sobre su estado físico.

La actriz presentó una silueta visiblemente más delgada que en ocasiones anteriores, lo que despertó preocupación entre seguidores y observadores de la industria.

Aunque deslumbró con un vestido negro strapless de Schiaparelli, adornado con un elaborado tren de plumas blancas, la atención de los presentes y de los usuarios en redes sociales se centró casi exclusivamente en su figura.

Las imágenes difundidas tras la ceremonia se volvieron rápidamente objeto de análisis en plataformas como X, donde usuarios expresaron inquietud por la delgadez de Moore.

Entre los comentarios más repetidos figuró la pregunta “¿Está usando Ozempic?”, en alusión al medicamento empleado por numerosas figuras públicas para perder peso en poco tiempo.

El vestido negro strapless de Schiaparelli que lució Demi Moore fue eclipsado por el debate sobre su apariencia física tras la alfombra roja (REUTERS/Caroline Brehman)

La inquietud se replicó en numerosos mensajes, junto a frases como “Demasiado delgada” y “Ella… no se veía así el año pasado, ¿verdad?”, señal de que el cambio físico no pasó inadvertido para quienes la siguen desde hace tiempo.

La comparación entre su imagen actual y la de años anteriores se viralizó, aumentando los rumores sobre su salud.

La especulación continuó en redes. Un usuario escribió: “¿Está realmente usando la sustancia?”, en referencia a la droga ficticia que su personaje consumía en la película La sustancia para conservar la juventud.

Así, el público asoció las tramas de Hollywood con los cambios físicos de sus estrellas, especialmente cuando las transformaciones son tan evidentes como la de Moore.

Otro comentario irónico repetido fue: “La comida debe ser muy cara en Los Ángeles”, manifestando incredulidad y desconcierto ante su nuevo aspecto.

Frases como “¿Está realmente usando la sustancia?” se viralizaron en redes sociales, a modo de comparación con su película "La sustancia" (Mubi)

Hasta el momento, los representantes de Demi Moore no han emitido declaraciones oficiales sobre las inquietudes manifestadas en redes sociales.

Mientras tanto, la conversación se extiende, impulsada por la constante difusión de imágenes y opiniones en Internet.

Lo cierto es que la artista, que no estaba nominada en esta edición de los premios, ocupó un lugar central en las discusiones públicas, no por un galardón, sino por su apariencia.

El cambio físico de Moore coincidió con una transformación estética igualmente visible: decidió dejar atrás su característica melena larga y oscura para lucir un bob corto, pulido y con efecto “húmedo”.

Dimitris Giannetos, estilista de celebridades, fue el responsable de este cambio y detalló su inspiración en diálogo con WWD.

A sus 63 años, Demi Moore se reinventa con un nuevo look para la Fashion Week de Milán (Composición/Instagram/Dimitris Giannetos)

“Quería darle a Demi un look muy audaz y a la vanguardia de la moda para el desfile de Demna”, explicó sobre el corte que bautizó como el “Demi-tris BoB”.

El peluquero agregó que se trató de “un gran cambio para Demi: ¡nunca la habíamos visto así antes! Se ve muy cool, moderna y sin esfuerzo. Y resalta su personalidad”.

La presencia de la estrella en la Semana de la Moda de Milán, sentada en primera fila durante el desfile de Gucci, reforzó el impacto de su nueva imagen.

El conjunto de cuero negro de la firma, coordinado por su estilista Brad Goreski, se completó con gafas de sol oversize, stilettos y un bolso a tono.

Como detalle final, la actriz fue fotografiada con su chihuahua Pilaf en brazos, evocando la estética glamorosa de finales de los años 90 y la era Tom Ford de la casa italiana.

La actriz acapara miradas en el desfile de Gucci, reforzando el impacto mediático de su nuevo look y estilo personal (REUTERS/Alessandro Garofalo)

La reacción digital fue inmediata y diversa. Por un lado, miles de usuarios elogiaron la decisión de Demi Moore de reinventarse: “¡Me encanta el cabello!”, celebró un comentario destacado.

Otros aseguraron que “se ve mucho mejor con este peinado” y que “el pelo se ve increíble. Lo ha tenido largo por tanto tiempo y esto se siente tan fresco”.

Para muchos, la transformación demostró que la actriz no teme experimentar ni desafiar las expectativas.

Más allá de la controversia, Demi Moore ha sido transparente sobre su vínculo con la belleza y el cambio.

En una entrevista con la revista People, la actriz afirmó: “Me gusta dejar espacio para jugar”, y remarcó su apertura a experimentar con el cabello y los estilos.