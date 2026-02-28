A sus 63 años, Demi Moore se reinventa con un nuevo look para la Semana de la Moda de Milán

La actriz de "La sustancia" sorprendió con el corte de cabello que contrasta con su habitual melena larga (Instagram/bradgoreski)

Demi Moore volvió a demostrar que la reinvención también es una forma de poder. La actriz estadounidense de 63 años sorprendió este 26 de febrero, en la Milan Fashion Week, al aparecer con un cambio de look radical que rápidamente se volvió viral.

Moore dejó atrás su emblemático cabello largo y oscuro para debutar un audaz bob corto, con efecto wet. Su estilismo causó sensación al ocupar uno de los asientos en primera fila durante el desfile de Gucci otoño-invierno 2026, el cual se realizó en el Palazzo delle Scintille.

El responsable del nuevo peinado fue el estilista de celebridades Dimitris Giannetos, quien compartió imágenes del resultado en su cuenta de Instagram y bautizó el corte como el “Demi-tris BoB”. En declaraciones a WWD, el especialista y peluquero explicó el concepto detrás de la transformación en la melena XL de Moore, un look que ha sido parte de su identidad pública durante décadas.

“Quería darle a Demi un look muy audaz y a la vanguardia de la moda para el desfile de Demna”, señaló Giannetos en un comunicado de prensa, en referencia al debut de Demna Gvasalia como director creativo de Gucci.

Demi Moore debutó un bob corto efecto wet durante el desfile de Gucci FW26 (Composición/Instagram/Dimitris Giannetos)

“Está inspirado en las siluetas de la nueva colección. Sentí que un bob increíble, corto, por encima de los hombros y con esta textura wet tan pulida sería perfecto para complementar su look”, indicó. “Es un gran cambio para Demi: ¡nunca la habíamos visto así antes! Se ve muy cool, moderna y sin esfuerzo. Y resalta su personalidad”.

Desde WWD agregaron que Giannetos incluso acreditó públicamente a su equipo y al CEO de Opus Beauty, Steeve Foussard, por el “corte”, lo que despejaría las especulaciones sobre el uso de peluca en la actriz.

Asimismo, Moore apostó por un look completo en cuero negro compuesto por una chaqueta entallada y pantalones slim. Las prendas de Gucci fueron coordinadas por su estilista de confianza, Brad Goreski. El conjunto se complementó con gafas de sol oversize, stilettos negros y un bolso a tono.

El nuevo look fue creado por el estilista Dimitris Giannetos (Composición/Instagram/Dimitris Giannetos)

El detalle final lo puso Pilaf, la inseparable chihuahua de Moore. La actriz fue fotografiada ingresando al desfile con su mascota en brazos y, más tarde, sentada en su regazo durante el show. La prensa de moda definió esa elección como evocadora de la estética glam de fines de los años 90 y la era Tom Ford de la firma italiana.

Fuera del glamour del desfile de moda, las redes sociales estallaron con el cambio de look de Moore. Miles de usuarios comentaron los videos y fotografías publicados por Goreski y otros asistentes al desfile, elogiando la transformación de la actriz.

“¡Me encanta el cabello!”, escribió un usuario, mientras que otro señaló: “Se ve mucho mejor con este peinado”. “El pelo se ve increíble. Lo ha tenido largo por tanto tiempo y esto se siente tan fresco”, agregó otro comentario destacado.

Otros bromearon con referencias hacia su más reciente película, La sustancia, ya que la apariencia juvenil de Moore evidenciaría que “está respetando el balance”.

Uno de los detalles más comentados fue la presencia de Pilaf, su chihuahua, que asistió al desfile en brazos de la actriz (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Lo que Demi Moore ha dicho sobre su cabello

Aunque el bob generó sorpresa, Moore ya había anticipado su disposición al cambio a pesar de que su melena XL es su “lugar seguro”. En enero, la actriz habló con PEOPLE sobre su relación con el cabello y su gusto por experimentar. “Me gusta dejar espacio para jugar”, dijo, al tiempo que reconoció que su pelo “ha vivido muchas vidas”.

La intérprete también recordó el momento que más transformó su percepción de la belleza: cuando se rapó la cabeza para G.I. Jane en 1997. Según contó, ese gesto “probablemente fue la experiencia más reveladora y una que profundizó mi apreciación por mi cabello”.

Aun así, Moore fue clara al explicar por qué siempre termina regresando a su melena larga. “Se siente lo más parecido a mí”, afirmó. “Poder cambiar mi look con pelucas y postizos alimenta mi necesidad de cambio, pero al final del día me encanta soltarlo y ver mi cabello caer más allá de la cintura. Es como volver a casa”.